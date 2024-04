Pokémon GO bringt Necrozma – Wie mächtig wird das Prisma-Pokémon?

Necrozma wurde für Pokémon GO angekündigt. Doch was ist das für ein Pokémon? Das fassen wir hier zusammen.

Wann erscheint Necrozma? Necrozma wurde nach langem Warten über den offiziellen Pokémon-GO-Account auf Twitter für das GO Fest 2024 angekündigt.

Schon bei den Vor-Ort-Events in Madrid, Sendai und New York wird Necrozma erstmals erscheinen. Für alle Spieler weltweit ist es dann beim globalen GO Fest 2024 so weit. Das findet am 13. und 14. Juli statt.

Wie erscheint Necrozma? Nach aktuellem Stand wurde es als Raid-Boss für die GO-Fest-Events angekündigt. Ihr werdet es also voraussichtlich erstmal nur in 5-Sterne-Raids zu diesen Events antreffen.

Die Ankündigung wurde von einem kleinen Video-Teaser begleitet, den ihr euch hier auf X.com anschauen könnt:

Was ist Necrozma für ein Pokémon und wird es stark?

Das ist Necrozma: Es handelt sich bei Necrozma um ein Pokémon des Typen „Psycho“, das in der siebten Spielgeneration debütierte. Es bildet ein Trio mit Lunala und Solgaleo.

Es ist als das „Prisma“-Pokémon bekannt und ernährt sich von Licht. Es ist außerdem mit den Ultrabestien verbunden, die zuletzt ihre Rückkehr in Pokémon GO feierten und auch beim GO Fest 2024 eine Rolle spielen werden.

Das Besondere an Necrozma: Necrozma ist in der Lage, Solgaleo oder Lunala zu übernehmen. So kann es einen Formwechsel zur „Abendmähne“- oder „Morgenschwinge“-Form durchzuführen.

Es hat außerdem noch eine dritte Form, „Ultra-Necrozma“. Die gehört dem Psycho- und Drachentyp an. Sie wird erreicht, wenn Necrozma eine große Menge Licht absorbiert.

Wie die Formen in Pokémon GO umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Doch nachdem beispielsweise die Proto-Formen von Groudon und Kyogre mit der Protomorphose eingeführt wurden, oder die Abenteuereffekt-Attacken für die Urformen von Palkia und Dialga erschienen, bleibt zu hoffen, dass auch Necrozma möglicherweise ein spezielles Feature bekommt. Hier heißt es erstmal: Abwarten.

Wie stark wird Necrozma? Auch das bleibt abzuwarten. Rein von den Werten her dürfte es ein starker Psycho-Angreifer werden, der aber zumindest noch von Mewtu übertroffen wird. Richtig klar wird das aber erst, wenn die Attacken für Necrozma bekannt sind. Dann lässt sich genauer abschätzen, wo im Ranking der besten Angreifer Necrozma zu verorten ist. Auch seine Formen sind hier ein noch unklarer Faktor.

Sobald mehr dazu bekannt ist, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Das GO Fest ist allerdings noch einige Monate hin. Bis dahin stehen noch jede Menge weitere Termine im Spiel an. Was unmittelbar bevorsteht, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Alle Events im April 2024 bei Pokémon GO.