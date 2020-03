Das Hack and Slay Wolcen: Lords of Mayhem startete bei Release so stark auf Steam – und das trotz Problemen. Doch inzwischen ist die Spielerzahl enorm geschrumpft.

Wie steht es aktuell um Wolcen? Das Action-RPG erschien am 13. Februar 2020 und stürmte direkt die Steamcharts. Es spielten zum Peak 127.542 Spieler gleichzeitig. Und das, obwohl das Hack and Slay von einigen Problemem geplangt war, darunter Serverproblemen und Bugs.

Nun jedoch sieht die Situation anders aus. Wie man anhand von SteamDB sehen kann, lag der Peak in den vergangenen 24 Stunden bei nur noch 7.291 Spielern. Das ist ein Verlust von knapp 95% der gesamten Spieler.

Das Hack and Slay Wolcen hat noch immer mit Bugs zu kämpfen.

Probleme über Probleme

Wie kam es dazu? Die Spieler beschwerten sich im Grunde schon direkt nach dem Start von Wolcen über die Probleme, doch die Entwickler veröffentlichten regelmäßig Updates. Deren Frequenz sank dann allerdings. Schließlich erklärte das Team, sich zunächst mal vier Monate lang um die Bugs, das Balancing und die Performance-Probleme zu kümmern und neuen Content hinten anzustellen.

Nun, mit der Coronakrise, reduziert sich die Frequenz der Updates weiter. Das Problem ist: Wolcen hat nach wie vor Schwierigkeiten und bietet keine runde Spielerfahrung. Bugs und Balancing-Probleme wirken sich negativ auf den Spielspaß aus. Dass die Fans nun länger auf Updates warten müssen, hat offenbar Auswirkungen auf die Spielerzahlen.

Was meint die Community aktuell zu Wolcen? Die Wertungen auf Steam der vergangenen 30 Tage liegen derzeit bei 53%. Die Bewertungen sind recht durchwachsen.

Rezois meint auf Steam: „Ich kann dieses Spiel in seinem aktuellen Zustand nicht empfehlen. Versteht mich nicht falsch, es ist ein großartiges Spiel aber die Menge an Bugs führt dazu, dass es im späteren Spielverlauf nahezu unspielbar ist.“

Mahraja schreibt auf Steam: „Es war so vielversprechend, bis sie es veröffentlicht haben. Es ist ein verbuggtes Chaos, das schlecht ausbalanciert ist.“

n0r34lity auf Steam sieht es jedoch nicht ganz so dramatisch: „Gelungene Alternative, wenn man keine Lust mehr auf die immer wieder gleichen Seasons bei Diablo hat. Leider noch recht buggy und die Community scheint recht klein zu sein.“

Entwickler sind in schwieriger Situation

Wie geht es jetzt weiter? Die Entwickler arbeiten weiter an Updates, auch, wenn dies aufgrund der Corona-Krise nicht mehr ganz so gut läuft, wie vorher. Befindet sich Wolcen dann mal in einem guten Zustand, dann ist es dringend nötig, für Content-Nachschub zu sorgen.

MeinMMO-Autor Andreas meint: Ich selbst habe aufgehört, Wolcen zu spielen. Schon in Akt 2 hatte ich mit Bugs zu kämpfen, die sich später immer mehr häuften. Ich kann daher nachvollziehen, wenn andere ebenfalls die Lust verloren haben. Die Entwickler müssen jetzt schauen, dass sie das Action-RPG schnellstmöglich in einen guten Zustand bringen, was aber aufgrund der Corona-Krise schwierig werden dürfte.

Bleibt zu hoffen, dass spätestens mit Release eines neuen Story-Aktes das Interesse an Wolcen wieder aufflammt.