Diese 7 Filme mit Johnny Depp sind perfekt für Halloween

Johnny Depp hat seit den Anfängen seiner Schauspielkarriere in vielen Filmen mitgespielt. Sieben davon stellen wir euch hier vor, die sich perfekt für einen Halloween-Abend eigenen. Egal ob ihr viel Grusel vertagt oder nicht, ist auf dieser Liste sicher ein Film für euch dabei.

Nightmare – Mörderische Träume

Erscheinungsjahr: 1984 | FSK: ab 16 Jahren | Regie: Wes Craven | Länge: 91 Minuten

Dieser Horror-Klassiker aus dem Jahr 1984 ist vielen vermutlich unter dem englischen Titel A Nightmare on Elm Street bekannt.

Johnny Depp gehört darin zu einer Gruppe jugendlicher Freunde, welche plötzlich nachts von mörderischen Träumen geplagt werden. In ihren Träumen werden sie von Freddy Krueger, einem Mann mit Messer-Handschuhen und einer sehr perfiden Methode, seine Opfer zu töten. Er besucht die Jugendlichen in ihren Träumen, um sie dort zu ermorden. Für diese heißt es ab sofort also besser nicht einschlafen. Denn einmal im Traum ist es schwer wieder aufzuwachen.

Sicherlich hält der Film nicht mehr mit den heutigen Effekten von anderen Horrorfilmen stand, aber es ist und bleibt ein guter Klassiker für jeden Horror-Fan. Wer allerdings nicht gut Blut sehen kann, sollte von diesem Film die Finger lassen.

Sleepy Hollow

Erscheinungsjahr: 1999 | FSK: ab 16 Jahren | Regie: Tim Burton | Länge: 101 Minuten

In Sleepy Hollow spielt Johnny Depp den jungen Kriminologen Ichabod Crane aus New York. Er hält nicht viel von dem aktuellen Umgang mit gefundenen Leichen und ist der Meinung, dass man diese untersuchen sollte, bevor ein Urteil durch ein erzwungenes Geständnis gefällt wird.

Gleichzeitig ist ein Städtchen, namens Sleepy Hollow, im Angstzustand. Drei Leichen ohne Kopf wurden gefunden. Die Bewohner halten den kopflosen Reiter, welcher nach seinem eigenen Kopf suchen soll, um Erlösung zu finden, für den Mörder. Ichabod glaubt nicht an solche Geistergeschichten und will mithilfe der Wissenschaft den wahren Mörder finden. Doch mit seinen Methoden gerät er bald an die Grenzen.

From Hell

Erscheinungsjahr: 2001 | FSK: ab 16 Jahren | Regie: Albert & Allan Hughes | Länge: 117 Minuten

In From Hell spielt Johnny Depp den Polizeiinspektor Frederick Abberline und lebt Ende des 19. Jahrhunderts in London.

Nachdem er seine Ehefrau und sein Kind verloren hat, verfällt er der Opium-Sucht. Im Rauschzustand bekommt er Visionen über die Fälle, die er bearbeitet. Als er die Morde an Prostituierten im Londoner Stadtteil Whitechapel untersucht, führt ihn eine dieser Visionen auf die Spuren des bekannten Mörders Jack the Ripper. Dieser verfolgt ein offensichtliches Muster und tötet seine Opfer mit äußerster handwerklicher Präzision.

Die ermordeten Frauen stammen dazu aus dem direkten Umfeld der Prostituierten Mary, deren Geheimnis vielen hochrangigen Personen zum Verhängnis werden könnte.

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche

Erscheinungsjahr: 2005 | FSK: ab 6 Jahren | Regie: Tim Burton, Mike Johnson | Länge: 76 Minuten

In Corpse Bride wurde die Hauptfigur Victor van Dort nicht nur nach dem Vorbild von Johnny Depp gestaltet. Der Schauspieler verlieh dem dürren Mann ebenso seine englische Stimme.

Nach der Vereinbarung ihrer beiden Familien soll Victor die hübsche Victoria Everglot heiraten. Sehr nervös lernen sich die beiden kennen und für beide scheint es glücklicherweise Liebe auf den ersten Blick zu sein. Aber am Tag der Hochzeitsprobe schafft Victor es einfach nicht fehlerfrei den Schwur aufzusagen.

