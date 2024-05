Star von Walking Dead verrät, dass er wegen einer Rolle fast den Job schmiss – „Ich hatte Strohhalme in der Nase“ 

Jeffrey Dean Morgan hat sich mit seiner Rolle als Negan in The Walking Dead einen Namen gemacht. Doch vor 20 Jahren hätte er seine Schauspielkarriere beinahe aufgegeben – wegen einer Rolle in Star Trek.

Der Schauspieler, den heute viele als den charismatischen Bösewicht Negan aus The Walking Dead kennen, erlebte vor seinem Durchbruch eine schwierige Phase in seiner Karriere. Wegen einer Gastrolle für die Kult-Serie Star Trek: Enterprise hätte er beinahe die Schauspielerei hingeworfen.

Um welche Rolle geht es? In der dritten Staffel von Star Trek: Enterprise trat Morgan als Xindi-Reptilianer Damron und Bösewicht der 11. Episode “Carpenter Street” auf. Damron ist ein Wissenschaftler und verantwortlich für den Bau und die Entwicklung der Xindi-Biowaffe. Mit dieser Waffe wollen sie die Menschheit im 22. Jahrhundert ausrotten.

Ich ging weinend heim

Was war für ihn schlimm an der Rolle? Die Rolle von Damron schien zunächst unkompliziert zu sein, doch dann wurde Morgan mit Herausforderungen konfrontiert: umfangreiches Make-up und Prothesen, die für seine Darstellung erforderlich waren.

So beschrieb er die Tortur, der er sich ausgesetzt fühlte:

Ich musste meine Rechnungen bezahlen. Ich wusste, dass ich einen Typen spielen würde, der irgendetwas sagt. Dann bekam ich einen Anruf, dass ich zu einer Prothesenanpassung gehen sollte. Ich weiß noch, wie sie mir Schmiere ins Gesicht geschmiert haben und mir Strohhalme aus der Nase ragten. Ich konnte nicht zu Mittag essen. Ich hatte Klaustrophobie. Ich ging weinend heim. Das war der Job, bei dem ich die Schauspielerei aufgeben wollte. Jeffrey Dean Morgan via Entertainment Weekly

Die Wende und der Erfolg

Wie ging es weiter? Glücklicherweise entschied sich Jeffrey Dean Morgan trotz dieser Erfahrung dazu, nicht aufzugeben. Nur zwei Jahre später ergatterte er die beliebte Rolle des John Winchester in Supernatural . Diese Rolle ebnete ihm den Weg zu weiteren Erfolgen, darunter die Rolle des Denny Duquette in Grey’s Anatomy . Heute ist Jeffrey Dean Morgan vor allem für seine Rolle als Negan in The Walking Dead bekannt.

Für Jeffrey Dean Morgan erwies sich der Auftritt in Star Trek: Enterprise als eine schwierige Erfahrung, die ihn beinahe dazu brachte, seine Schauspielkarriere zu beenden. Doch er gab nicht auf und fand seinen Weg zu einem der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler im Serien-Universum.

Demnächst könnt ihr den Schauspieler in der vierten Staffel von The Boys sehen, die am 13. Juni 2024 starten soll.

