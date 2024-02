Star Trek: Schauspielerin erklärt, mit wie viel Sexismus sie hinter den Kulissen von The Next Generation zu kämpfen hatte

Gates McFadden sprach in einem Podcast über ihre Vermutung, warum sie nach der 1. Staffel Star Trek: The Next Generation nicht mehr angefragt wurde und mit wie viel Sexismus sie beim Projekt zu kämpfen hatte.

Wer ist Gates McFadden? Die amerikanische Schauspielerin werden viele als Dr. Beverly Crusher in Star Trek: The Next Generation kennen.

Wie sie aber in dem Podcast Inside of You am 19. Juni 2023 erzählte, hatte sie einige Probleme mit einem Drehbuchschreiber der Serie, weil sie bestimmte Aspekte in Star Trek als sexistisch empfand und sie auch als solche kritisierte.

„Sie wollten nicht, dass man, den Mund aufmacht“

Auf die Frage, ob es wahr sei, dass die Schauspieler wegen des Head-Writers Maurice Hurley bei Star Trek gefeuert wurde, sprach Gates McFadden über ihr beinahe Ende bei der bekannten Sci-Fi-Serie.

So meinte sie, dass sie natürlich nicht genau wisse, woran es am Ende lag, dass sie nach der ersten Staffel Star Trek „nicht zurückgefordert“ wurde. Jedoch vermutete sie, dass Unstimmigkeiten mit Hurley der Grund dafür seien.

Weiter erzählte sie, dass sie das Projekt zunächst zweimal ablehnte, bevor sie dann doch als Dr. Beverly Crusher mitspielte.

Über die Arbeit in Hollywood zu der Zeit erklärte sie: „Es war eine andere Zeit. Sie wollten, dass Frauen hübsch aussehen und auf eine bestimmte Art und Weise sind, aber sie wollten nicht, dass man, den Mund aufmacht, als ob man gleichberechtigt sei.“

Hier könnt ihr euch das YouTube-Video selbst ansehen, in dem die Schauspielerin über Star Trek sprach:

Sie sei sich sicher, dass sie Maurice Hurley verärgert habe, weil sie eine Sache immer wieder kritisierte: Ihre Figur hatte einen Sohn, den brillanten Wesley Crusher, der das Raumschiff bereits mehrere Male gerettet hatte.

Dr. Beverly Crusher habe als Mutter sicherlich einen Einfluss auf ihren schlauen Sohn gehabt, nicht nur der tote Ehemann. Und trotzdem sprachen immer nur männliche Figuren mit Wesley, sobald irgendetwas Spannendes passierte, während ihr Charakter einfach nur danebenstand und sagte: „Oh, Wesley! Warum hast du das nicht gemacht?“

Das passe ihrer Meinung nach nicht zu einer so intelligenten Frau wie Dr. Beverly Crusher. „Ich dachte: Moment mal, sie ist Wissenschaftlerin. Das kaufe ich ihr nicht ab. […] Und so hatte ich ein Problem damit.“

Obendrein meinte sie, dass das Skript zu der Episode Angel One ziemlich dumm und sexistisch sei. Darin geht es um einen Planeten, der nur von hübschen Frauen bewohnt wird. Diese kamen auch ohne Männer super klar, bis Will Riker auf den Planeten spaziert kommt und plötzlich „alle den Verstand verlieren“.

Nachdem die Schauspielerin die Episode und deren Handlung kritisierte und obendrein anfänglich nicht sicher gewesen sei, ob sie bei der Serie dabei sein wolle, habe das ihrer Vermutung nach dazu geführt, dass sie nach der ersten Staffel zunächst nicht mehr angefragt wurde.

Wie sie jedoch in einem anderen Interview erzählte, war Hurley zu einem späteren Zeitpunkt nicht länger an dem Projekt beteiligt und die Verantwortlichen fragten, ob sie zurückkehren wolle.

Aufgrund der Tatsache, dass sie zahlreiche Fanbriefe bekommen habe und sich auch Hauptdarsteller Patrick Steward höchstpersönlich bei ihr meldete, kehrte Gates McFadden aka Dr. Beverly Crusher zur dritten Staffel von Star Trek: The Next Generation wieder zurück.