Verzweifelt läuft er in den angrenzenden Wald und will dort in aller Ruhe üben. Dabei steckt er den Ring versehentlich an den Knochenfinger der toten Braut Emily, welche von ihrem Liebhaber ermordet wurde. Sie besteht darauf, damit Victors rechtmäßige Ehefrau zu sein und nimmt ihn mit in die Unterwelt. Damit steht Victor vor einer Entscheidung, denn auch Victorias Leben ist plötzlich in Gefahr.

Was Corpse Bride zu einem wirklich schönen Film macht, ist nicht nur eine rührende Story, sondern ebenfalls die Stop-Motion-Technik, die eingesetzt wurde.

Das geheime Fenster

Erscheinungsjahr: 2004 | FSK: ab 16 Jahren | Regie: David Koepp | Länge: 92 Minuten

In diesem Thriller übernimmt Johnny Depp die Rolle des Autor Mort Rainey.

Dieser wird von dem mysteriösen John Shooter des Plagiats bezichtigt und behauptet, dass der Autor seinen Roman Das geheime Fenster abgeschrieben habe. Mort Rainey ist sich sicher, seine Unschuld schnell beweisen zu können, indem er eine Kopie des Buches auftreibt. Dafür bekommt er von Shooter das Ultimatum von drei Tagen gestellt.

So sehr er jedoch auch versucht, eine Kopie des Buches zu beschaffen, misslingt ihm dies immer wieder auf unerklärliche Weise. Damit wird die Anschuldigung, die er zuvor für einen Witz gehalten hat, durch unheimliche Ereignisse immer mehr zur Realität für den Autor und lässt ihn regelrecht verzweifeln.

Als kleine Vorwarnung für alle, die ein Herz für Hunde haben, enthält dieser Film eine Szene, die euch schwer zu schaffen machen könnte.

Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street

Erscheinungsjahr: 2007 | FSK: ab 16 Jahren | Regie: Tim Burton | Länge: 116 Minuten

In dieser Verfilmung des gleichnamigen Broadway-Musicals spielt Johnny Depp den Barbier Benjamin Barker, welcher unter dem neuen Namen Sweeny Todd nach London zurückkehrt.

Vor vielen Jahren lebte der junge Barbier mit Frau und Baby in London, bis der eifersüchtiger Richter Turpin ein Auge auf seine hübsche Ehefrau warf. Er ließ Benjamin Barker verhaften und unschuldig ins Gefängnis werfen, um an sie heranzukommen.

Zurück aus dem Exil erfährt er, dass seine Frau von Turpin missbraucht wurde und daraufhin Arsen nahm, um ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Todd beschließt Rache dafür zu nehmen und erhält dabei Unterstützung von der Frau, die mittlerweile in seinem alten Barber-Shop einen Imbiss eröffnet hat. Schnell wird klar, dass er mit seinen Messern ihr im Gegenzug aushelfen kann. Denn an Fleisch für ihre Pasteten zu kommen, ist zu diesen Zeiten sehr schwierig.

Ein kleiner Fun Fact zum Film: Regisseur Tim Burton war sich von Anfang an sicher, Johnny für die Hauptrolle zu casten. Einen anderen Kandidaten ließ er nicht zu. Auf die Frage seines Teams, ob dieser überhaupt singen kann, sagte er, dass er das nicht wüsste. Das Team war daraufhin sehr nervös, aber eine Diskussion war zwecklos. Ob Johnny mit seinem Gesang letztlich überzeugen konnte, könnt ihr dann nach dem Film entscheiden.

Die neun Pforten

Erscheinungsjahr: 1999 | FSK: ab 12 Jahren | Regie: Roman Polański | Länge: 128 Minuten

In diesem Mysterie-Thriller übernimmt Johnny Depp die Rolle vom Antiquar Dean Corso, welcher ein okkultes Buch auf seine Authentizität untersuchen soll.

Angeblich stamme dieses Buch von Mephisto persönlich, wie der reiche Sammler Boris Balkan. Das Buch trägt den Titel Die neun Pforten und Dean Corso reist für seine Arbeit quer durch die USA, nach Frankreich und nach Spanien, um die letzten Exemplare miteinander zu vergleichen.

Aber die Reise birgt mehr Gefahren als der rationale Wissenschaftler für möglich gehalten hätte. Immer wieder wird er von mysteriösen und unerklärlichen Vorfällen in die Irre geführt. Dazu begegnet er auf seiner Reise noch einer geheimnisvollen jungen Frau, welche jeden seiner Schritte verherzusagen scheint.

