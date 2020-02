Wolcen bringt wichtigen Hotfix – Will gerne öfter patchen, darf aber nicht

Auf Steam kündigten die Entwickler von Wolcen: Lords of Mayhem einen Hotfix an. Dieser soll viele gravierende Fehler beheben. Außerdem wurde über die allgemeine Update-Situation gesprochen. So kann aktuell nur ein Patch pro Woche aufgespielt werden.

Was steckt in dem Hotfix drin? Patch 1.0.4.0 soll einige gravierende Fehler beheben, die das erfolgreiche Action-RPG Wolcen aktuell hat. Zu diesen Fehlern gehören:

Item-Exploits und -Duplications, die derzeit ein großes Problem sind

Fehler und Crashes in der Verbindung

Ungültige Verkaufspreise für gestapelte Gegenstände

Eine Löschung von Brustteilen, wenn die Akte gewechselt werden

Ein Fehler, der das Speichern von Offline-Charakteren verhinderte

Außerdem werden etliche Fehler rund um Quests, Monster und Items gefixt.

Neben den Fixes gibt es auch kleinere Balance-Änderungen und Anpassungen an der Lokalisierung. Die genauen Patch Notes könnt ihr auf der Steam-Webseite nachlesen.

Ein Fehler führt zu extrem vielen Items in Wolcen

Wann erscheint das Update? Aktuell ist Patch 1.0.4.0 noch nicht erschienen. Er soll jedoch noch diese Woche veröffentlicht werden. Wann genau teilten die Entwickler bisher nicht mit.

Im Vorwort zu den Patch Notes gab es jedoch einige zusätzliche Hintergründe und Details. So können die Entwickler von Wolcen zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Update pro Woche veröffentlichen. Schuld daran sollen Partner der Firma sein.

Server-Probleme und begrenzte Zahl an Updates

Wo liegen die Probleme? Laut eigener Aussage kämpfen die Entwickler von Wolcen aktuell mit zwei größeren Problemen:

Es kommt zu größeren Problemen, wenn sich viele Spieler auf einmal einloggen. Darum wurde die Zahl der gleichzeitigen Spieler derzeit begrenzt.

Es kann nur ein Update pro Woche veröffentlicht werden und das muss mit den Partnern genau koordiniert werden. Das verhindert, dass kleinere und schnelle Hotfixes herausgebracht werden.

Beide Probleme sollen jedoch in der Zukunft behoben werden.

Die Charakterauswahl erreichen manche Aufgrund der Server-Probleme gar nicht

Was wird getan? Aktuell arbeite man laut Statement bereits daran die Server-Infrastruktur zu verbessern. Schon der kommende Hotfix soll spürbare Änderungen vornehmen. Die Zahl der aktiven Spieler soll erhöht werden, sobald die Entwickler Verbesserungen wahrnehmen.

Wann und wie jedoch das Problem mit dem Update-Rhythmus behoben wird, wird nicht erwähnt.

Wie reagieren die Spieler? Die grundsätzlichen Patch Notes und Balance-Änderungen kommen im reddit gut an, wobei einige Spieler zusätzliche Änderungswünsche äußern.

Viele von ihnen sind hingegen über die Tatsache schockiert, dass nur ein Update pro Woche erscheinen kann. Sie befürchten, dass dies zu einem größeren Problem von Wolcen führen kann.

Zwar sind die Spielerzahlen des Action-RPGs aktuell sehr gut, doch die Reviews auf Steam fallen schon jetzt kritischer aus. Schuld daran sind die vielen Probleme, die Wolcen hat. So war das Spiel zeitweise 38 Stunden am Stück offline. Der kommende Hotfix soll zumindest einige der gravierenden Probleme lösen. Der Rest wird wohl erst nächste Woche angepasst.