In Harry Potter war er das schlimmste Kind überhaupt – Jetzt hat er eine vielversprechende Karriere dank Netflix

Als Dudley Dursley war Harry Melling in den Harry Potter-Filmen bekannt geworden. Nachdem es eine Zeit lang ruhig um den Schauspieler war, gelang ihm durch Netflix der Neustart.

In fünf Harry Potter-Filmen spielte Harry Melling den verhätschelten Cousin der Hauptfigur: Dudley Dursley, der Harry das Leben manchmal noch schwerer machte, als es eh schon war.

Durch die enorme Bekanntheit des Zauberer-Franchises assoziierte eine gewaltige Zuschauerschaft den Schauspieler sofort mit seiner Kinderrolle, sobald sie ihn sahen.

Doch durch Netflix schaffte Herry Melling den Neuanfang und konnte sich fernab des Harry-Potter-Franchises eine eigene Karriere aufbauen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Harry Mellings neuestem Filmprojekt:

Von Harry Potter zum Netflix-Erfolg

Nach Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 war es zunächst ruhig um den Schauspieler. Bis auf kleinere Nebenrollen in Serien wie Just William oder Garrow’s Law sah man kaum etwas von Harry Melling.

2016 kehrte er auf die Kino-Leinwand zurück, mit einer Rolle in Die versunkene Stadt Z und war wieder im Schauspiel-Business tätig.

Im Jahr 2018 startete Harry Melling dann seine große Netflix-Karriere mit The Ballad of Buster Scruggs, wo er einen Schausteller ohne Arme und Beine verkörperte. Das ermöglichte ihm den Image-Wechsel vom verzogenen Bengel zu einem interessanten Charakter-Darsteller, wie die darauffolgenden Rollen zeigten.

Kaum wiederzuerkennen: Harry Melling als Edgar Allen Poe

Es folgten mehrere Netflix-Projekte mit The Old Guard (2020), The Devil All the Time (2020) sowie Das Damengambit (2020), in denen er interessante und komplexe Figuren spielen und dabei sein Können unter Beweis stellen konnte.

Zuletzt spielte Harry Melling mit Edgar Allan Poe eine Hauptfigur im Netflix-Film Der denkwürdige Fall des Mr Poe (2022) (den Trailer dazu seht ihr oben).

Bereits am Ende der Harry-Potter-Reihe veränderte sich das Aussehen von Harry Melling durch enormen Gewichtsverlust.

Wie er gegenüber people.com erzählte, sei das keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern ein „unbewusster Prozess“, dass er so viel abgenommen hatte.

Jedoch ist er froh über die Veränderung gewesen, da er dadurch auch weniger erkannt wurde. „[…] Ich hatte auch das Gefühl, dass ich die Möglichkeit hatte, einen Neuanfang zu machen, was ich als hilfreich empfand.“

