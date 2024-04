„Manor Lords ist DAS Aufbauspiel der Zukunft“ – Deutscher Strategie-Experte erklärt, was den Steam-Hit auszeichnet

Maurice Weber, ein bekannter deutscher Strategie-Experte auf Twitch, ist überzeugt, dass Manor Lords das Aufbauspiel der Zukunft ist. Warum er dieser Meinung ist und was das Spiel so besonders macht, erzählen wir euch auf MeinMMO.

Wer ist der Strategie-Experte? Maurice Weber, ist ein Redakteur bei GameStar und täglicher Twitch-Streamer seit Mitte 2022. Auf Twitch erobert er die Herzen der Zuschauer mit seiner lockeren, frechen Art. Dabei hat er eine unverkennbare Vorliebe für anspruchsvolle Strategiespiele entwickelt.

Was ist Manor Lords?

Manor Lords ist ein Strategiespiel.

Entwickelt wurde es von Slavic Magic und veröffentlicht von Hooded Horse.

Release war am 26. April 2024 auf Steam.

Derzeit ist es noch im Early Access.

Das Spiel hat schon jetzt 89 % positive Bewertungen erhalten und war zeitweise das am meisten gewünschte Spiel auf Steam.

Hier könnt ihr mehr zu Manor Lords sehen:

Was macht Manor Lords aus? In dem neusten YouTube-Video von Maurice Weber, bezeichnet er Manor Lords als das „Aufbauspiel der Zukunft“, da es sich anfühle wie der nächste evolutionäre Schritt für Städtebau- und Strategiespiele. Er räumt ein, dass das Spiel, obwohl es bereits eine Menge Hype erfahren hat, noch im Early Access ist und somit einige Inhalte fehlen.

Allerdings betont er, dass wenn die geplanten Funktionen so gut umgesetzt werden wie das, was bereits vorhanden ist, Manor Lords das beste Aufbauspiel aller Zeiten werden könnte.

„Es ist herrlich, wie detailverliebt dieses Spiel an jeder Ecke ist.“

Was erzählt Maurice Positives über das Spiel? Maurice Weber, dass man in diesem Spiel auf völlig organische Weise bauen kann, ohne starre Quadrat-Raster.

Das ermöglicht es, liebevolle mittelalterliche Dörfer in riesigen Landschaften zu platzieren, was ihm besonders viel Spaß macht. Dabei hebt er hervor, dass die Gebäude Stück für Stück aufgebaut werden, Balken für Balken, und dass der Bauprozess schön gestaltet ist. Maurice betont: „Es ist herrlich, wie detailverliebt dieses Spiel an jeder Ecke ist.“

Maurice zeigt sich zudem angetan von der Möglichkeit, das Dorf wie in einem Third-Person-Rollenspiel zu durchstreifen. Dabei entdeckt man die vielen Details, die in das Spiel eingebaut wurden.

Der Streamer erwähnt, dass Manor Lords ein eher gemächliches Aufbauspiel ist, was ihm jedoch umso mehr Freude bereite, da jedem Meilenstein im Spiel eine große Bedeutung bekommt.

Er liebt auch die Freiheit beim Ausbau der Gebäude. Er erzählt, dass man in Manor Lords fast jedes Wohnhaus aufrüsten kann, beispielsweise mit Ziegenställen, Gemüsegärten oder Hühnerställen. Später könne man sogar Handwerkerquartiere hinzufügen, wie zum Beispiel eine Brauerei, einen Schuster oder eine Schmiede.

Maurice erzählt, dass die Schlachten in Manor Lords beeindruckend animiert sind und ein vielseitiges Kampfsystem bieten, mit verschiedenen Haltungen, Truppenmoral, Erschöpfung und Friendly Fire.

Leider gebe es bisher zu wenig Schlachten, was er wiederum kritisch anmerkt. Das habe auch schon die Community bemängelt, der Entwickler hat jedoch angekündigt, dass der Fokus weiterhin auf den Städtebau gelegt wird.

Das Spiel hat eine große Schwäche, findet Maurice

Was hat er Negatives zu berichten? Maurice Weber beleuchtet in seinem Video nicht nur die positiven Aspekte von Manor Lords, sondern weist auch auf einige Schwächen und Fehler hin. Zum Beispiel zeigt er Ausschnitte, in denen Dorfbewohner durch Wände gehen.

Außerdem erwähnt er, dass es in der Produktionskette Werkzeuge gibt, die derzeit keine Verwendung finden. In der Demo hatten sie noch eine Funktion, aber im Early Access scheint dieser Aspekt noch nicht vollständig entwickelt zu sein.

Trotz dieser Probleme betont Maurice, dass das Spiel aktiv weiterentwickelt wird. Er selbst spielte eine Review-Version vor dem offiziellen Early Access und meldete einige Fehler, die inzwischen behoben worden seien.

Neben den kleineren Fehlern weist Maurice jedoch auf eine tiefere Schwäche des Spiels hin: die nachlassende Spannung. Er erklärt, dass auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe nur der Anfang herausfordernd ist und dass die Spannung später stark nachlasse. Das könnte ein Problem sein, das mehr Zeit zur Behebung benötigt.

„Ich bin jetzt schon komplett verliebt“

Welches Fazit zieht Maurice? Im Fazit seines Videos betont Maurice Weber, dass es nicht schlimm sei, dass Manor Lords im Early Access noch nicht alles habe. Seiner Ansicht nach ist das Spiel trotzdem schon jetzt wundervoll und bietet eine solide Grundlage für zukünftige Inhalte.

Er freut sich auf die Entwicklungen, die noch kommen sollen, und erwähnt geplante Features wie KI-Gegner-Städte auf der Karte, Kavallerie-Truppen sowie Mauern und Burgen. All diese Ergänzungen könnten für mehr Spannung und Langzeitmotivation sorgen.

Maurice unterstreicht, dass das Spiel noch lange nicht am Ende seiner Reise ist und es noch viel Raum für Wachstum gibt. Trotz der aktuellen Schwächen ist Maurice Weber bereits jetzt völlig begeistert von Manor Lords und kann es kaum erwarten, die Reise des Spiels weiterzuverfolgen.

