Das XCOM-inspirierte Strategiespiel Capes entfacht eure Liebe für das Superhelden-Genre neu

In Capes kämpft ihr in rundenbasierten Taktik-Gefechten als Superhelden gegen Superschurken, die eure Stadt fest im Griff haben. Erfahrt hier alles zum Spiel.

Was ist das für ein Game? Capes ist ein Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen, das in die Fußstapfen von Genregrößen wie der XCOM Reihe oder dem letztjährigen Marvel’s Midnight Suns tritt. Entwickelt wird das Spiel vom australischen Studio Spitfire Interactive, bestehend aus den Hauptverantwortlichen für das Hand-of-Fate-Franchise und in Zusammenarbeit mit Morgan Jaffit, dem Autor des Kultklassikers Freedom Force aus dem Jahre 2009. Verlegt wird Capes vom Hamburger Publisher Daedalic Entertainment.

In Capes spielt ihr ein Team von aufstrebenden Superhelden, die King City zurückerobern wollen, eine Stadt, die seit über 20 Jahren von einem dystopischen Superschurkenregime regiert wird. Dazu rekrutiert ihr neue Helden, baut deren Superkräfte weiter aus und verfolgt in über 50 Haupt- und Nebenmissionen die Story bis zu ihrem fulminanten Finale.

Capes erscheint im Jahr 2024 auf Steam und für PS4, PS5, Xbox One, Series X & S sowie die Nintendo Switch.

Superhelden mal andersrum – Das sind die Features von Capes

Das macht Capes anders: Die meisten Superhelden-Storys beginnen damit, dass die Helden sich und ihre Kräfte entdecken und gerade rechtzeitig ihre Fähigkeiten meistern, wenn der böse Masterplan der Schurken kurz davor ist, Realität zu werden. So werden die Machenschaften der Bösewichter in letzter Sekunde durchkreuzt und der Tag ist gerettet.

Capes macht das gerade andersherum und stellt so bekannte Helden-Konzepte auf den Kopf. Denn in der Welt von Capes haben die Schurken bereits gewonnen. Vor 20 Jahren wurden die damaligen Heldinnen und Helden vernichtend geschlagen und so konnten die Superschurken die Kontrolle über die Stadt King City erlangen.

Die wiederum wurde zu einem dystopischen Albtraum, in der die Schurken mit Gewalt, Terror und Willkür die Bevölkerung unterdrücken. Außerdem sind Superhelden streng verboten und wer in Verdacht steht, besondere Kräfte zu entwickeln, wird von den Behörden einkassiert und verschwindet einfach.

Doch eure Helden kamen davon und entdecken gerade ihre besonderen Fähigkeiten. Jetzt gilt es, schnell verbündete Superhelden zu finden und einen sinnvollen Widerstand gegen das Schurkenregime aufzubauen. Am Ende steht das edle Ziel, die Stadt von den Schurken zurückzuerobern und Gerechtigkeit und Frieden wiederherzustellen.

So spielt sich Capes: Jeder fängt mal klein an, so auch eure Nachwuchs-Superhelden, in deren unausgereiften Kräften großes Potential schlummert. Im Laufe von über 50 Patrouillen- und Story-Missionen gewinnen sie an Erfahrung hinzu und werden immer stärker. Obendrein trefft ihr auf weitere Superhelden, die ihr in eure Mannschaft aufnehmt. Unter den Helden sind beispielsweise der defensive Facet mit seinen Kristallschilden, die teleportierende Rebound oder die Pyromanin Ignis.

In den Missionen treten immer nur vier Helden auf, die ihr vorher individuell zusammenstellt. Jeder Held spielt sich anders und macht eine neue Verwendungsweise seiner Kräfte und Fähigkeiten erforderlich. Besonders taktisch wird es, wenn ihr die perfekte Kombination von Helden finden wollt, da sich die jungen Spandexanzugträger nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern auch verheerende Team-up Attacken entfesseln können, in denen sie ihre jeweiligen Kräfte miteinander kombinieren.

So sind nicht nur die jeweiligen Helden einzigartig, auch die Team-Builds sind etwas ganz Spezielles.

Teamaufbau und Positionierung sind also äußerst wichtig und ermöglichen neue Herangehensweisen an die verschiedenen Gegnertypen sowie den Superschurken, denen ihr im Laufe des Spiels begegnet. In jeder Mission findet ihr dazu noch spezielle Herausforderungen. Meistert sie und ihr bekommt weitere Skillpunkte, mit denen ihr eure Helden noch stärker macht.

Macht euch keine Sorgen um altbekannte Probleme des Rundentaktik-Genres: In Capes drehen sich Kämpfe nicht um völlig zufällige Zahlen oder das punktgenaue Verschanzen in Deckung. Ihr müsst ständig in Bewegung sein und eure Kräfte so clever wie möglich nutzen.

Denn Superkräfte machen euch nicht unverwundbar, ganz im Gegenteil. Wer nur dumm herumsteht oder sich todesmutig in jedes Getümmel wirft, kommt hier nicht weit. Große Macht bedeutet hier definitiv auch große Verantwortung!

Wenn euch diese Zeilen zum kommenden Superhelden-Spektakel neugierig gemacht haben, dann zögert und zaudert nicht länger und fügt Capes eurer Steam-Wishlist hinzu! Auf Steam findet ihr auch eine Demo, in der ihr einen zukünftigen Cape von den Behörden rettet.