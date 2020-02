Im Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem könnt ihr, dank der komplexen Skill-Mechanik und den verschiedenen Waffen, einige Klassen spielen, ohne den Helden zu wechseln. Wir zeigen euch hier einen einfachen Build für Krieger, die gerne Schaden austeilen.

Wir haben euch bereits einen coolen Pestlord-Build für den Magier vom Youtuber Vulkan vorgestellt. Heute ist der Krieger mit einem Klingensturm-Build an der Reihe. Leicht zu lernen und dennoch stark.

Guter AOE-Build in Wolcen

Pro Leicht zu lernen

Hoher AOE Schaden

Eignet sich im Endgame Contra Bosse dauern etwas länger

Zu Beginn weniger Bewegungs-Spielraum

Das sind eure Haupt-Attribute

Wildheit: Erhöht eure Chance für kritische Angriffe und Zauber.

Erhöht eure Chance für kritische Angriffe und Zauber. Weisheit: Erhöht die Status-Effekt-Chance eurer Angriffe und Zauber.

Pro aufgestiegenem Level habt ihr 10 Punkte zum Verteilen. Wildheit ist eure absolute Priorität, investiert hier also jeweils 9 Punkte und einen in Weisheit. Alle vier oder fünf Level könnt ihr auch mal 2 bis 3 Punkte in Weisheit investieren. Der gesamte Build baut auf kritische Treffer und dem Verursachen von Blutungen. Achtet also auf die Verteilung Wildheit > Weisheit > Zähigkeit > Beweglichkeit.

Das sind eure Talente

Blutiger Schnitt: Wirft eine Axt umher, die Schaden verursacht und Gegner zerreißt.

Wirft eine Axt umher, die Schaden verursacht und Gegner zerreißt. Souveräner Schrei: Erhöht die Nahkampf- und Zauber-Geschwindigkeit der gesamten Gruppe.

Erhöht die Nahkampf- und Zauber-Geschwindigkeit der gesamten Gruppe. Blut für Blut: AOE-Effekt, der euren verursachten Blutungs-Schaden erhöht, wenn ihr oder euer Gegner nicht bei voller Gesundheit seid. Lässt sich auch auf Gegner anwenden.

AOE-Effekt, der euren verursachten Blutungs-Schaden erhöht, wenn ihr oder euer Gegner nicht bei voller Gesundheit seid. Lässt sich auch auf Gegner anwenden. Flügel des Ishmir: Springt mit eurer Waffe an euren Zielort und verursacht Schaden beim Aufprall. Kann auch zur Flucht genutzt werden.

Springt mit eurer Waffe an euren Zielort und verursacht Schaden beim Aufprall. Kann auch zur Flucht genutzt werden. Klingensturm: Beschwört ein Großschwert und dreht euch durch Gegnerhorden.

Hinweise zu den Fähigkeiten: Die Fähigkeiten schaltet ihr in Wolcen nicht durchs Leveln frei – wie in anderen Action-RPGs. Ihr könnt sie bei Demetra in Sturmfall kaufen, erhaltet sie durch abgeschlossene Quest oder findet sie zufällig beim Leveln. Ein wenig Lootglück spielt eine große Rolle dabei, wie schnell ihr diesen oder andere Builds in Wolcen zusammenbekommt.

So modifiziert ihr die Fähigkeiten: Je öfter ihr eine Fähigkeit nutzt, desto weiter steigt sie im Level auf und kann modifiziert werden. Das klappt sogar mehrfach. Eure Fähigkeiten im Klingensturm-Build werden so angepasst, dass die sonst stationären AOE-Effekte sich mit euch mitbewegen. In unserer Galerie geben wir euch einen Überblick:

Skills für den Krieger-Build in Wolcen

Mit jedem Level erhaltet ihr einen Talentpunkt, den ihr im Talentbaum investieren könnt. Dieser ist ziemlich komplex und lässt euch viel herum experimentieren.

Für den Klingensturm-Krieger eignen sich folgende Punkte:

10 Punkte im Bereich Soldat (Erster Kreis)

Nahkampfschaden

Kritischer Trefferschaden

Kritchance

Bewegungsgeschwindigkeit

Wuterhaltungszeit

„Die Hitze der Schlacht“ generiert 25 Wut bei erlittenem Schaden

„Stellvertreter“ +60% auf den Gesamtwert der kritischen Trefferchance

25 Punkte im Bereich Kriegstreiber (Zweiter Kreis)

Nahkampfwaffen- und Angriffsschaden

Angriffsgeschwindigkeit

Lebensdiebstahl

Blutungschance

Widerstände

Wutgenerierung

Materialschaden

Wildheit

Feuer-, Frost-, und Blitzschaden in physischen Schaden umwandeln

Äther-, Heilig-, und Schattenschaden in physischen Schaden umwandeln

Gesundheit

Reichweite

„Blutsammler“ wandelt 50% physischen Schaden in Zerreißungsschaden um

„Manischer Schlächter“ erhöht den Schaden pro 100 unverbrauchte Wutpunkte

„Fest für die Krähen“ erhöht den Lebensdiebstahl

„Tierische Raserei“ erhöht den Schaden pro Gegner in der Nähe

„Götter unter Menschen“ erhöht den physischen, Gift- und Zerreißungsschaden. Dafür könnt ihr keine anderen Schadensarten mehr zufügen.

6 Punkte im Bereich Kabbalist (Zweiter Kreis)

Status Effekt Chance

Erhöhte Stapeldauer

Weisheit

Widerstände

Status Effekt Widerstände

Kritchance

„Urzeitliche Einsicht“ wandelt Schaden über Zeit, der durch einen kritischen Treffer ausgelöst wurde in kritischen Trefferschaden um.

„Schwerwiegende Leiden“ erhöht den Status Effekt Stapel um 1

9 Punkte im Bereich Exorzist (Dritter Kreis)

Nahkampfschaden

Materialschaden

Kritchance

Gesundheit

Materialwiderstand

„Akademische Feldforschung“ gewährt euch Kopfgeldjägerpunkte für jeden getöteten Champion-Gegner und erhöht pro Punkt euren Materialschaden um 15%

Dauer der Kopfgeldjägerpunkte erhöhen

4 Punkte im Bereich Kind der Wut (Dritter Kreis)

Gesundheit

Angriffsgeschwindigkeit

Feuerschaden

„Wütender Appetit“ wandelt Willenskraft-Regeneration in Wut um.

So skillt ihr euren Klingensturm-Krieger

Darauf achtet ihr bei der Ausrüstung

Wildheit

Physischer- und Material-Schaden

Kritische Trefferchance

Kritischer Schaden

Zerreißungsschaden

Widerstände sind nützlich

So nutzt ihr den Klingensturm-Build in Wolcen

Zu Beginn eines Kampfes benutzt ihr die Fähigkeit Flügel des Ishmir, um Wut zu generieren und den Gegnern einen Erstschlag zu verpassen. Anschließend nutzt ihr den Klingensturm und schnetzelt durch die Monsterhorden. Blutiger Schnitt und Blut für Blut setzt ihr ein, wenn stärkere Kreaturen wie Bosse oder Champions auftauchen. Souveräner Schrei eignet sich fürs Gruppenspiel und bufft alle Charaktere.

Kennt ihr noch andere coole Builds? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare.