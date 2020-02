Wolcen: Magier-Build mit Pistole ist stark und tanky im Endgame

Das Skillsystem im Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem lässt euch viel Spielraum für verschiedene Builds. Heute stellen wir euch einen Hybrid-Build vor, der mit Pistolen und Magie auskommt.

Im ARPG Wolcen könnt ihr nicht nur klassische Rollen, wie einen Krieger, Magier oder Bogenschützen spielen, sondern auch Mischklassen kreieren. Der Magie-Schütze vom Youtuber Mattjestic hält nicht nur einiges aus, sondern macht ordentlich Schaden.

Magischer Wolcen Pistolen-Build fürs Mid- bis Endgame

Pro Hohe Verteidigung

Hoher Schaden

Leichtes Ressourcen-Management

Schnelles Gameplay

Gut für Mid- bis Endgame Contra Erst ab Level 30 zu gebrauchen

Sehr hoher Schaden erst im Endgame

Das sind eure Haupt-Attribute

Wildheit: Erhöht die kritische Trefferchance für Zauber und Angriffe

Erhöht die kritische Trefferchance für Zauber und Angriffe Zähigkeit: Erhöht eure Lebenspunkte und den Kraftschild

Der Build baut zum Großteil auf Wildheit auf, um eure kritische Trefferchance zu erhöhen. Dank der hohen Zähigkeit wird der Magie-Schütze sehr tanky und hält besonders im Endgame einiges aus. Verteilt pro aufgestiegenem Level etwa 6 Punkte in Wildheit und 4 in Zähigkeit. Da ihr, ähnlich wie beim Frost-Ranger, schnell genug im Angriff seid, benötigt ihr keine extra Punkte in Bewegelichkeit.

Allgemein gilt hier: Wildheit > Zähigkeit > Weisheit > Beweglichkeit

Das sind eure Haupt-Talente

Äthersprung: Teleport-Fähigkeit, die Willenskraft in Wut umwandelt.

Teleport-Fähigkeit, die Willenskraft in Wut umwandelt. Wehklagen des Pfeils: AOE-Angriff an eurer Mauszeiger-Position.

AOE-Angriff an eurer Mauszeiger-Position. „Todesgaffer“ Railgun: Hoher Schaden im Effektbereich. Wenn der Schuss aufgeladen wird, verringert sich der Effektbereich, der Schaden wird aber erhöht.

Hoher Schaden im Effektbereich. Wenn der Schuss aufgeladen wird, verringert sich der Effektbereich, der Schaden wird aber erhöht. Mal der Unreinheit: Verflucht das Ziel und erhöht dessen erlittenen Schaden.

Verflucht das Ziel und erhöht dessen erlittenen Schaden. Mal des Revolverhelden: Feuert eine Reihe von Schüssen ab, die mehrere Gegner zielsicher treffen.

Das ist euer Neben-Talent

Totenflecken: Beschwört einen Golem, der Schaden verursacht und Bedrohung erzeugt.

Mit dem Freischalten des fünften Slots könnt ihr eine zusätzliche Fähigkeit ausrüsten. Hier könnt ihr zwar weitere Schadenszauber- oder Fähigkeiten nehmen, euer Schaden sollte an diesem Punkt jedoch schon hoch genug sein. Wir wählen hier den Zauber Totenflecken, ein beschworener Golem. Dank seiner hohen Lebenspunkte und seiner verursachten Bedrohung habt ihr Ruhe vor den meisten Gegnergruppen. Besonders bei Bossen ist der Golem ein nützlicher Begleiter.

Mit dem Golem zusammen verursacht ihr jedoch weniger Schaden, da die Gegner normalerweise einen Debuff erhalten, wenn sie euch direkt attackieren. Wenn euch die Magie gefällt, schaut euch mal den Pestlord-Magier an.

Hinweise zu den Fähigkeiten: Die Fähigkeiten schaltet ihr in Wolcen nicht durchs Leveln frei – wie etwa in anderen Action-RPGs. Ihr könnt sie bei Demetra in Sturmfall kaufen oder findet sie zufällig beim Leveln. Ein wenig Lootglück spielt eine große Rolle dabei, wie schnell ihr diesen oder andere Builds in Wolcen zusammenbekommt.

So modifiziert ihr die Fähigkeiten: Wie ihr die Talente modifizieren solltet, könnt ihr in unserer Galerie sehen.

