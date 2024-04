Deshalb reagieren viele junge Fans von Harry Potter „zutiefst enttäuscht“, wenn sie Daniel Radcliffe treffen

Ein anderer Harry-Potter-Schauspieler, der mit Dudley Dursley eines der schlimmsten Kinder in der Serie gespielt hat, wurde auch lange Zeit nur mit dieser Rolle in Verbindung gebracht.

Sie haben also ein Elternteil in meinem Alter, das sagt: „Das ist Harry Potter!“ Und das Kind sagt: „Das ist er nicht! Dieser Mann ist alt.“

In der Late Night Show with Seth Meyers vom 10. April 2024 sprach Daniel Radcliffe über sein Broadway-Stück Merrily We Roll Along.

Daniel Radcliffe, der Schauspieler, der die berühmte Buch-Figur Harry Potter in acht Filmen verkörperte, erzählte in einer Late-Night-Show, warum viele Kinder sich überhaupt nicht freuen, wenn sie ihrem Idol im echten Leben begegnen.

