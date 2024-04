Auf Amazon läuft gerade einer der schlechtesten Filme mit Nicolas Cage

Auf Amazon kann man über Freeve gerade kostenlos „Left Behind“ sehen, einen apokalyptischen Thriller mit Oscar-Gewinner Nicolas Cage und stark christlichem Einschlag. Statistisch gesehen ist es einer der schlechtesten Filme im so spannenden Repertoire des Schauspielers.

Um was geht es in „Left Behind“? In „Left Behind“ wird die biblische „Entrückung“ (engl. Rapture) behandelt.

Gläubige Christen und Kinder verschwinden, weil sie in den Himmel entrückt werden: Ihre Körper verschwinden, nur ihre Kleidung und persönlichen Gegenstände bleiben zurück. Das passiert plötzlich, innerhalb eines Augenblicks, ohne Ankündigung oder großartige Begleitumstände.

In „Left Behind“ erleben wir, wie der Kapitän eines Flugzeugs, der grade eine Maschine nach London fliegt, mit der Entrückung und der draus entstehenden Panik an Bord umgeht. Parallel wird die Geschichte seiner Tochter erzählt.

So beginnt der Film: Der Pilot Rayford Steele (Cage) ist kurz davor eine Affäre mit einer jungen und attraktiven Stewardess einzugehen, weil seine Frau einem religiösen Eifer verfallen ist und in Erdbeben die nahende Apokalypse sieht.

Im Gespräch mit seiner Tochter druckst Steele herum, warum er nicht mehr so oft zu Hause ist, streitet aber alle Verdächtigungen ab. Er kenne ja so viele Stewardessen, dass er sich deren Namen nie merke. Und den Ehering trage er beim Fliegen ohnehin nie.

Die eigentliche Handlung des Films setzt ein, als plötzlich alle Kinder und einige weitere Menschen im Flugzeug verschwinden. Das löst Panik unter den Passagieren aus:

Ein Fluggast glaubt, die Aliens haben zugeschlagen oder die Maschine sei durch ein Wurmloch geflogen.

Eine besorgte Mutter zückt die Waffe. Sie glaubt, alle Passagiere täuschten sie nur und eigentlich wolle ihr Ex-Mann ihre Tochter entführten und hätte alle Anwesenden bezahlt, ihr dieses absurde Theater vorzugaukeln.

Aus der Perspektive der Tochter des Piloten sehen wir die Auswirkung der Entrückung in einer Großstadt: Flugzeuge stürzen ab, Busse knallen fahrerlos in Gebäude. Die Leute schreien, suchen ihre Kinder, es kommt zu Plünderungen, Morden und die Stadt geht in Chaos auf.

Ein Film aus der “schlimmen Zeit” von Nicolas Cage

Wie schlimm spielt Nicolas Cage? „Left Behind“ entstand 2014. Das ist die Zeit, in der die Karriere von Nicolas Cage sich gerade auf den Weg nach unten befand. 2010 hatte er mit „Kick-Ass“ und 2011 mit „Ghost Rider“ immer noch in relativ großen Filmen mitgespielt.

Die Zeit von 2012 bis 2017 gilt aber als die „dunkle Zeit“ in der Karriere von Cage, bis es 2018 wieder nach oben ging.

Cage wurde für seine Leistung in „Left Behind“ für eine Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler nominiert, hat sie aber nicht gewonnen.

Im Gegensatz zu anderen Filmen, wo Cage dick aufträgt, hat er in „Left Behind“ eigentlich nur einen emotionalen Zustand: schuldbewusst. Während des ganzen Films spielt Cage bedeckt, niedergeschlagen und traurig.

Selbst die Szenen, in denen er eigentlich glänzen müsste, wenn er mit der heißen Stewardess flirtet, wirken zahm, wahrscheinlich ist das dem christlichen Oberton des Films geschuldet. Wäre ja noch schöner, wenn einer beim Sündigen Spaß hat. Der emotionale Zustand des Piloten verändert sich im Laufe des Films nur marginal. Zum Schuldbewusstsein kommt gegen Ende des Films noch etwas Reue hinzu.

Es ist etwas enttäuschend: Bei einer schlechten Schauspielleistung von Cage denkt man sonst daran, dass er “over-acted”, es übertreibt (via youtube). In „Left Behind“ untertreibt er es eher, spielt den vernünftigen Ruhepol, der ständig alle daran gemahnt, nur nicht in Panik zu verfallen und wirkt dabei, als sei er sediert.

In einem Review nannte der Kritiker Richard Roeper die Schauspielleistungen im Film „so hölzern, dass man daraus einen Basketball-Court zimmern könnte.“

Left Behind ist, laut IMDB, der zweitschlechteste Film von Nicolas Cage

Wie schlimm ist der Film? Auf IMDB gibt „Left Behind“ mit einem Rating von 3,1 als zweitschlechtester Film von Nicolas Cage. Nur „Jiu Jitsu“ aus 2020 war noch schlechter. Selbst der legendär schwache Wicker Man („Die Bienen! Die Bienen!“) hat noch ein deutlich besseres Rating.

Der Film wird unter anderem für sein furchtbares Drehbuch kritisiert. Eine Filmkritikerin nannte ihn: „Profund dumm.“ Sogar christliche Kritiker sagten: Der Film sei ignoranter Müll.

Offenbar ging es den Machern des Films vor allem darum, eine christliche Botschaft zu vermitteln: Die lautet aber nicht, ein guter Mensch zu sein, sondern sich gefälligst an die Bibel zu halten und ohne Zweifel zu glauben.

So kann einem sauer aufstoßen, dass in „Left Behind“ selbst Menschen, die den Film über tadellos handeln, nicht entrückt werden, weil sie Zweifel an Gott hegen. Selbst gläubige Menschen, die sich einwandfrei verhalten, werden nicht entrückt, weil sie nicht an den christlichen Gott glauben, sondern an Allah.



Man muss ihn einfach gern haben: Nicolas Cage.

Wo kann man ihn sehen? „Left Behind” läuft bei Amazon Freeve, kostenlos, mit Werbung.

Entrückung wurde schon deutlich besser umgesetzt

Was sind Alternativen zu „Left Behind“? Die „Entrückung“ ist ein Motiv, das im US-amerikanischen Kino immer wieder behandelt wird. So gilt die Serie „The Leftovers“ als großartig. Sogar die ziemlich bescheuerte Meta-Hollywood-Komödie „This is the end“ ist noch um einiges empfehlenswerter als „Left Behind“ mit jedermanns Lieblings-Star Nicolas Cage.

Wer einen starken „Nicolas Cage“-Film sucht und die Klassiker wie Face Off und Con Air schon gesehen hat, dem empfehlen wir von MeinMMO „Massive Talent“:

