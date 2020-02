Wir listen euch die 24 einzigartigen Waffen im Hack ’n Slay Wolcen: Lords of Mayhem auf und teilen sie in Zauber-, Nahkampf- und Fernkampfwaffen aus. Zu den unique Weapons gehört auch der mächtige Bogen Ivakins Besessenheit.

Was sind einzigartige Items? In Wolcen findet ihr, wie in anderen Hack ’n Slays, viel Loot. Dazu gehören nicht nur reguläre Gegenstände, sondern darüber hinaus noch seltene, legendäre und einzigartige Items (Unique Items). Uniques tauchen nur sehr, sehr selten im Spiel auf und stellen etwas ganz Besonderes dar.

Das sind Waffen, Rüstungen oder Accessoires, welche euer Held nutzt und die besonders effektiv sind. In den Bosskämpfen wie beispielsweise gegen den „Akt-1-Boss“ Edric helfen sie euch gut weiter.

Unique Items sind in Wolcen besonders mächtig.

Liste der Wolcen Unique Weapons

Das hier sind die einzigartigen Waffen: Hier findet ihr eine Liste mit den Unique Weapons, wie etwa dem Unique Bow Ivakin’s Obsession, im Spiel:

7th Purifiers’ Legion Archive – ein Katalyst (Zauber)

Abolition Act – ein Streitkolben (Nahkampf)

Chrono Cell – ein Stab (Zauber)

Driftwood Miracle – ein Bogen (Fernkampf)

Edgy – eine Streitaxt (Nahkampf)

Edict 2.1.4.1.7. – ein Dolch (Nahkampf)

Envy’s Denial – ein Schwert (Nahkampf)

Goremaker, Shard of the Red Mountain – ein Dolch (Nahkampf)

Ivakin’s Obsession – ein Bogen (Fernkampf)

Legacy of the Willbreaker – ein Schild

Prototype Deliverance V2 – eine Streitaxt (Nahkampf)

Quintet of Sundowns – ein Schild

Regicide Mark III – eine Pistole (Fernkampf)

Rigard’s Hope – ein Großschwert (Nahkampf)

Sea Tamer – eine Pistole (Fernkampf)

Shaham-Shahar – ein Katalyst (Zauber)

Shimmering Shadows – ein Schild

Soul’s Bane – ein Streitkolben (Nahkampf)

The Apex – eine Axt (Nahkampf)

The Macksfesten Enneract – ein Katalyst (Zauber)

Vanity’s Plea – ein Schwert (Nahkampf)

Vulcain Steel Sword – ein Schwert (Nahkampf)

Zapstick – ein Staub (Zauber)

Zephyron, Herald of Change – ein Schwert (Nahkampf)

Mächtige Waffen

Wir möchten euch an dieser Stelle auch drei der Wolcen Unique Weapons etwas näher vorstellen, damit ihr seht, wie solche Unique Items in Wolcen aussehen. Die Werte ändern sich abhängig von eurem Charakter-Build und den Skills. Sie müssen also nicht so sein, wie auf dem Screenshot.

Unique Bow – Ivakins Besessenheit

Der Bogen Ivakins Besessenheit ist besonders stark.

Zusätzliche Wuterhaltungszeit

Zusätzliche Projektile

Mehr Beweglichkeit

Bonus auf den Gesamtwert der kritischen Chance bei Angriffen

Unique Greatsword – Zephyron: Herald of Change

Mehr Wuterhaltungszeit

Ihr könnt Blitz-Zauber wirken

Blitzschaden zusätzlich zu den Angriffen

Blitzschaden zusätzlich zu Zaubern

Zusätzlicher Blitzschaden

Unique Staff – Chrono Cell

Weniger Zeit für den Wechsel von Willenskraft zu Wut

Zusätzliche Stase-Angriffe pro Attacke

Zusätzlichen Äther-Schaden pro Angriff

Weiterer Ätherschaden

Zusätzliche Weisheit

Noch mehr Unique Items

Neben Waffen gibt es natürlich noch Rüstungen und Accessoires, die unter die Kategorie Unique fallen.

Dies sind die einzigartigen Rüstungen: Neben Waffen gibt es auch einzigartige Rüstungen (Unique Armor), die ihr finden könnt. Zu diesen gehören:

Agony

Argand’s Hearth

Autarchic Secret

Beauty Eternal

Bio-Flow Symbiosis

Feast of Cankers

Frostweave Qullittuq

Genesis

Hakeresh Shelya’ar

James’s Tall Tale

Morbid Retribution

Mournfall Treads

Odelia’s March

Purifier’s Statement

The Figurehead

Veiled Eclipse

Hier sind die einzigartigen Accessoires: Accessoires sind Halsketten und Ringe, die euch Boni verleihen. Zu diesen zählen:

High Potency Neural Cord

Lex Filianis

Maelstrom

O’Maley’s Lucky Belt

Paradox

Sagarnaris

Seal of the Arbiter

Searing Reverie

Seven Sisters’ Pact

Third

Three Crowns Brooch

The Trial

Habt ihr schon Uniques in Wolcen gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.