Diablo 4: Spieler findet 2 Ubers in kurzer Zeit, sogar Blizzard ist neidisch

In Diablo 4 gibt es einzigartige Items, die besonders mächtig und selten sind: die Uber Uniques. Wer sie finden will, braucht ziemlich viel Glück. Ein Spieler hat sogar zwei in kurzer Zeit bekommen – und ein Entwickler beneidet ihn darum.

Viele Spielerinnen und Spieler farmen in Diablo 4 bestimmte Uniques oder Uber Uniques bei Bossen, um ihre Builds zu vervollständigen. Dabei handelt es sich um einzigartige Items mit festen Aspekten und Affixen. Für manche Klassen sind bestimmte Uniques sogar richtig wichtig.

In Diablo 4 ist es möglich, Uber Uniques bei zwei Bossen zu farmen: Duriel und Andariel, die mit Season 4 dazukam. Bei beiden habt ihr die Chance auf dieselben Loot-Drops. Die Ubers können auch außerhalb droppen, die Chance ist allerdings sehr gering.

Gleich zwei Ubers, die jede Klasse nutzen kann

Was hat der Spieler gefunden? Auf Reddit berichtet der Nutzer „AegonVonSaxon“ am 17. Mai von seinem wertvollen Fund in Diablo 4. Er habe die Uber Uniques „Harlekinskrone“ und „Tyraels Macht“ in der Höllenflut als Loot-Drop erhalten – nur 2 Minuten auseinander. Beide Ubers können von allen Klassen ausgerüstet werden.

Das sind die Ubers:

Harlekinskrone: Einzigartiger Kopfschutz, bietet Boni für alle Werte, maximales Leben, Abklingzeitreduktion, Ressourcenerzeugung, Schadensreduktion und +4 auf alle Skills

Tyraels Macht: Einzigartiger Brustschutz, bietet Boni für alle Werte, Widerstand gegen alle Schadensarten, maximalen Widerstand gegen alle Elemente, Schadensreduktion und es entfesselt ein Sperrfeuer, das Schaden verursacht

Warum ist ein Entwickler neidisch? In einem Kommentar zu dem Reddit-Beitrag schreibt „PezRadar“: „Ich gratuliere! Das ist großartig. (Ich bin neidisch)“ Dahinter steckt Adam Fletcher, der Community Development Director von Diablo 4.

Dadurch, dass die beiden Ubers nicht klassenspezifisch sind, kann sie jede Klasse ausrüsten. Und alleine die +4 Ränge auf alle Skills sind ein sehr wertvoller Stat auf der Harlekinskrone. Davon profitiert jeder Spieler im Spiel – und so auch Adam Fletcher mit seiner Jägerin, die er laut einem Post auf X spielt.

Mit Season 4 kam ein neues Crafting-System in Diablo 4, mit dem ihr eure Items verbessern könnt. Die Härtung ermöglicht es, einem Item zwei weitere Affixe hinzuzufügen. Das reicht dafür, dass manche Spielerinnen und Spieler ihre Uniques dafür ablegen, denn die lassen sich nicht härten: Diablo 4: Spieler sagen: Die „besten“ Items sind nutzlos geworden, alles andere ist besser