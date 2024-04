Johnny Depp fährt in einem seiner verrücktesten Filme das Auto eines legendären Schriftstellers

Im Kultfilm „Fear and Loathing in Las Vegas” fährt Johnny Depp mit einem ikonischen roten Wagen durch das Umland der berühmten Metropole. Das Auto war aber nicht irgendeines, sondern gehörte dem exzentrischen Schriftsteller der Romanvorlage.

Um welchen Film geht es? Fear and Loathing in Las Vegas gilt heute als Kultfilm. Er erschien 1998 und war die Verfilmung des gleichnamigen Romans. Der Autor hinter dem Buch war Hunter S. Thompson, selbst eine legendäre Figur, der in der Zeit der Hippies mit außergewöhnlichen Reportagen bekannt wurde.

Er schrieb außerdem Romane, unter anderem das autobiografische Buch Fear and Loathing in Las Vegas (zu Deutsch: Angst und Schrecken in Las Vegas). Darin geht es um den Sportjournalisten Raoul Duke, der gemeinsam mit seinem Anwalt nach Las Vegas fährt. Dort soll er über ein Rennen berichten.

Das Problem dabei: Die beiden Männer haben einen Koffer voller Drogen dabei. Und die werden nicht nur brav herumgetragen, sondern auch in hohem Maße konsumiert.

Verfilmt wurde die Geschichte von Terry Gilliam, der selbst einige Kultfilme wie Brazil, 12 Monkeys oder Time Bandits hervorgebracht hat. Mit Johnny Depp in der Hauptrolle schienen alle Elemente für ein kultiges Filmerlebnis beisammen. Dessen Auftritte in anderen Filmen kosten zuweilen sehr viel Geld.

Die Geschichte, der Regisseur und der Hauptdarsteller standen also fest. Fehlte nur noch das passende Auto, das ihr in diesem Ausschnitt zu sehen bekommt:

Mit dem Cabrio durch die Wüste

Was war mit dem Auto los? Einen gewissen Teil des Films verbringen Johnny Depp und sein Co-Star Benicio del Toro in einem stylischen, roten Cabrio. Damit rasen sie über den schnurgeraden Highway der Wüste rund um Las Vegas.

Die Filmproduktion musste einen solchen Wagen aber erst einmal finden. Überraschend bot der Schriftsteller der Vorlage, Hunter S. Thompson, sein eigenes Auto an. Immerhin basierte die Handlung des Films auf eigenen Erlebnissen. Warum also nicht auch das echte Auto fahren?

Der rote Chevrolet hörte auf den Spitznamen „Roter Hai“ und trug maßgeblich zu den heute ikonischen Bildern des Films bei. Nach dem Ende der Dreharbeiten fuhr Johnny Depp den Wagen höchstpersönlich zurück zum Haus seines Besitzers. Der Schauspieler und der Schriftsteller waren immerhin gut befreundet.

Taucht der Autor selbst im Film auf? Die eigenen Erlebnisse, das eigene Auto – fehlt bloß noch ein tatsächlicher Auftritt des Schriftstellers. Auch den gibt es im Film.

In einer Partyszene torkelt Johnny Depp als Duke über die Tanzfläche, als ihm ein Herr auffällt, der nahezu identisch gekleidet ist. Dieser Mann ist Hunter S. Thompson selbst. Weil Johnny Depps Figur in diesem Moment stark berauscht ist, hält er ihn aber für eine Halluzination. Hier könnt ihr die Szene auf YouTube sehen.

Allgemein sind klare Parallelen zwischen dem Kostüm von Depp und dem Erscheinungsbild des echten Menschen Hunter S. Thompson zu sehen.

Fear and Loathing in Las Vegas ist also ein Film, in dem der Geist seines Schöpfers durch und durch spürbar ist. Habt ihr den Film gesehen? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns doch in die Kommentare.