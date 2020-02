Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem bietet drei Klassen und ein umfangreiches Skillsystem. Wir stellen euch einen Mage-Build für Wolcen vor, mit dem ihr leicht leveln könnt und der euch vom Start bis ins Endgame bringt.

Wir stellen euch den Pestlord-Build für die Magier-Klasse in Wolcen von Youtuber Vulkan vor. Starke Zauber und ein hoher Krit-Wert sorgen fürs schnelle Erfahrungspunkte sammeln und eignen sich hervorragend für Boss-Kills.

Guter Einsteiger-Build in Wolcen

Pro Hoher Schaden

Gut zum Leveln

Auch im Endgame geeignet

Benötigt keine spezifische Ausrüstung Contra Ihr befindet euch im Nahkampf

Movement ist wichtig

Die richtigen Fähigkeiten zu bekommen, wird vom Zufall bestimmt.

Das sind eure Haupt-Attribute

Wildheit: Erhöht eure Chance für kritische Angriffe und Zauber.

Erhöht eure Chance für kritische Angriffe und Zauber. Weisheit: Erhöht die Status-Effekt-Chance eurer Angriffe und Zauber.

Ihr erhaltet pro aufgestiegenem Level 10 Skillpunkte zum Verteilen. Setzt jeweils 7 davon in Wildheit und 3 in Weisheit. Nicht ganz so wichtig sind Beweglichkeit und Zähigkeit. Müsst ihr euch aber für Attribute auf der Ausrüstung entscheiden, wählt ihr Wildheit > Weisheit > Beweglichkeit > Zähigkeit.

Das sind eure Haupt-Talente

Anomaly: Ein schwarzes Loch, dass eure Gegner in die Mitte zieht und Flächenschaden verursacht.

Ein schwarzes Loch, dass eure Gegner in die Mitte zieht und Flächenschaden verursacht. Infinity-Blades: Eine Nahkampf Kombo-Attacke, die mit jedem getroffenen Gegner Willenskraft generiert.

Eine Nahkampf Kombo-Attacke, die mit jedem getroffenen Gegner Willenskraft generiert. Plagueburst: Ein Flächenzauber, in dem alle getöteten Gegner explodieren und Giftschaden verursachen.

Das sind eure Neben-Talente

Tear of Etheliel: Ein Komet, der am Zielort Flächenschaden verursacht.

Ein Komet, der am Zielort Flächenschaden verursacht. Light-Bringer: Die beste Möglichkeit, euch aus einer gefährlichen Situation zu teleportieren. Erzeugt am Zielpunkt außerdem einen Effekt, der euch heilt und Gegnern Schaden zufügt.

Hinweise zu den Fähigkeiten: Die Fähigkeiten schaltet ihr nicht durchs Leveln frei – wie in anderen Action-RPGs. Ihr könnt sie bei Demetra in Sturmfall kaufen, erhaltet sie durch abgeschlossene Quest oder findet sie zufällig beim Leveln. Ein wenig Lootglück spielt eine große Rolle dabei, wie schnell ihr diesen oder andere Builds in Wolcen zusammenbekommt.

So modifiziert ihr die Fähigkeiten: Je öfter ihr eine Fähigkeit nutzt, desto höher steigen sie im Level auf und können zusätzlich modifiziert werden. Ähnlich wie es mit den Runen in Diablo 3 der Fall ist. In Wolcen könnt ihr aber, je nach Stufe der Fähigkeit, mehrere Modifikationen auswählen. In Unserer Galerie bekommt ihr einen schnellen Überblick:

Skills für den Magier-Build in Wolcen

So skillt ihr euren Magier: Mit jedem Level erhaltet ihr einen Talentpunkt, den ihr im Talentbaum investieren könnt. Dieser ist ziemlich komplex und lässt euch viel herum experimentieren.

