Total War: Am neuen Warhammer-DLC ist einfach alles perfekt – Ich muss sogar Manor Lords komplett liegenlassen

Nach einem langen Streit mit der Community geht’s Total War: Warhammer 3 auf Steam wieder richtig gut. Jetzt kam ein Update mit neuen Inhalten. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den neusten DLC gespielt und ist absolut verliebt.

Ich muss mich outen: Ja, ich spiele Imperium. Lange habe ich mich dagegen gewehrt, lange fand ich alle anderen Fraktionen besser – sogar Bretonia. Seit dem 30. April bin ich aber den Sigmar-Fanatikern verfallen.

Der Grund? Der neue „Thrones of Decay“-DLC. Auf den freue ich mich schon seit Ewigkeiten und vor Release habe ich prophezeit: Ich werde wieder hunderte Stunden Warhammer spielen und Manor Lords dafür ignorieren. Die ersten 30 habe ich schon voll und die erste Kampagne beendet.

Ich bin übrigens nicht der einzige, der das empfindet. Total War: Warhammer 3 geht’s gerade so gut wie seit Ewigkeiten nicht mehr:

Auf Steam hat Total War: Warhammer 3 mit 74.000 Spielern so viele wie seit 2 Jahren nicht (via steamcharts).

Die Bewertungen sind wieder auf 85 % nach oben geschossen (via Steam). Kurz zuvor waren sie wegen eines Streits noch auf miserablen 19 %.

Die 3 neuen Lords, die einzeln als DLC oder als Paket erhältlich sind, haben allesamt zwischen 88 und 92 % Zustimmung. Für bezahlte Inhalte bei Total War ist das richtig viel.

Ich habe mir direkt zu Release alle DLCs gekauft und schon ausprobiert. Aber selbst, wenn ich beim kostenlosen Update geblieben wäre, hätte ich meinen Spaß gehabt. Entwickler Creative Assembly hat hier wirklich abgeliefert.

Kostenloses Update & neue Bezahl-Inhalte – Alles passt

Thrones of Decay ist am 30. April zweigeteilt erschienen: einmal in Form der 3 DLCs, einmal in Form des kostenlosen Updates 5.0. Bereits das kostenlose Update hat’s in sich:

Balance-Anpassungen für fast alle Fraktionen

Überarbeitungen verschiedener Systeme, etwa der Grolle für die Zwerge

ein kostenloser, neuer Lord für Nurgle

Ich spiele zwar eigentlich keine Zwerge, aber mit dem neuen Buch gibt es die Möglichkeit, per Konföderation andere legendäre Lords in der Kampagne zu rekrutieren. Das gibt dem ganzen Spiel eine völlig neue Dynamik.

Das Herzstück sind für mich trotzdem die DLCs, hier allen voran Elspeth von Draken. Die neue Imperiums-Kommandantin verbindet Magie mit Artillerie und baut entsprechend auf starke Zauber und Schwarzpulver. Die ist vollkommen irre:

Über die Gärten von Morr kann sie sich quer durchs Imperium teleportieren und Gegnern richtig zusetzen. Über die Gärten kann sie sogar Einheiten rekrutieren.

Elspeth reitet einen Karmesindrachen, der an sich schon ganze Einheiten mit einem Knopfdruck auslöschen kann.

Die Kommandantin selbst zaubert Todesmagie, eine der besten Zauber-Arten, um gegnerische Helden und Anführer zu töten.

Ihre Fraktion, Whisenland & Nuln, hat Zugriff auf spezielle Amethyst-Einheiten – Das sind mit Magie verstärkte Schwarzpulver-Einheiten wie Eisenmänner und Raketelafetten. Schwarzpulver-Einheiten waren schon vorher eine Stärke des Imperiums.

Alle Einheiten, die mit Schießpulver arbeiten, werden durch die Artillerieschule nochmal verstärkt. Quasi ein zusätzlicher Forschungs-Baum nur für Elspeth.

Das Beste ist aber die neue Einheit: Landschiffe. Und ja, das ist so bescheuert, wie es klingt. Ein Schlachtschiff, an das einfach ein paar Räder montiert wurden und das mit schwerer Artillerie, heftiger Panzerung und Speerschleudern bewaffnet einfach durchs Schlachtfeld pflügt. Ziemlich buchstäblich.

Normalerweise spiele ich die größenwahnsinnigen Chaoszwerge, aber allein für diese Landschiffe habe ich mich jetzt dem Imperium verschrieben. So viel Spaß hatte ich in den Live-Schlachten seit Ewigkeiten nicht.

Hier seht ihr den Gameplay-Showcase zu Elspeth:

Manor Lords bleibt erst mal liegen – Bis es fertig ist

Nur um das klarzustellen: Ich will Manor Lords hier nicht bashen. Das Spiel ist grandios und zurecht findet Kollege Maurice Weber, dass es DAS Aufbau-Spiel der Zukunft sei. Mir reicht das, was drin ist, nur einfach nicht für die Langzeitmotivation.

Sicher, Dörfer bauen ist cool und die Schlachten sind unterhaltsam. Aber nach so 10-20 Stunden habe ich einfach alles gesehen. Die Inhalte sind extrem limitiert, weiter als Tier 3 lässt sich kein Gebäude ausbauen und die Tech-Trees sind noch nicht mal zur Hälfte fertig.

Manor Lords wird super, wenn es mal vollständig ist. Das Aufbauspiel ist keine Konkurrenz zu Total War, sagt der Chef selbst. Trotzdem sprechen beide Spiele eine sehr ähnliche Zielgruppe an. Mich zum Beispiel. Und ich bleibe nun bei Total War, bis Manor Lords mehr Inhalte hat.

Total War geht’s nach einem üblen Streit wieder richtig gut

Total War hatte zuletzt große Probleme. 2023 gab es einen enormen Streit mit der Community wegen diverser Preiserhöhungen bei zugleich ausbleibender Qualität. Daher kam auch der böse Absturz der Reviews auf Steam.

Creative Assembly hat deswegen Ende des Jahres eine Kehrtwende gemacht und sich der Community gebeugt – samt Entschuldigung und Geschenken:

Persönlich fand ich den DLC bei Warhammer damals gar nicht so schlimm, aber mit der Meinung stand ich offenbar ziemlich alleine. Jetzt, mit Thrones of Decay, haben die Entwickler auf jeden Fall alles richtig gemacht. Sogar MeinMMO-Autor Schuhmann will sich Total War: Warhammer 3 mal wieder ansehen:

Mehr zum Thema Vor zwei Jahren hab ich 60 € für ein Spiel auf Steam verschwendet: Jetzt soll’s endlich gut sein von Schuhmann

Der neuste Teil, Pharaoh, steht derweil immer noch eher schlecht da mit wenigen Spielern und mäßigen Bewertungen. Hier gab es aber jetzt eine vollständige Erweiterung einfach geschenkt, etwas, das Fans überhaupt nicht erwartet haben. Vermutlich tut sich hier also auch nochmal etwas.

Und jetzt… Ich dachte nie, dass ich das jemals sagen würde, aber… entschuldigt mich, ich muss das Imperium vereinen und zur Macht führen gehen.

Dass mich Total War: Warhammer 3 so abholt, ist eigentlich seltsam. Die Reihe hat mich nie interessiert, aber Warhammer ist eben mein absolutes Lieblings-Universum. Fehlt eigentlich nur noch, dass endlich angekündigt wird, was lange überflüssig ist: In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer (und ja, ich weiß, ich hatte damals einen Bart – Danke!)