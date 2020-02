In Wolcen gibt es ein Crafting, mit dem Spieler ihre Items über „Ätherische Reagenzi“ neu auswürfeln können. Über Entropiekugel, Eireban Träne oder Ohmsches Echo werden Modifikatoren entfernt oder neu gewonnen. Wir erklären im Guide auf Deutsch, wie das Crafting mit den Reagenzien funktionieren und welche Rolle die Edelsteine spielen.

Wer eine Weile in Wolcen unterwegs ist, wird über seltsame grün markierte Items stolpern, die zufällig von Mobs fallen gelassen werden: Ätherische Reagenz.

Wir erklären in unserem Crafting Guide für Wolcen auf Deutsch, wie ihr diese Reagenzien einsetzt, um bessere Items zu verwenden und was es zu beachten gilt. Dabei beziehen auf eigene Erfahrung mit dem Action-RPG und den YouTuber ZiggyDaming.

Papa Grimlock erklärt den Spielern vieles, das Craften leider nicht.

Die 2 Seltenheits-Stufen und 4 Arten von Reagenzien in Wolcen

Es gibt zwei Farben bei Reagenzien:

Die weißen sind für normale Items zuständig. Ihr solltet sie nur für seltene Items (gelbe) verwenden

Die roten Items sind „größere Ausgaben“ dieser Items, die solltet ihr für legendäre Items (rote) nutzen.

Was kann man mit der Reagenz verändern? Man kann die „blauen“ Modifikatoren eines Gegenstands in Wolcen verändern. Die „weißen“ Modifikatoren sind fest, an denen lässt sich nichts drehen.

Daher ist es wichtig, ein Item mit einem hohen Grundlevel und starken weißen Modifikatoren als Ausgangslage als „Grundstoff“ für das Craften zu verwenden.

Ihr nutzt eine Reagenz, indem ihr sie mit Rechts-Klick aktiviert. Auf das Item, das ihr verändert, wendet ihr sie mit Links-Klick an.

Die Entropiekugel in Rot. Mit ihr lassen sich Items neu auswürfeln. Die rote Version ist für „Legendäre Gegenstände“ vorgesehen.

Wolcen Crafting Guide: Eigenschaften ändern, hinzufügen, entfernen

Die 4 Arten von Reagenzien:

Das einfachste Item ist die Entropiekugel. Die rollt einen Gegenstand komplett neu aus. Alle blauen Fertigkeiten werden neu ausgewürfelt.

Das zweite Item ist „Ohmsches Echo“: Dieses Item entfernt einen zufälligen Modifikator und fügt einen neuen hinzu.

Ohmsches Echo: Das Item verliert eine Eigenschaft, gewinnt eine neue dazu.

Das dritte Item ist „Abyssal Tear“: Das Reagenz entfernt nur einen Modifikator, macht ein Item also schwächer, gibt aber auch Platz für neue, bessere Eigenschaften.

Das vierte Item ist „Eribean Träne“: Dieses Item fügt einen Modifikator dazu, wenn noch Platz auf dem Item ist. Im Normalfall hat man einen Modifikator vorher mit der anderen Träne entfernt, wenn man Eribean Träne nutzt.

Das stärkste Reagenz: Ergänzt einen Modifikator, wenn noch Platz auf dem Item ist.

Mit Edelsteinen hilft man dem Zufall auf die Sprünge

So funktionieren Edelsteine: Wenn ein Item Sockel für Edelsteine hat, gewährt das dem Spieler die Möglichkeit den Zufallsfaktor, etwas zu beeinflussen. Denn ein neu ausgerollter Modifikator (oder ein geschützter bei der Abyssal Tränen) hat die Chance, den Werten zu entsprechen, für die ein Edelstein steht.

Die verwendeten Edelsteine werden beim Crafting vernichtet, die Sockel selbst bleiben aber enthalten. Laut dem YouTuber ZiggyD Gaming sollte man alle Sockel füllen, sonst besteht die Chance, dass die Steine keine Wirkung zeigen.

Die Edelsteine haben einen entsprechenden Typ: So sind Lapislazuli etwa dem Element „Blitz“ zugeordnet, ein Item könnte daher einen Modifikator erhalten, der lose in diese Richtung geht. Das heißt, ein Blitz-Edelstein könnte dann Elementar-Resistenz verleihen.

Die kriegen Angst, wenn ihr mit starken optimierten Items kommt

Das ist beim Craften mit Edelsteinen zu beachten:

Bei der Entropiekugel beeinflussen die Edelsteine nur einen Modfikator – nicht alle.

Bei „Ohms Echo“ beeinflussen die Edelsteine, welcher Mod hinzukommt – nicht welcher verschwindet.

Will man mit „Abyssal Tear“ einen Modifikator entfernen und sockelt Edelsteine, die was mit körperlichem Schaden zu tun haben, ist die Chance hoch, einen passenden Modifikator zu behalten.

Verwendet man „Eribean Träne“ auf ein Item, das diese Sockel trägt, wäre die Chance höher einen Modfikator dazuzubekommen.

Diese Edelsteine sind beim Craften besonders wertvoll

Diesen Edelstein solltet ihr aufbewahren: Eine besondere Rolle spielt der Edelstein „Genesis-Stein“ – wer den mit „Eribean Träne“ verwendet, hat die Chance einen besonderen Modifakator zu gewinnen, der sich sonst nur auf speziellen Items befindet, die über die „Untainted“-Mechanik bei Expeditionen ergattert sind.

Dafür muss allerdings Platz auf dem Item sein.

Wolcen Guide: Crafting in der Praxis

So läuft das Crafting ab: Wer nur „schnell“ craften und nicht viele Ressourcen auf ein Item verwenden will, der kann es mit der Entropiekugel neu ausrollen und hoffen, dass es irgendwann passt.

Wer mehr experimentieren möchte, nutzt das „Ohmsche Echo“ und Edelsteine, um mehr Einfluss auf das Ergebnis zu gewinnen haben. Er hofft dann, ein schlechter Modifikator fliegt runter und ein passender kommt drauf.

Wer mehr aus dem Crafting ziehen will, arbeitet mit den zwei Tränen und versucht einen schwachen Modifikator loszuwerden, während er einen starken schützt. Danach probiert er mit der 2. Träne einen starken Modifikator auf das Item drauf zu bekommen. Bei der Taktik gehen viele Edelstein und Tränen flöten.

Der YouTuber ZiggyD erklärt das Reagenz-Crafting auf Englisch.

Das ist zu beachten: Das Crafting mit Reagenz kann viele Ressourcen kosten, gerade wenn man Edelsteine einsetzt. Von daher ist es ein Glücks- und Geduldsspiel.