Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem ist gestern Abend auf Steam gestartet und steigt direkt in die Top 10 der Steam-Charts ein. Und das trotz einiger nerviger Bugs, die auf die Steam-Reviews drücken. Auf Steam ist die Bewertung um 11% gefallen und das in weniger als 18 Stunden.

Wie erfolgreich ist das Action-RPG? Wolcen: Lords of Mayhem startete am 13. Februar gegen 18 Uhr auf Steam. Wie Steamcharts zeigt, schossen die Spielerzahlen in die Höhe. Es wurde direkt ein Peak von 62.385 gleichzeitig aktiven Spielern erreicht.

Zum Zeitpunkt dieser News spielen 42.461 Spieler das Hack ’n Slay.

Wolcen stieg damit direkt in die Top 10 der meistgespielten Titel auf Steam ein und rangiert aktuell auf Platz 10. Der Abstand zu ARK: Survival Evolved auf Platz 9 ist gering und es ist durchaus möglich, dass sich Wolcen noch weiter in den Top 10 hochkämpft.

Trotz Bugs ein Erfolg

Warum ist das interessant? Es gibt gleich zwei Punkte, die diese Platzierung so interessant machen:

Sie zeigt, dass es die Spieler nach einem neuen Action-RPG dürstet. Nach der Ankündigung von Diablo 4 haben einige richtig Lust auf ein neues Hack ’n Slay bekommen und Wolcen sieht Diablo 4 doch aufgrund der düsteren Optik recht ähnlich und scheint diese Lücke zu füllen.

Der Start von Wolcen verlief nicht rund. Die Server machen noch Probleme und die Spieler berichten von einigen Bugs. Diese trüben zwar den Spielspaß, nicht aber das Interesse am Action-RPG.

Unbesiegbare Feinde in der Startzone

Das kritisieren die Spieler noch: Es ist momentan kaum möglich, online zu spielen, da die Server durch den Spieleransturm überlastet sind. Offline dagegen sammeln einige schon Erfahrungen und berichten auch von Bugs.

Hideo Tsui meint auf Steam: „Das Spiel kann nicht im Online-Modus gestartet werden. Es ist ein tolles Spiel, wenn man doch nur online spielen könnte…“

RoscoeMarsh schreibt: „So weit, so schlecht zwischen den unbesiegbaren Feinden in den Startzonen, bis zum Umstand, dass mit 1/5 der Zeit ein Spiel erstellen kann…“

ollyhal erklärt: „Bugs ohne Ende (Releaseversion vom 13.2.2020). Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll… Gegner nicht erreichbar, Gegner nicht anvisierbar, unsichtbare Mauern, beim ersten Bosskampf (Höhlenbau) wird man mitten im Kampf hinaus teleportiert und steht wieder vor der Höhle… Hatte die Gamestar wohl doch die richtige Version…“

Das spricht für einen PS4-Release von Wolcen, der Diablo-4-Konkurrenz

Gibt es auch Gegenstimmen? Es gibt viele positive Stimmen. Diese überwiegen sogar derzeit, denn Wolcen hat auf Steam eine Bewertung von momentan 82% bei den „kürzlichen Reviews.“

Moofreak schreibt auf Steam: „Gutes Spiel. Spielt sich sehr flüssig und es gibt interessante Skills. Die Story ist bisher auch gut. Aktuell habe ich nur einige kleinere Fehler entdeckt – nichts, was das Spiel zerstört.“

Keebz meint: „Ein wirklich solides ARPG mit erstaunlicher Grafik und flüssigem Kampf. Ich freue mich schon darauf, weiterzuspielen. Online scheint im Moment etwas laggy zu sein, da der Start die Server überlastet, also spiele ich offline.“

slothzrcool erklärt: „Es ist bisher viel besser als Diablo 3.“

Aktuelle Steam-Reviews fallen von 93% auf 82% bei Wolcen

Das ist interessant: Vor der Release-Version standen die Steam-Reviews der letzten 30 Tage bei 93%. Da wurde nur die Early-Access-Versionen.

Innerhalb von 16 Stunden ist dieser Wert jetzt auf 82% gefallen, weil doch viele Spieler enttäuscht über die Version sind.

Hattet ihr auch schon Gelegenheit dazu, Wolcen: Lords of Mayhem zu spielen? Wie ist euer Eindruck vom neuen Hack ’n Slay?