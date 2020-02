Fetter Trailer zum Steam-Release zeigt: Wolcen sieht fast aus wie Diablo 4

Am morgigen 13. Februar startet das neue Hack ’n Slay Wolcen: Lords of Mayhem. Der Releasetrailer macht jetzt schon den Mund auf den Diablo-4-Konkurrenten wässrig.

Was ist im Trailer zu sehen? Ihr bekommt jede Menge Spielszenen aus Wolcen zu sehen. Dazu gehören natürlich die intensive Kämpfe gegen jede Menge Feinde. Euch werden unterschiedliche Landschaften wie Wüsten, düstere Wälder und natürlich jede Menge Dungeons gezeigt.

Ebenso gibt es einige Ausschnitte aus den Zwischensequenzen zu bestaunen. Denn Wolcen legt großen Wert auf die Story, die sehr cineastisch präsentiert wird. Zudem zeigt euch der Trailer einige der apokalyptischen Formen, die ihr annehmen könnt, um besonders viel Schaden bei euren Gegnern zu verursachen. All das sieht richtig spektakulär aus. Man bekommt Lust, selbst loszuspielen.

Ist das nicht Diablo 4?

Woran erinnert das Video? Wüsste man nicht, dass es sich um Wolcen handelt, könnte es auch ein neuer Trailer zu Diablo 4 sein. Wolcen sieht Blizzards kommendem Action-RPG wirklich sehr ähnlich. Das liegt am düsteren und realitätsnahen Grafikstil und natürlich an der typischen Iso-Perspektive.

Wann startet Wolcen? Der Release findet am 13. Februar um voraussichtlich 18:00 Uhr statt. Ihr könnt euch das Hack ’n Slay aber auch jetzt schon über Steam in der Early-Access-Fassung holen und Akt 1 anspielen.

Gibt es einen Wipe? Ja. Kurz vor dem Start des Spiels am 13. Februar gibt es einen Reset. Alle Spieler beginnen dann von vorne. Das, was ihr euch in der Early-Access-Phase erspielt habt, ist dann weg. So soll ein fairer Einstieg geschaffen werden.

Kann man auch kooperativ spielen? Wolcen bietet einen Koop-Modus, in dem ihr euch zu viert durch Horden an Monstern schnetzelt. Ihr dürft aber natürlich auch alleine spielen.

Die Vorfreude ist groß

So reagieren die Spieler auf den Trailer: Die Stimmen sind fast durchgängig positiv. Das, was im Trailer gezeigt wird, kommt sehr gut an und macht Lust darauf, Wolcen endlich richtig – und nicht nur im Early Access – spielen zu können.

SadisticDM schreibt auf reddit: „Das sieht ziemlich „bad ass“ aus. Ich gebe zu, ich habe es nicht wirklich verfolgt und habe es vor langer Zeit gesehen und ignoriert. Könnte auf meine Liste kommen.“

Okatis meint: „Ich war angenehm überrascht. Es sieht aber großartig aus.“

Mistake meint als Kommentar zum Youtube-Video: „Gestern gekauft und die Beta beendet, und ich bin beeindruckt! Ich freue mich darauf!“

Wie sieht es bei euch aus? Was meint ihr zum Wolcen-Trailer? Freut ihr euch auf das neue Hack ’n Slay?