Nicolas Cage hätte eine Hauptrolle in „Herr der Ringe“ haben können – Lehnte ab, weil er nicht so ein Sack wie in „Massive Talent“ ist

Nicolas Cage hätte Aragorn in der „Herr der Ringe“- Trilogie spielen können. Auch für Matrix erhielt er ein Angebot. Doch beides schlug er aus, da ihm eine bestimmte Sache wichtiger als seine Karriere war.

Nicolas Cage spielte in Massive Talent eine Version seiner selbst, in der er mit seiner Karriere kämpft, nachdem ihm mehrere große Filmhits entgangen waren. Die Beziehung zu seiner Tochter Abby ist schlecht. Also nimmt Cage in dem Film ein Angebot an, nach Mallorca zu fliegen und dadurch eine Million Dollar zu verdienen.

Doch in Realität sieht es bei dem Schauspieler völlig anders aus, was die Prioritäten in seinem Leben angehen. Wie Nicolas Cage in einem Interview vom 19. April 2022 gegenüber dem People Magazine erzählte, lehnte er mit Herr der Ringe und Matrix zwei große Projekte in den 1990ern ab – wegen seiner Familie.

So stellte der Schauspieler und Vater von inzwischen drei Kindern klar: „Zuallererst … gibt es in der Realität keine Version von Nick Cage, die nicht Zeit mit ihren Kindern verbringen möchte. Es gibt keine Version von Nick Cage, die nicht die Familie über die Karriere stellt.“

Die Dreharbeiten zu Herr der Ringe und Matrix hätten nämlich gefordert, dass der Schauspieler für einen längeren Zeitraum von seiner Familie getrennt sei.

Also lehnte er die Projekte ab. „Denn ich wollte nicht drei Jahre lang nach Neuseeland oder Australien gehen, weil ich zu Hause bei meinem Sohn Weston sein wollte, das ist eine Tatsache“, erklärte er.

Im Nachhinein bereute Nicolas Cage seine Entscheidung nicht. So sprach er etwa in einem anderen Interview mit Newsweek über die abgelehnten Rollen.

Dabei erklärte der Schauspieler, dass er keinerlei Reue für abgelehnte Projekte empfände – das sei einfach Zeitverschwendung.

Er versuche nach vorne zu schauen, anstatt darüber nachzudenken, was in der Vergangenheit passiert sei, auch wenn er sicher von Projekten wie Herr der Ringe oder Matrix profitiert hätte.

Weiter erzählte er im Interview mit Newsweek, dass er trotzdem Spaß an den Filmen hätte. Denn auch wenn er nicht in den beiden Blockbustern zu sehen sei, genieße er sie nun einfach als Zuschauer:

„Ich schaue mir nicht wirklich meine eigenen Filme an. Und so habe ich wirklich das Vergnügen, diese [Filme] zu sehen – vor allem bei Herr der Ringe.“

Ein anderer Schauspieler hingegen bereute im Nachhinein gewaltig, dass er eine Rolle in dem bekannten Sci-Fi-Blockbuster Matrix abgelehnt hatte:

