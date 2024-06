WoW: Nach vielen falschen Infos wissen wir endlich, woher der Murloc-Sound wirklich kommt

3 Gruppen, die mit WoW: The War Within glücklich werden – und 2, die es langweilen wird

Das ist vermutlich ein ähnlicher Scherz gewesen, wie man ihn wohl aus vielen Raid-Gruppen in WoW kennt. Denn wer ist schuld am Wipe? Richtig: Der Jäger. Immer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Es gibt nur wenige Kreaturen, die in World of Warcraft so gefürchtet sind wie Murlocs. Vor allem in der Vanilla-Zeit war das aufgebrachte Gurgeln der kleinen Kreaturen häufig das sichere Zeichen, dass man sich sehr schnell auf den nächsten Friedhof zubewegt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to