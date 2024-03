Pokémon GO: Ein neues Item taucht plötzlich auf und lässt die Trainer rätseln

Einem Trainer in Pokémon GO ist ein Item begegnet, welches bisher noch nicht im Spiel aktiv ist. Die Community rätselt, was es damit auf sich haben könnte.

In Pokémon GO gibt es eine Vielzahl an Items, die ihr für die täglichen Abenteuer benötigt. Es gibt verschiedene Arten an Bällen zum Fangen von Pokémon, Items um die Gesundheit eurer Pokémon wiederherzustellen und viele weitere.

Ein Trainer auf Reddit berichtet nun, dass bei ihm ein bisher unbekanntes Item aufgetaucht ist. Was genau es ist und wofür es gedacht ist, weiß auch die Community nicht. Sie stellt jedoch Vermutungen auf, was es damit auf sich haben könnte.

So etwas habe ich noch nie gesehen

Was schreibt der Trainer? Der Trainer erklärt auf Reddit, dass dieses Fenster mit dem noch unbekannten Item plötzlich bei ihm auftauchte. Er schreibt dazu: Ich hatte gerade eine Forschung beendet, einen Rocket besiegt und eine Zygardezelle eingesammelt. Und dann kam das direkt danach.

Auf die Nachfrage eines anderen Trainers, ob die Animation eventuell beim Erscheinen einer neuen Spezialforschung erscheint, antwortet der Ersteller des Beitrags: Es war zufällig und ich habe auch keine neue Spezialforschung erhalten. Ich bin Stufe 50 und habe alle themenbezogenen Forschungen abgeschlossen

Den Reddit Beitrag binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Die Community rätselt gemeinsam über das Item und wann und wie es erscheinen könnte. Und ob es überhaupt ein richtiges Item, oder lediglich eine Animation ist. Außerdem berichten auch weitere Trainer in den Kommentaren, dass sie diese Animation mit dem Item bereits gesehen haben. Einige der Kommentare im Beitrag dazu lauten:

Ich vermute anhand der Kommentare von den Leuten, die das bereits hatten, dass es auftaucht, wenn eine kostenpflichtige Forschung abgeschlossen wird, es ist nur eine Animation, wenn man eine kostenpflichtige Forschung nach dem Kauf erhalten hat , vermutet ein Trainer

, vermutet ein Trainer [..] es könnte eine Animation sein, wenn man eine neue Spezialforschung freischaltet, denkt auch ein weiterer Kommentator

denkt auch ein weiterer Kommentator Das ist neu für mich, und ich verfolge Pokeminers ziemlich genau, merkt ein weiterer Trainer auf Reddit an

weiterer Trainer auf Reddit an So etwas habe ich noch nie gesehen. Da es ein Forschungssymbol hat, fände ich es cool, wenn das Item einen zusätzlichen Forschungsslot gewähren würde , meint ein weiterer Trainer

, meint ein weiterer Trainer Ich sage immer, ich wünschte, wir könnten mit Geld oder Münzen eine Forschung kaufen, die wir entweder nicht beendet haben (zeitlich begrenzt) oder eine, die wir nicht im Laden kaufen konnten , lautet ein weiterer Kommentar

Wie es aussieht, ist das Erscheinen der Animation mit dem Item bisher noch nicht regulär geplant und zufällig bei verschiedenen Trainern. Bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form das Item seinen regulären Weg in Pokémon GO findet und wofür es gut sein wird.

Was sagt ihr zu dem Item? Habt ihr eine Vermutung, wofür es sein könnte? Habt ihr die Animation mit dem Item selbst schon in Pokémon GO gesehen? Schreibt uns eure Erfahrungen und Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im April 2024 in Pokémon GO anstehen, werdet ihr dazu bei uns fündig.