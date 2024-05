Pokémon GO bringt ein neues Super-Monster: So heftig wird Necrozma durch Fusion

Pokémon GO hat die Fusion für Necrozma enthüllt. Und es sieht ganz danach aus, dass wir hier ein neues Top-Pokémon bekommen.

Das ist Necrozma: Necrozma wurde als eines der Highlights für das diesjährige GO Fest in Pokémon GO angekündigt. Es erscheint erstmals bei den lokalen GO Fests in Sendai, Madrid und New York, sowie dann am 13. und 14. Juli beim globalen GO Fest für alle.

Necrozma ist in der Pokémon-Historie fest mit den Ultrabestien verbandelt, die gerade wieder durch Pokémon GO streifen. Außerdem habt es eine besondere Verbindung zu den legendären Pokémon Solgaleo und Lunala.

Denn mit diesen beiden Monstern kann Necrozma fusionieren. Diese Mechanik wurde nun auch offiziell für Pokémon GO vorgestellt. Und Dataminer zeigen: Die Fusion wird zwei richtig heftige Kämpfer erschaffen.

So funktioniert die Fusion in Pokémon GO

Was für Monster kommen da raus? Fusioniert man Necrozma mit Lunala, erhaltet ihr Necrozma in der Morgenschwingen-Form. Die Fusion mit Solgaleo hingegen erschafft die Abendmähne-Form. So sehen die beiden aus:

Wie läuft die Fusion? Ihr benötigt für die Fusion je nach Form entweder Lunar-Fusionsenergie oder Solar-Fusionsenergie. Die erhält man erstmals im Laufe der Spezialforschung bei den lokalen GO Fests 2024, wenn man ein Ticket für die Veranstaltung hat.

Somit können Spieler bei den Live-Events als erstes Necrozma mit Lunala oder Solgaleo fusionieren. Alle anderen Spieler sollen dann am zweiten Tag des globalen GO Fests 2024 nachziehen können. Dort bekommt man dann Fusionsenergie, indem man die fusionierten Formen von Necrozma in Raids besiegt.

Allerding ist das nicht alles, was man braucht. Neben den beiden Pokémon für die Fusion benötigt ihr folgende Dinge:

Für die Solgaleo-Fusion braucht man 1.000 Solar-Fusionsenergie, 30 Necrozma-Bonbons und 30 Cosmog-Bonbons

Für die Lunala-Fusion benötigt man 1.000 Lunar-Fusionsenergie sowie ebenfalls 30 Necrozma-Bonbons und 30 Cosmog-Bonbons

Allerdings bleibt euer fusioniertes Necrozma dann so lange in der neuen Form, wie ihr es möchtet.

Wie stark werden Necrozma Abendmähne und Morgenschwingen?

Sehr stark, wie es aussieht. Denn beide Formen beherrschen eine exklusive Lade-Attacke.

Abendmähne beherrscht die Stahl-Attacke Stahlgestirn, die in Trainerkämpfen 135 Schaden und 230 Schaden in Arenen und Raids anrichtet.

Morgenschwingen wiederum erlernt die Geist-Attacke Schattenstrahl, die ebenfalls 135 Schaden in Trainerkämpfen verursacht, sowie 230 in Raids und Arenen.

Weitere Details zu den Attacken wurden bereits durch ein Datamining der Pokeminers bekannt, das auch im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ geteilt wurde (via reddit). Davon ausgehend wird Abendmähne mit seiner neuen Attacke nach aktuellem Stand den neuen Top-Platz bei den Stahl-Angreifern in Raids einnehmen und Metagross überholen.

Morgenschwingen wird voraussichtlich ebenfalls einen Top-Platz bei den Geist-Angreifern einnehmen, aber wohl noch von Mega-Gengar überholt. Wichtig: Hier bleibt abzuwarten, ob die Werte aus dem Datamining auch beim offiziellen Release bestehen bleiben.

In der PvP-Kampfliga dürften beide Monster ebenfalls zu den Top-Optionen in der Meisterliga zählen – hier bleibt allerdings noch abzuwarten, wie schnell die Attacken sind.

Insgesamt dürfte Necrozma dank seiner Fusionsformen ein extrem mächtiges Monster werden, das ein passender Nachfolger für das starke Mega-Rayquaza vom GO Fest 2023 wird. Bis zum GO Fest ist es allerdings noch einige Wochen hin, zum globalen GO Fest sogar noch knapp zwei Monate. Dementsprechend gibt es auch vorher noch Gelegenheiten, andere, starke Pokémon zu fangen. Einige der wichtigsten Termine findet ihr hier: Alle Events bei Pokémon GO im Mai 2024.