Wolcen: Lords of Mayhem bietet euch viele Möglichkeiten, euren Helden zu spielen. Aus den Grundklassen Krieger, Magier und Bogenschütze lassen sich viele Subklassen kombinieren. Wir zeigen euch, wie ihr den perfekten Beschwörer erstellt.

Der Beschwörer in Wolcen ist vielseitig und kann mit verschiedenen Skills ausgestattet werden. Wir zeigen euch heute einen Gift-Beschwörer, der anders als ein Magier, Krieger oder Bogenschütze, hauptsächlich mit seinen Pets kämpft.

Der unsterbliche Beschwörer

Pro Leichter Umgang

Fast unsterblich

Moderater Schaden

Viele Pets Contra Erst im Endgame verfügbar

Benötigt gewissen Fortschritt im Städtebau

Das sind eure Haupt-Attribute

Weisheit: Erhöht eure Status-Effekt-Chance.

Erhöht eure Status-Effekt-Chance. Zähigkeit: Erhöht eure Lebenspunkte und Kraftschild.

Investiert den Großteil eurer Punkte in Weisheit, um die Chance für negative Effekte auf den Feinden zu erhöhen. Investiert ein paar Punkte in Zähigkeit, um auf mindestens 15.000 Lebenspunkte zu kommen. Solltet ihr bereits das maximale Level (90) erreicht haben, könnt ihr alle Punkte in Weisheit investieren.

Das sind eure Talente

2x Totenflecken: Beschwört ein Giftgolem.

Beschwört ein Giftgolem. 3x Jagdschwarm: Beschwört einen untoten Bogenschützen.

Beschwört einen untoten Bogenschützen. Seuchenexplosion: Erstellt einen Effektbereich, bei dem Gegner oder Beschwörungen beim Tod explodieren.

Hinweis: Totenflecken und Jagdschwarm rüstet ihr mehrfach aus. Dazu müsst ihr die Fähigkeit bei Demetra duplizieren. Das klappt jedoch erst, sobald ihr im Endgame das Hyperwürfel Labor der Stadt bis zur Endstufe ausgebaut habt.

So modifiziert ihr die Fähigkeiten: Je öfter ihr eine Fähigkeit nutzt, desto weiter steigt sie im Level auf und kann modifiziert werden. Das klappt sogar mehrfach. Modifiziert eure Fähigkeiten so, dass eure Pets fast alles alleine regeln. In unserer Galerie geben wir euch einen Überblick:

Skill für den Beschwörer-Build in Wolcen

Mit jedem Level erhaltet ihr einen Talentpunkt, den ihr im Talentbaum investieren könnt. Dieser ist ziemlich komplex und lässt euch viel herumexperimentieren.

Für den Beschwörer eignen sich folgende Punkte:

Bereich Seuchenbringer (Dritter Kreis)

„Bestatter“ gewährt geringe Chance, dass Gegner grüne Kugeln fallen lassen, die einen Giftschaden-Bonus von 30 % gewähren.

„Opfer des Fleisches“ verringert Lebenspunkte und Kraftschild um 20 % und erhöht die Lebenspunkte der Beschwörungen um 25 %.

„Giftiger Ausfluss“ fügt Gegnern im Umkreis von 7 m alle 2 Sekunden einen Giftstapel hinzu.

Bereich Kabbalist (Zweiter Kreis)

„Heimtückischer Zerfall“ fügt weitere Status Effekt Stapel hinzu, sobald ein Gegner Schaden über Zeit erleidet. Verringert den Schaden aller anderen Schadensarten um 30 %.

„Unsterbliches Opfer“ gewährt +5 % Schaden für jeden Status Effekt Stapel auf einem getöteten Gegner.

„Schwerwiegende Leiden“ erhöht die Status Effekt Stapel um +1.

Bereich Assassine (Zweiter Kreis)

„Segen der Jade-Legion“ wandelt 50 % physischen Schaden in Giftschaden um.

Bereich Zeitweber (Dritter Kreis)

„Schreckliche Kreuzung“ verzögert einen Teil des von dir erlittenen Schadens.

Bereich Prätorianer (Zweiter Kreis)

„Selbstloser Mut“ erhöht alle Widerstände um 25 % nach einem Block.

„Rächer“ erhöht deinen Schaden pro Widerstand in Prozent um 0,75 % und verringert die kritische Trefferchance um 50 %.

„Königloser Aegis“ erlaubt es euch, mit jeder Waffe zu blocken und erhöht die Blockchance um 6 %.

„Heiliger Eid“ wendet 2 Schwächungs-Stapel beim Blocken eines Angriffs auf alle Ziele im Radius von 7 m an.

„Gesegnetes Manna“ erhöht den Gesamtwert aller Widerstände um 40 %, sobald ihr eine Gesundheitskugel aufnehmt.

Bereich Belagerungsbrecher (Dritter Kreis)

„Banner der Kriegsführung“ gewährt pro Sekunde einen Festungspunkt bis zu einem Maximum von 10. Jeder Punkt erhöht die Blockchance um 4 %.

„Ablehnendes Gefäß“ gewährt Unerbittlichkeits-Punkte wenn ihr stehen bleibt. Erhöht pro Punkt den Schaden und verringert Bewegungsgeschwindigkeit.

Da die Beschwörungen die ganze Arbeit erledigen, skillt zuerst den Bereich Seuchenbringer, um ihre Gesundheit und ihren Schaden zu steigern. Außerdem gibt es dort ein paar nützliche Perks, um den Giftschaden zu erhöhen.

Als Nächstes geht ihr in den Zeitweber Bereich, um Schreckliche Kreuzung zu erhalten und die Aufnahme von Schäden zu verzögern.

Auf dem Weg zu Zeitweber greift ihr zunächst einige Schlüsselpunkte im Kabbalist Bereich, um Giftschaden zu verstärken.

Über einen kleinen Umweg zum Assassinen Bereich, erhaltet ihr weitere Bonusse für Giftschaden.

Dann bekommt ihr mehr Widerstände im Bereich Prätorianer. Zusätzlicher Widerstand, Blockchance und ein Schadensschub basierend auf physischem Widerstand.

Abschließend erhaltet ihr im Bereich Belagerungsbrecher eure letzten Überlebensfähigkeiten, um euch in den schädlichen Smogs zu entspannen, während eure Pets alles töten.

Darauf achtet ihr bei der Ausrüstung

Beschwörungen skalieren nicht mit eurem kritischen Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit. Diese Stats könnt ihr also ignorieren.

Rüstet einen Stab aus mit Zauberschadens-Buff.

Rüstet vor allem schwere Rüstung aus mit viel Widerstand.

Achtet auf zusätzlichen Gift- bzw. Material-Schaden.

So benutzt ihr den Beschwörer-Build in Wolcen

Der Beschwörer lässt sich ganz einfach spielen. Beschwört eure Golems und Bogenschützen und schaut zu, wie sie ihre Arbeit erledigen. Ihr stellt euch mit der Seuchenexplosion mitten ins Geschehen und kämpft mit eurem Stab. Wenn es brenzlig wird, nutzt ihr die Fähigkeit der Golems, um ein Schild zu zaubern. Die Fähigkeit der Bogenschützen hingegen setzt ihr ein, wenn ein Champion oder Boss besiegt werden muss.

Aufgrund der Modifikation der Golems erhaltet ihr knapp 66% weniger Schaden. Die Widerstände sowie Blockchance bewirken den Rest und euer Beschwörer ist so gut wie unsterblich.