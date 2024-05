Harry Potter hatte damals wirklich Angst vor Professor Snape – Heute ist er für die gemeinsame Zeit dankbar

Daniel Radcliffe erzählte in einem Interview, dass er sich damals vor Alan Rickman, dem Schauspieler von Professor Snape, fürchtete. Doch inzwischen blickt er dankbar zurück auf die Unterstützung, die er von dem Harry-Potter-Kollegen bekam.

Im Rahmen des Podcasts Happy Sad Confused am 11. April 2024 bekam der Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe einen Clip aus einem früheren Interview gezeigt, in dem der 2016 verstorbene Alan Rickman ihn und seine Leistung lobte.

Gerührt von dem Video, sprach Daniel Radcliffe darüber, wie viel Angst er als Kind vor dem Schauspieler hatte – der sich am Ende als ein guter Freund herausstellte.

Nicht nur Harry Potter war von Snape eingeschüchtert, sondern auch Daniel Radcliffe

„Ich war so eingeschüchtert von Alan Rickman. Wie kann man von dieser Stimme nicht eingeschüchtert sein?“ meinte Daniel Radcliffe im Rahmen des Podcasts.

Gerade aufgrund der tiefen Stimme hatte der Jungdarsteller jahrelang Bammel vor dem Schauspieler von Professor Snape. Ganze drei Filme lang dauerte die Angst an. Obendrein war er der festen Überzeugung, dass sein Harry-Potter-Kollege ihn hassen würde:

„Selbst wenn man diese Stimme gehört hat, vergisst man ganz, wie tief sie war, bis sie in einem zu Ohren kommt. In den ersten drei Filmen war ich so eingeschüchtert von ihm. Ich hatte schreckliche Angst vor ihm und dachte: ‘Dieser Typ hasst mich.’“

Hier könnt ihr euch auf YouTube das Interview mit Daniel Radcliffe selbst anschauen. Um zu dem Teil mit Alan Rickman zu kommen, springt zu 34:30:

Jedoch änderte sich im Laufe der Dreharbeiten die Einstellung von Radcliffe gegenüber Rickman. Der ältere Schauspieler bemerkte, wie sehr sich der Harry-Potter-Star in die Schauspielei hineinhing und war dann wie eine Art Mentor für Radcliffe, der sich die Zeit nahm, seine Theaterstücke zu sehen und diese anschließend mit ihm zu besprechen:

„Irgendwann sah er, dass ich das wirklich machen und daran arbeiten wollte. Er brach einen Urlaub in Kanada ab, um mich in ‘Equus’ zu sehen. Er hat jede meiner Bühnenarbeiten gesehen, als er noch am Leben war. Danach ging er mit mir Essen und wir sprachen darüber. Er war einer der Ersten, der sagte: ‘Du solltest dir Stimmtraining ansehen und all diese Dinge genauer anschauen.’“

Zum Schluss betonte Daniel Radcliffe noch einmal, wie dankbar er sei, dass ihm der Videoclip, den er bisher noch nicht gekannt hatte, gezeigt wurde.

