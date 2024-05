Pokémon GO: Trainer sind schockiert über das Verschwinden eines Charakters, den sie seit 8 Jahren ignorieren

In Pokémon GO sorgt das Verschwinden eines Charakters aktuell für viel Diskussion, obwohl die meisten ihn in den letzten Jahren ignoriert haben. Wir von MeinMMO zeigen euch, um wen es dabei geht und welche Theorien die Trainer dazu haben.

Um welchen Charakter geht es? Neben den zahlreichen Pokémon und den verschiedenen Avataren, spielt in Pokémon GO vor allem ein Charakter eine wichtige Rolle: Professor Willow. Er begleitet euch nun bereits seit knapp 8 Jahren durch das Spiel und führt lange Monologe, um euch die Spezialforschungen näherzubringen.

Doch nun gibt es in der Reddit-Community bei vielen Trainer Fragezeichen, denn der eigentlich beliebte Charakter ist einfach verschwunden und das ohne ein einziges Wort. Keine Info, wohin er ging, wann er zurückkommt und ob er überhaupt noch unser Weggefährte ist.

Stattdessen sorgt jetzt, kurz vor dem Ende der aktuellen Season Welt voller Wunder , eine Art KI-Modul für das Freischalten neuer Forschungen – natürlich völlig kommentarlos. Wir zeigen euch nachfolgend, was genau im Spiel passiert ist und welche Theorien die Trainer jetzt dazu haben.

Professor Willow verschwindet ohne ein Wort

Warum ist Professor Willow weg? Viele Spieler werden am 14. Mai 2024 überrascht gewesen sein, als sie die neue Meisterwerks-Forschung in Pokémon GO abgerufen haben. Statt eines gewohnt langwierigen Monologs vom Professor über die anstehende Forschung, zeigte sich nur eine Animation mit einem neuen Modul.

Ohne eine weitere Erklärung öffnete sich die neue Forschung und man konnte loslegen. Vom Professor war weit und breit keine Spur. Dabei konnten die Texte von Willow in der Vergangenheit durchaus nützlich sein und erste Hinweise auf neue Inhalte geben.

Welche Gründe es für sein Fernbleiben gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Niantic hat sich zu seinem Verschwinden nämlich bislang nicht geäußert. Und auch sein digitaler Nachfolger wurde noch nicht genauer vorgestellt. Allerdings sorgte das neue Forschungsmodul bereits im März für Verwunderung bei ersten Spielern.

Wie gefällt den Trainern die Änderung? In der Reddit-Community sind die Meinungen zum neuen Forschungsmodul und dem fehlenden Professor gemischt. Einige finden die Neuerung super, denn sie haben die Texte in der Vergangenheit sowieso eher übersprungen. So schreibt der User atubslife auf Reddit: Ein nettes Update für die Lebensqualität. Das Klicken durch nutzlose Animationen und Menüs ist eines der vielen frustrierenden Dinge an diesem Spiel.

Doch obwohl die meisten Spieler den Professor in den letzten Jahren eher ignoriert haben, ist er dennoch ein fester Teil des Spiels und wird deshalb durchaus auch von einigen Trainern vermisst. So erklärt NorthSouthGabi189 in den Reddit-Kommentaren: Bin ich der Einzige, der davon enttäuscht ist? Ich mag Willow eigentlich, bei ihm fühle ich mich wohl.

Trainer glauben: Er ist durch einen KI-Chip ersetzt worden

Theorien der Trainer: Die Ungewissheit über den Verbleib des Professors sorgt in der Reddit-Community darüber hinaus für jede Menge Diskussion und die unterschiedlichsten Theorien. Während einige Spieler glauben, dass das Überspringen der langatmigen Monologe ein Grund für sein Verschwinden sein könnte, glauben andere, dass seine Abwesenheit nur von kurzer Dauer ist.

Doch auch die Übernahme durch eine KI ist für einige denkbar. So kann man folgende mehr oder weniger ernst gemeinte Theorien in den Reddit-Kommentaren lesen:

The-Aziz glaubt an ein misslungenes Makeover des Professors und schreibt: Sie haben ein neues Modell für ihn gemacht, aber sie haben gemerkt, dass wir es alle hassen würden, also haben sie ihn ganz entfernt.

KarmicScorpio vermutet, dass er einfach gerade beschäftigt ist: Ich glaube, das liegt daran, dass Professor Willow gerade eine Untersuchung über “Welt voller Wunder” Teil 5/5 durchführt.

Kokukenji ist sich sicher, dass Willow abgelöst wurde: Willows Stundensatz ist gestiegen, sodass er durch einen KI-Chip ersetzt worden ist.

RockyDify meint: Sie wissen, dass wir uns einfach durchklicken.

Kommt Professor Willow wieder zurück? Ob Professor Willow wieder zurück ins Spiel kommt, ist noch nicht ganz sicher. Es wäre aber grundsätzlich möglich, denn in der Vergangenheit haben auch andere Charaktere, wie etwa Rhi, Mateo oder sogar Team GO Rocket, die Forschungsaufgaben zeitweise begleitet. Einmal wurde er sogar in eine andere Dimension entführt. Allerdings ist Professor Willow immer nach kurzer Zeit zurückgekehrt.

Und auch in alten Forschungen, die noch nicht vollständig gelöst wurden, taucht er in den Zwischenszenen bei Trainern immer noch auf. Ob er also zurückkommt, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zum Verschwinden des Professors? Seid ihr froh, dass es jetzt keine lästigen Texte mehr gibt? Oder werdet ihr den Professor vermissen? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Übrigens: Pokémon GO bringt ein neues Super-Monster: So heftig wird Necrozma durch Fusion.