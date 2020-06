Das ARPG Wolcen: Lords of Mayhem ist im Februar mit einem Spieler-Peak von 127.000 auf Steam gestartet. Das war ein Überraschungs-Hot. Der Diablo-Konkurrent füllte eine Lücke im Genre, konnte sich aber nicht lange halten. Mit einem Peak von mittlerweile 1000 Spielern, ist der Titel ein Flop. Die Entwickler geben aber nicht auf, sondern investieren.

Das ist geschehen: Am 13. Februar 2020 erschien das ARPG Wolcen: Lords of Mayhem auf Steam und füllte eine Lücke im Genre. Fans von Hack’n Slay warteten damals wie heute auf den Release von Diablo 4 oder Path of Exile 2 oder zumindest auf Lost Ark. Doch keins der Spiele ist in Sicht.

Da kam Wolcen um richtigen Moment, um eben diesen Spielern die Wartezeit zu versüßen. Kein Wunder also, dass der Titel im Peak auf Steam 127.000 Spieler zeitgleich erreichte und das trotz der Startschwierigkeiten.

Der Trailer von Wolcen sorgte noch für Stimmung

Mittlerweile spielen im Peak laut Steamcharts aber nicht einmal 1000 Spieler zeitgleich. Die Probleme sind vor allem Bugs, eine schwachen Performance und einige Balance-Schwierigkeiten. Das spiegelt sich auch in der aktuellen Steamwertung von 52 % wider.

Zu Beginn hat das Team von Wolcen zwar regelmäßig Patches veröffentlicht, die diese Probleme angegangen sind, aber diese wurden mit der Zeit immer weniger. Schon im März hat Wolcen 95% seiner Spieler verloren und Corona tat sein Übriges.

Wolcen-Entwickler heuern mehr Mitarbeiter an

Das planen die Entwickler jetzt: Das französische Entwickler-Studio ist aber noch lange nicht am Ende. So haben Sie seit Release ihr Team stetig erweitert und planen damit auch nicht aufzuhören. So langsam kehren die mittlerweile 50 Mitarbeiter in ihr Büro zurück und möchten sogar gegen Ende des Jahres in größere Räumlichkeiten umziehen.

Aktuell ist ihr Team zweigeteilt:

Team 1 arbeitet am finalen „Second Dawn“-Patch 1.0.16.0, der sich vor allem auf weitere Bugfixes und Balacing konzentriert. Er soll Ende Juli erscheinen.

Team 2 arbeitet an den „First Chronicle“-Patch 1.1.0 mit neuem Content, Anpassungen am Gameplay und Performance-Optimierungen. Geplant ist der Release im Herbst.

Die Entwickler versprechen außerdem, mehr mit der Community über ihre zukünftigen Pläne zu kommunizieren. So soll schon bald eine Support-Seite entstehen, an der sich Spieler direkt wenden können. Zuvor war dies nur über ein Webformular möglich.

So helfen die aktiven Spieler mit: Für den kommenden „Second Dawn“-Patch stehen die Entwickler in Kontakt mit einigen aktiven Spielern, um direktes Feedback zu den Bugs und weiteren „Quality of Life“-Verbesserungen zu erhalten.

Das sagt die Community: Die Community ist gemischter Meinung. So sammeln sich unter dem offiziellen Beitrag auf Steam viele Kommentare:

Steam-User trise meint: „Zu spät Jungs“

Steam-User Dave möchte mehr Patches: „Ihr müsst Patches schneller bringen, sonst habt ihr bald keine Spieler mehr“

Steam-User tzaeru ist hingegen positiv gestimmt: „Super! Hoffentlich helfen die neuen Angestellten dabei, den Horizont zu durchbrechen. … Trotz des schwierigen Starts denke ich, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, gute Arbeit!“

Auch Steam-User Gothicpolar freut sich: „Danke! <3 Ich freue mich auf die Zukunft des Spiels!“

Ob die Entwickler ihren Titel noch retten können, wird sich bis zum Ende des Jahres zeigen müssen. Spielt ihr Wolcen: Lords of Mayhem noch und meint, der Titel wird die Kurve noch kratzen?