Wolcen erhält negative Tests – Entwickler sagt: Die zählen nicht

Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem soll am 13. Februar erscheinen. Bereits heute, am 12. Februar, wurden die ersten Tests einer Vorabversion von Wolcen veröffentlicht, doch die sollen, laut den Entwicklern, nicht zählen. Die Reviews seien ein Missverständnis, heißt es. Die Version veraltet.

Was ist passiert? Einige Gaming-Webseiten haben das Action-RPG Wolcen bereits in einer Vorabversion spielen dürfen. Diese Version wurde bereits Anfang Februar verschickt und seitdem auch aktualisiert.

Zu den Vorabtestern zählt auch die GameStar. Sie gaben dem RPG im Test eine Wertung von 84, jedoch bekam Wolcen starke Abzüge für Bugs und technische Probleme, sodass die Wertung am Ende auf 69 reduziert wurde. Das ist für ein so heiß erwartetes Spiel dann doch eher eine Klatsche.

Die Wertung löste in den Kommentaren der GameStar eine rege Diskussion aus. Der Test hat mittlerweile 374 Kommentar:

Einige beschwerten sich, die Wertung wäre zu harsch

Andere sagten, die Wertung wär genau richtig, der Tester zeige hier harte Kante gegen ein Spiel, das „buggy“ erscheint

Einige Zeit nach Erscheinen des Tests verschickte eine von Wolcen beauftragte PR-Abteilung eine E-Mail, in der mitgeteilt wurde, dass die Vorabversion angeblich nur für interne Eindrücke und nicht für Reviews gedacht war.

Tests der Vorabversion sollen nicht zählen

Um was für eine Version handelte es sich? Die im Februar verschickte Vorabversion zu Wolcen war laut E-Mail für den Ersteindruck gedacht. Im Early Access auf Steam kann bisher nur ein begrenzter Teil der Spielinhalte erlebt werden. Die Presse hingegen sollte Zugang zu allen Inhalten bekommen.

Die Version sollte jedoch noch Fehler in der Lokalisierung, der Grafik und dem Sound haben, die den Entwicklern bewusst waren. Entsprechend wurde eine Liste mit bekannten Fehlern mitgeschickt.

Was sagt die GameStar dazu? Heiko Klinge, Chefredakteur der GameStar, hat in einem Statement den Hintergrund zum Test erklärt:

Es wurde bis zum Versenden der E-Mail zu keinem Zeitpunkt deutlich, dass die Vorabversion nicht die aktuelle Version des Spiels repräsentieren würde.

Es gab ein Embargo auf die Spielinhalte, das bis zum 12. Februar um 0:01 Uhr lief. Danach durfte offen über die Inhalte und Erfahrungen gesprochen werden.

Die Fehler, die in die negative Bewertung mit eingeflossen sind, standen zudem nicht auf der Liste, die zusammen mit den Keys verschickt wurde. Sie traten bei zwei Testern auf, darum fiel die Abwertung so hoch aus.

Die GameStar versprach jedoch, die Release-Version nochmal zu testen und die Wertung gegebenenfalls anzupassen.

Das sagen die GameStar und andere über Wolcen

Was wird an Wolcen gelobt? Wolcen kommt im Test der GameStar eigentlich gut weg. Gelobt wird es für viele Punkte, darunter:

die tolle Grafik

gute Soundeffekte

solides Kampfsystem mit hervorragendem Talentbaum

spaßiges Endgame

bombastische Bosskämpfe

den allgemein großen Umfang des Spiels

Auch die deutsche Seite Golem hat bereits einen ersten, allerdings deutlich kleiner ausfallenden Test veröffentlicht. Hier erhält Wolcen ebenfalls viel Lob, besonders für Grafik, flüssiges und wuchtiges Gameplay und die Klassen- und Skill-Entwicklung.

Wofür wird Wolcen kritisiert? Bei der GameStar gibt es vor allem Kritik für:

die Einschränkungen von Zaubern und Fertigkeiten durch Waffen

ein abruptes und verwirrendes Ende

viele technische Probleme, darunter regelmäßige Abstürze, kaputte KI sowie Grafik- und Audio-Probleme.

Golem auf der anderen Seite kritisiert hakelige Animationen. Von großen technischen Fehlern war dort nicht die Rede.

In Wolcen stellt ihr euch alleine oder mit Freunden Horden von Monstern

Steam Reviews deutlicher positiver bei Wolcen

Was sagt Steam? Vieles von der positiven Kritik deckt sich mit den Erfahrungen der Early-Access-Spieler auf Steam. Auch dort bekommt das Action-RPG überwiegend positive Bewertungen (91% der 2.099 Reviews in den letzten 30 Tagen).

Allerdings konnten die Tester dort nur den ersten von drei Akten spielen und waren im Level stark eingeschränkt. Das echte Endgame und das Ende der Story konnten sie also nicht erleben.

