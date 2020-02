Das neue Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem ist erst seit wenigen Tagen live auf Steam, doch schon schreien Spieler Alarm. Es sind offenbar gleich mehrere Exploits im Umlauf, die sich gravierend auf die Wirtschaft im Spiel auswirken. Es wirkt so, als helfe da nur ein vollständiger Server-Wipe.

Was sind das für Exploits? Es sind mindestens drei Exploits im Umlauf, die sich äußert negativ auf die „Economy“ in Wolcen auswirken, also wie viel Gold und wie viele starke Items bereits jetzt in den Händen der Spieler sind:

das ist einmal ein Magic-Find-Exploit, durch den ist es Spielern möglich ist, irrsinnig viele Items der höchsten Qualitätsstufen, „gold“ und „orange“, zu looten

zusätzlich haben Spieler noch die Möglichkeit gefunden, unendlich viel Gold zu verdienen

es gibt die Möglichkeit Items zu dupen

Team sagt: Man kennt die Probleme und arbeitet an Lösungen

So reagiert das Wolcen Team: Die Online-Server von Wolcen waren das Wochenende die meiste Zeit über offline. In einem Blogpost zu der Lage heißt es vom Wolcen Team, man kenne die weiteren Probleme die aufgetaucht sind, darunter auch jene, die Auswirkungen auf die „Economy“ von Wolcen haben, und arbeite an einer Lösung.

Es ist aber nicht bekannt, wann diese Lösungen kommen oder wie sie aussehen.

Steht ein Wipe an? Die US-Seite GameRant zitiert den Community-Manager von Wolcen, Calistaen, aus dem offiziellen Discord. Laut dem seien keine Charakter-Wipes geplant.

EDer Community-Manager sagt: Ein Wipe würde nichts bringen. Man muss erst sicherstellen, dass sowas nicht mehr passiert. Quelle: Reddit

Aber wenn diese Exploits sich verbreiten und drohen die Progression im ganzen Spiel witzlos zu machen, dann fragt man sich als Außenstehender schon, wie Wolcen das ohne einen Wipe hinbekommen will.

Auf reddit hat ein Nutzer bereits einen vollen Wipe der Server gefordert, weil die Economy von Wolcen sonst komplett zerstört wäre.

Das steckt dahinter: Gold-Exploits und Item-Dupes sind klassische Probleme unter denen Loot-Spiele leiden. Der Magic-Find-Exploit scheint besonders krass zu sein und sorgt für spektakuläre Clips.

Dem Wolcen-Team fliegt gerade einiges um die Ohren. Man kann gespannt sein, wie sie mit der Situation umgehen.

Update 12:12 Uhr: Wolcen hat einen Plan für die Lösungen vorgestellt (via reddit):

der Magic-Find-Exploit soll schon mit dem Hotfix 1.0.3.0 gefixt worden sein

die weiteren „ähnlichen Probleme“ sollen später diese Woche noch angegangen werden, heißt es – damit sind wohl der Item-Dupe und der Gold-Exploit gemeint

Wolcen hat einen enorm erfolgreichen Launch auf Steam, aber der Ansturm auf die Server führt zu ernsten Problemen: