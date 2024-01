Pokémon GO: 5 mächtige Pokémon, auf die Trainer immer noch warten

In Pokémon GO gibt es jede Menge mächtige Pokémon zu fangen. Doch einige starke Exemplare fehlen noch. Wir schauen auf 5 Beispiele.

Wer in Pokémon GO mächtige Pokémon fangen möchte, hat bereits eine riesige Auswahl. Legendäre Monster verschiedener Generationen, Ultrabestien, Mega-Entwicklungen und andere Beispiele kann man in dem Spiel mittlerweile bekommen.

Auch Sonderformen, wie die gewaltigen Monster Proto-Groudon und Proto-Kyogre, oder das äußerst starke Mega-Rayquaza, haben 2023 ihren Weg zu Pokémon GO gefunden.

Dennoch kann man sich immer noch auf ein paar Monster freuen, die es bis heute nicht zu Pokémon GO geschafft haben. Wir zeigen euch 5 Monster aus der Hauptserie, die noch nicht in Pokémon GO unterwegs sind.

Mega-Mewtu X und Y

Mega Mewtu X und Y (Bildquelle: pokemon.com)

Mewtu ist schon eines der stärksten Pokémon überhaupt, seine Mega-Formen X und Y sind nochmal gefährlicher. Man bekommt sie, indem man die Mega-Entwicklung durchführt. Sobald sie ihr Debüt in Pokémon GO geben, dürften sie zum heftigsten gehören, was man im Kampf gegen Raids aufstellen kann.

Gibt es Anzeichen für Mega-Mewtu X und Y? Durchaus, denn sie waren bereits Teil von offiziellen Artworks zu Pokémon-GO-Geburtstagen und wurden schon in Dataminings gefunden. Das ist allerdings schon ziemlich lange her und dadurch kein Indikator mehr dafür, dass sie bald erscheinen würden. Mittlerweile sind aber schon einige der Top-Mega-Entwicklungen wie Rayquaza, Despotar oder Knakrack erschienen. Denkbar, dass auch Mewtu nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Necrozma

Necrozma ist ein grausames Monster auf der Suche nach Licht, um dieses zu absorbieren. Es ist ein äußerst starkes Monster, dass außerdem neue Formen mitbringt, wenn es die Legendären Pokémon Solgaleo und Lunala übernimmt, die beide schon in Pokémon GO verhanden sind. Zudem bringt es eine „Ultra-Form“ mit, die dem Typen Psycho und Drache angehört.

Gibt es Anzeichen für Necrozma in Pokémon GO? Necrozma ist eng mit den Ultrabestien sowie den Pokémon Solgaleo und Lunala verbunden, die es schon im Spiel gibt. Außerdem wurde es im November 2022 gemeinsam mit anderen Ultrabestien von Pokémon GO in Form verschiedener Teaser angedeutet.

Doch bis heute ist es nicht im Spiel, wie übrigens auch die anderen Ultrabestien aus dem Teaser. Hier heißt es also: Weiter abwarten.

Endynalos

Endynalos ist Teil eines Trios, zu dem auch Zacian und Zamazenta zählen. Doch während die beiden legendären Helden-Pokémon schon in Pokémon GO unterwegs sind, ist ihr mächtiger Widersacher noch nicht im Spiel.

Endynalos ist ein außerirdisches Monstrum, das vor Jahrtausenden auf die Erde kam und dort begann, die Energie der Galar-Region zu absorbieren. Zacian und Zamazente hielten es auf, doch in den Spielen „Schwert und Schild“ kehrt es im Laufe der Story wieder zurück.

Es ist auch für das Dynamax-Phänomen verantwortlich, das Pokémon in riesenhafte Formen ihrer selbst verwandelt. Endynalos selbst besitzt ebenfalls eine besondere, gigantische Dynamax-Form. Schaut man auf die Werte, ist Endynalos eines der mächtigsten Pokémon überhaupt.

Gibt es Anzeichen für Endynalos in Pokémon GO? Bislang leider nicht. Es sind bereits viele Galar-Pokémon im Spiel vertreten, allerdings fehlen auch noch einige. Zu hoffen bleibt, dass auch Endynalos beizeiten sein Debüt gibt.

Das weiße und schwarze Kyurem

Das schwarze und weiße Kyurem (Bildquelle: pokemon.com)

Das Pokémon Kyurem ist schon lange in Pokémon GO zu fangen, seine mächtigeren Formen aber noch nicht. Diese kann es erreichen, indem es mit den Monstern Zekrom oder Reshiram fusioniert. Auch diese beiden sind schon lange in Pokémon GO zu fangen.

Gibt es Anzeichen für die Kyurem-Formen in Pokémon GO? Ja, tatsächlich waren sie sogar schon im Spiel – allerdings aus Versehen. Für kurze Zeit konnten Trainer das weiße oder schwarze Kyurem als Belohnung aus der Kampfliga bekommen, was für viel Aufregung sorgte. Doch dieser Vorgang erwies sich als Fehler und die Formen wurden von Niantic wieder deaktiviert.

Wann sie zurückkehren, ist offen.

Arceus

Arceus ist ein mysteriöses Pokémon und ein Sonderfall: Es kann jeden der bekannten Pokémon-Typen annehmen, wenn man bestimmte Tafeln wechselt. Es gilt in der Legende als das Schöpfer-Pokémon der Pokémon-Welt. Es ist eng mit den Pokémon Giratina, Dialga und Palkia verbandelt. Außerdem hat es komplett ausgeglichene Werte und somit keine großen Schwächen.

Gibt es Anzeichen für Arceus in Pokémon GO? Schon seit vielen Jahren warten Trainer auf Arceus, doch bis heute ist es nicht aufgetaucht. Auch vermeintliche Hinweise auf das Monster erwiesen sich bislang immer als Trugschluss. Nun startet im Februar 2024 die große Sinnoh-Tour, zu der viele Trainer mit dem Pokémon-Gott gerechnet haben, doch auch hier wurde es bislang noch nicht angekündigt. Stattdessen scheint sich die Sinnoh-Tour eher um die Ur-Formen von Dialga und Palkia zu drehen.

Kurz: Nach aktuellem Stand ist es völlig offen, wann Arceus in Pokémon GO landet und man wird sich wohl gedulden müssen. Aber wenigstens gibt es einen anderen „Gott“ in Pokémon GO, den man geradezu in Massen fangen kann.