Skills für den Magier-Schützen-Build in Wolcen

Mit jedem Level erhaltet ihr einen Talentpunkt, den ihr im Talentbaum investieren könnt. Der Skill-Tree in Wolcen ist ziemlich komplex und lässt euch viel herum experimentieren.

Skillt zuerst Richtung Belagerungsbrecher

Bereich Soldat (Erster Ring)

„Stellvertreter“ erhöht den Gesamtwert der kritischen Trefferchance um 60%.

Bereich Pratorianer (Zweiter Kreis)

„Heiliger Eid“ verursacht 2 Schwächungs-Stapel beim Blocken.

„Königloser Aegis“ erhöht Blockchance um 6% und erlaubt es mit jeder Waffe zu blocken.

Bereich Assassine (Zweiter Kreis)

„Gleitender Schatten“ ermöglicht das Ausweichen durch Gegner hindurch.

„Segen der Jade-Legion“ wandelt 50% des physischen Schadens in Giftschaden um.

Bereich Belagerungsbrecher (Dritter Kreis)

„Banner der Kriegführung“ gewährt dir alle 1,5 Sekunden einen Festungs-Punkt. +4% Blockchance pro Festungs-Punkt.

„Bergungsanker“ gewährt einen Bonus je nach Art der Brustrüstung.

Bereich Waldläufer (Zweiter Kreis)

„Sicher aus der Ferne“ erhöht den Projektilschaden ab einer Entfernung von 15m um 175%.

Bereich Kriegstreiber (Zweiter Kreis)

„Götter unter Menschen“ erhöht euren Materialschaden um 50%. Ihr könnt nur noch Materialschaden verursachen.

„Manischer Schlächter“ erhöht den Schaden um 2% pro 100 nicht verbrauchter Wut.

„Fest für die Krähen“ erhöht euren Lebensdiebstahl um 2%.

Bereich Zeitweber (Dritter Kreis)

„Welche Zeit kann nicht Heilen“ verursacht 100% Trefferschaden nach einer kurzen Verzögerung an Gegnern, die von Stase betroffen sind.

„Schreckliche Kreuzung“: Eure Lebenspunkte und Kraftschilde werden um 15% verringert. Erlittener Schaden kommt verzögert an.

Bereich Exorzist (Dritter Kreis)

„Gebrandmarkter Platzer“: Alle 2,5s erhaltet ihr einen Dogma-Punkt. Maximal 5. Jeder Punkt wehrt Schaden ab.

Bereich Kabbalist (Zweiter Kreis)

„Schwerwiegende Leiden“ erhöht den Status-Effekt-Stapel um +1.

„Urzeitliche Einsicht“: Schaden über Zeit, der durch einen kritischen Treffer verursacht wird, teilt kritischen Schaden aus.

Bereich Kind der Wut (Dritter Kreis)

„Wütender Appetit“ generiert eure Wut anstelle der Willenskraft.

Darauf achtet ihr bei der Ausrüstung

Die Ausrüstung selbst ist gar nicht mal so ausgefallen und kann vollständig vom Händler gekauft werden. Wichtig sind vor allem die richtigen Edelsteine und ein paar Statuswerte. Als Waffe benutzt ihr eine Pistole und einen Katalysator.

Benutzt eine Pistole und einen Katalysator

Tragt einen Brustschutz der Klasse „Schläger“

Benutzt Edelsteine, um Blockchance und Lebenspunkte zu erhöhen

Achtet auf Lebenspunkte-Bonus auf der Ausrüstung

Achtet auf die Reduktion der Transferzeit zwischen Willenskraft und Wut

Kritische Trefferchance

Wildheit > Zähigkeit > Weisheit > Beweglichkeit

So nutzt ihr den Magie-Schützen-Build in Wolcen

Der Build spielt sich ziemlich schnell und baut darauf, dass ihr die Gegner stets mit dem Mal der Unreinheit debufft. Anschließend könnt ihr mit Wehklagen des Pfeils große Gruppen schnell erledigen und mit „Todesgaffer“ Railgun sowie Mal des Revolverhelden Champions und Bosse kalt machen. Den Äthersprung benutzt ihr, wenn eure Wut aufgebraucht ist. Blinzelt hin und her, bis eure Wut voll ist.

Spielt ihr lieber einen Nahkämpfer, schaut euch den Klingensturm-Krieger an. Welchen Build spielt ihr am liebsten?