Für den Pestlord-Magier müsst ihr jedoch auf folgende Dinge achten:

9 Punkte im Bereich Gelehrter (erster Kreis)

Zauber- und Effektschaden

Zaubergeschwindigkeit

Material Status Effekt Chance

„Zermürbender Stratege“ um den Gesamtwert der Status Effekt Chance um zusätzliche 60% zu erhöhen.

17 Punkte im Bereich Hexenmeister (zweiter Kreis)

Willenskraft pro Treffer

Willenskraft-Regeneration

Willenskraft und Wut erhöhen

Zauberschaden

Weisheit

Zauberkostenreduzierung

Kraftschild-Regeneration

„Wiederstand Gegen Korruption“, um Schaden über Zeit von deinem Kraftschild abzuziehen, anstelle deiner Lebenspunkte

„Vernichtungspflicht“, um +200 Wut und Willenskraft zu erhalten

„Ungezügelte Dunkelheit“, um eine zusätzliche kritische Trefferchance von 100% zu erhalten, solange die Willenskraft auf über 75% liegt

7 Punkte im Bereich Zeitweber (dritter Kreis)

Kraftschild

Status Effekt Chance

Ausweichchance

Ätherschaden

Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit

„Erfasste Geschwindigkeit“, um pro den Gegnern zugefügten Stasepunkt +10% Zauber- und Angriffsgeschwindigkeit zu bekommen.

„Welche Zeit kann nicht heilen“, um Gegnern, die von Stase betroffen sind, zusätzlich 100% Trefferschaden nach 1,5 Sekunden Verzögerung zu verursachen.

8 Punkte im Bereich Soldat (erster Kreis)

Nahkampf- und Kritschaden

Bewegungsgeschwindigkeit

Widerstände und Gesundheitsregenerierung

„Stellvertreter“, um +60% auf den Gesamtwert deiner kritischen Trefferchance zu erhalten.

10 Punkte im Bereich Kabbalist (zweiter Kreis)

Zauberkostenreduzierung

Zauberschaden

Status-Effektdauer

Widerstände

Weisheit

Stapeldauer erhöhen

„Die Macht der ersten Menschen“, für eine 50% Chance, die Anzahl der angwendeten Status Effekt Stapel zu verdoppeln

„Unsterbliches Opfer“ gewährt +5% Schaden für jeden Status-Effekt-Stapel auf dem getöteten Monster.

„Schwerwiegende Leiden“ erlaubt euch die Anwendung eines zusätzlichen Status-Effekt-Stapels.

Geht zuerst in die Richtung Gelehrter bis zum Zeitweber-Bereich.

Darauf achtet ihr bei der Ausrüstung

Als Magier sollte eure Ausrüstung mehr auf Kraftschild gehen, als auf Widerstände oder Gesundheit.

Genau wie bei den Attributen zählt auch hier: Wildheit > Weisheit > Beweglichkeit > Zähigkeit.

Kritische Treffer- oder Status-Effekt-Chance sind ebenfalls Stats, auf die ihr ein Auge haben solltet.

Der Build ist ansonsten so ausgelegt, dass ihr nicht gezielt nach Items suchen müsst.

So nutzt ihr den Magier-Build in Wolcen

Der gesamte Build basiert auf den 3 Hauptfähigkeiten. Ihr beginnt mit der Plagueburst, die ihr einfach in eine Gegnergruppe zaubert. Anschließend benutzt ihr die Anomaly, um den Gegnern Schaden zuzufügen und sie in der Plagueburst zu halten. Den Hauptschaden verursacht ihr dann mit den Infinity-Blades und schaut zu, wie eure Gegner in der Plagueburst explodieren.

Tear of Etheliel setzt ihr ein, wenn der Gegner mehr Lebenspunkte hat. Das wären Elitegruppen oder Bosse. Light-Bringer ist euer „Oh Shit“-Button. Benutzt die Fähigkeit, um schnell aus einer gefährlichen Situation zu kommen und euch ein wenig zu heilen.

Zum Start von Wolcen: Lords of Mayhem kam es zu unerwarteten Problemen. Wir wünschen dennoch viel Spaß beim Schnetzeln.