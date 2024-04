Steam: Zwei deutsche Streamer dominieren den neuen Aufbau-Hit auf Twitch

Manor Lords ist gerade die große Hoffnung der Fans von Aufbau-Spielen. Auf Steam hat sich die Mittelalter-Simulation Platz 1 der meistgewünschten Spiele gesichert und auch auf Twitch ist es schon hoch im Kurs.

Um welches Spiel geht es? Manor Lords ist ein mittelalterliches Aufbau-Spiel, das von dem Solo-Dev Slavic Magic entwickelt wird. Die Simulation verspricht detaillierten Städte-Aufbau, gewaltige Schlachten und komplexe Wirtschafts- und Sozial-Systeme. Das Ganze soll in ziemlich beeindruckender Grafik dargestellt werden – gerade für ein Solo-Projekt.

Diese Faktoren machen Manor Lords aktuell zum meistgewünschten Spiel auf Steam – noch vor dem heiß erwarteten Hades 2. Laut Publisher Hooded Horse sollen satte 2,5 Millionen Menschen das Spiel mittlerweile auf ihrem Wunschzettel haben (via X).

Ab dem 26. April 2024 können sich PC-Spieler dann endlich ein eigenes Bild machen, denn dann startet Manor Lords offiziell in den Early Access. Ein Xbox-Release soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Schon seit dem 12. April sind aber einige Streamer fleißig am Zocken – allen voran zwei bekannte Gesichter.

Das Urteil der GameStar-Kollegen zu Manor Lords lautet übrigens: „Bis jetzt wird es dem Hype gerecht.“

Schon vor Release ein Erfolg auf Twitch

Wer sind die Streamer? Betrachtet man die vergangenen 7 Tage, seit Manor Lords für Content Creator an den Start ging, sind die meistgesehenen Streamer zum Spiel zwei Deutsche: Gronkh und Maurice Weber. Manor Lords selbst belegt übrigens Platz 3 bei den „Trending Games“ (via SullyGnome).

Maurice gehört als Talent zum Webedia-Netzwerk, zu dem auch MeinMMO, GameStar und GamePro gehören.

Gerade für Gronkh ist das eine ziemlich stramme Leistung, denn er hat das Spiel bislang nur in einem Stream für etwa 8 Stunden gespielt – dabei jedoch so viele Fans versammelt, dass er sowohl bei den durchschnittlichen Zuschauern als auch bei der Watchtime die Nase vorn hat.

Das Streaming-Urgestein beweist jedoch regelmäßig bei neuen Releases, dass er auch international ganz oben mitspielen kann – zuletzt etwa beim Überraschungs-Hit Palworld.

Betrachtet man die Zahlen für die vergangenen 3 Tage wurden die beiden jedoch verdrängt – weder Maurice noch Gronkh haben Manor Lords in dieser Zeit gezockt. Einzig die Streamerin JenNyan vertritt die deutsche Szene gerade noch in den Top-10 (via SullyGnome).

Top-5 der Streamer zu Manor Lords nach einer Woche

„Es ist fast so, als würde die ganze Zivilisation von Ochsen abhängen“

Was sagt Gronkh zum Spiel? Dem schien die Mittelalter-Simulation durchaus zuzusagen, er beendete das Spiel jedoch recht kurzfristig, als er zwei seiner Ochsen bei einem Feuer verlor. Die seien, so der Streamer, im Moment noch viel zu sehr ein Nadelöhr im Spiel: Ohne die Nutztiere könne man erstmal gar nichts machen.

„Es ist fast so, als würde die ganze Zivilisation von Ochsen abhängen“, wettert Gronkh, „aber die sterben links und rechts.“ (via Gronkh.tv)

„Ein Ausnahme-Aufbau-Spiel“

Was sagt Maurice? Dem hat es Manor Lords offensichtlich angetan. Kein Spiel hat er im letzten Monat so viel auf Twitch gezeigt (via SullyGnome). Bereits im Voraus hatte er von dem Aufbau-Spiel geschwärmt. In seinem ausführlichen Test-Stream am 14. April resümierte er: „Ein Ausnahme-Aufbau-Spiel.“

Er habe es jetzt 30 Stunden lang gespielt und viel Spaß daran gehabt, so Maurice. Allerdings würde man Manor Lords auch keinen Gefallen tun, indem man es überschätzt. Das „ultimative Aufbau-Spiel“ sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Als Baustelle benennt der Kollege vor allem das Late-Game, da gebe es im Moment einfach noch nicht genug Inhalte. Die Langzeit-Motivation fehlt Maurice aktuell noch.

Er lobt jedoch auch einige Faktoren, die kein anderes Aufbau-Spiel so bieten würde. Insbesondere die Bauweise habe es ihm angetan: Man könne das eigentlich gar nicht genug hervorheben. „In keinem anderen Spiel kannst du so eine schöne Siedlung bauen“, schwärmt Maurice.

Nun bleibt abzuwarten, ob er sich übers Wochenende wieder in die Top-3 der „Manor Lord“-Streamer kämpfen kann. Im Lauf der Woche war Maurice offenbar etwas abgelenkt: Erst musste Frostpunk 2 angespielt werden und dann wurde er ganz nebenbei auch noch beim Deutschen Computerspielpreis zum Spieler des Jahres gekürt (via GameStar).

Dass eine Simulation wie Manor Lords ausgerechnet beim deutschsprachigen Publikum so gut ankommt, scheint erneut ein altes Klischee zu bestätigen: Deutsche lieben es einfach, in ihren Videospielen so richtig zu ackern. Das legen auch die Statistiken nahe, die das Weltraum-MMO Star Citizen kürzlich veröffentlichte:

