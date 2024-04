Netflix: Die Geschichte eines Mannes und seiner Stalkerin schockiert sogar Stephen King

The Shining zählt zu den bekanntesten Werken von Stephen King. Für die Verfilmung musste eine Szene besonders oft gedreht werden: Eine einzige Szene in einem bekannten Horrorfilm wurde 148 Mal gedreht

Wie reagiert andere Nutzer auf Kings Worte? „Das ist die einzige angemessene Reaktion auf diese Serie. Es ist so viel, so real, so unbehaglich, einfach eine solche Tiefe“, kommentiert ein User unter dem Post von Stephen King. „Dem kann ich zustimmen. Ich bin bei Episode 5 und ich kann nicht aufhören, an diese Geschichte zu denken! ‘Holy Shit’ ist die angemessene Reaktion“, stimmt ein weiterer Nutzer zu.

Der Autor von „Fear and Loathing in Las Vegas” hat Johnny Depp im Film sein eigenes Auto anvertraut

Um sich sein Leben zu finanzieren, arbeitet der Comedian nebenbei in einem Pub, wo er dann eines Tages eine Frau namens Martha (gespielt von Jessica Gunning) bedient. Er spendiert ihr einen Tee aufs Haus, da sie selbst kein Geld dabei hat. Daraufhin entwickelt die Frau eine ungesunde Zuneigung zu ihm, kommt täglich in den Pub, terrorisiert ihn mit haufenweise Mails und verfolgt ihn auf Schritt und Tritt.

Um welche Serie geht es hier? Rentierbaby startete am 11. April 2024 auf Netflix und befindet sich mittlerweile an der Spitze der aktuell beliebtesten Serien des Streamingdienstes. Die britische Serie basiert auf einem Theaterstück von Richard Gadd und seiner wahren Geschichte.

