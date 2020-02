Das spricht für einen PS4-Release von Wolcen, der Diablo-4-Konkurrenz

Vor wenigen Stunden fand der Steam-Release des interessanten Hack ’n Slays Wolcen: Lords of Mayhem statt. Doch wie sieht es mit einem Release für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One aus? Wir haben die Entwickler gefragt.

Was ist Wolcen? Bei Wolcen handelt es sich um ein Hack ’n Slay, welches mit der CryEngine entsteht und entsprechend auf eine detailreiche, moderne Optik setzt. Diese Grafik erschafft eine cineastische Atmosphäre, da Wolcen die Story auch anhand von Zwischensequenzen in Spielgrafik erzählt. Die düstere Optik erinnert an Diablo 4.

Ihr erkundet viele größere und kleinere Spielgebiete sowie Dungeons, in denen euch Kämpfe gegen Monster erwarten. Wie sich das für ein Action-RPG gehört, sammelt ihr viel Loot ein, um an bessere Ausrüstung zu kommen. Euren Helden verbessert ihr anhand eines Skills-System.

Wolcen könnt ihr entweder alleine oder zu viert im Koop spielen.

Release erst für PC

Wo seht das Hack ’n Slay aktuell? Momentan befindet sich Wolcen: Lords of Mayhem mitten im Release. Erst vor wenigen Stunden ist der Titel aus seiner Early-Access-Phase ausgetreten.

Wie sieht es mit einem Release für PS4 und Xbox One aus? Aktuell ist nur von einer PC-Version die Rede. Wir haben die Entwickler aber um eine Stellungnahme gebeten.

Von den Entwicklern heißt es über ihre deutsche PR-Agentur, dass sie sich eine Konsolen-Version von Wolcen zwar vorstellen können, konkrete Pläne gibt es aber nicht.

Dass die Entwickler gerne eine Konsolen-Version von Wolcen hätten, zeigte sich bereits früher:

2017 suchten die Entwickler nach einem Programmierer, der Erfahrungen mit der Entwicklung für PS4 und Xbox One haben sollte

Eine Steuerung für Controller ist geplant. Diese wird mit einem der ersten Patches nach Release des Hack ’n Slay eingeführt

Wünscht sich die Community eine Konsolenversion? Ja. Immer wieder kommen Fragen auf, ob denn eine Fassung für PlayStation 4 oder Xbox One geplant ist. Darauf eingegangen sind die Entwickler bisher aber nicht. Der Wunsch der Spieler ist allerdings vorhanden.

Spieler könnten über Konsolenport entscheiden

Haben die Entwickler Erfahrungen mit Konsolenports? Wolcen Studio ist ein erst vor wenigen Jahren gegründetes Indie-Studio, das aber aus Entwicklern besteht, die früher schon einige Erfahrungen in anderen Spiele-Unternehmen sammeln konnten. Darunter Firmen wie Doki Denki, die unter anderem PlayStation-Spiele zu Disney-Filmen entwickelte.

Die meisten aus dem Team, darunter auch Gründer und CEO Daniel Dolui, besitzen viel Erfahrung mit der CryEngine, die ja von Haus aus als Multiplattform-Engine ausgelegt ist.

Eine Konsolenumsetzung sollte also für das Wolcen Studio keine allzu große Herausforderung darstellen.

Wie stehen die Chancen auf eine PS4- oder Xbox-Version von Wolcen? Die Entwickler konzentrieren sich jetzt zunächst auf den Release der PC-Version.

Sollte diese aber richtig gut ankommen und sollten noch mehr Spieler nach einem Konsolenport verlangen, steigen sicher die Chancen für eine Version für PlayStation 4 und Xbox One.

Im Grunde liegt es also an euch, ob Wolcen auch auf PS4 und Xbox One spielbar sein wird. Zeigt ihr Interesse und hat die PC-Fassung Erfolg, dann könnten auch die Konsolenfans bedient werden.

Was ist mit der PS5 und der Xbox Series X? Es ist durchaus denkbar, dass Wolcen im Falle eines Konsolenports nicht nur für die PS4 und Xbox One, sondern auch für die nächste Generation erscheint. Angekündigt ist noch nichts, doch logisch wäre es.