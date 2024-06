„Hättest dir den Arm brechen können“ – Twitch-Streamer Trymacs macht eine Scooter-Tour und schon am 1. Tag gibt es einen Unfall

Twitch-Streamer Trymacs plant regelmäßig größere Projekte, zu denen er andere Streamer einlädt. Am 8. Juni startete er eine Scooter-Tour von Mailand nach München, die er auf Twitch live streamt. Und schon am 1. Tag der Tour kam es zu einem Unfall.

Was ist das für eine Tour? Twitch-Streamer Trymacs plant immer wieder größere Projekte, zu denen er andere Streamer einlädt. Zuletzt hat er in etwa eine Fitness-Challenge mit seinen Kollegen gestartet – sein Ziel sei es, wieder sportlicher zu werden.

Am 8. Juni startete Trymacs eine Scooter-Tour, die in Mailand losgeht und über den Bodensee zurück nach München führt, mit insgesamt 600 km. Das Ganze hält er in seinen Streams auf seinem Twitch-Kanal fest und lässt seine Zuschauer an diesem Erlebnis teilhaben. Mit dabei sind unter anderem Streamer-Kollegen wie Nooreax, noahzett28 und Zarbex.

„Da sieht man mal, wie wichtig ein Helm ist“

Wer hatte einen Unfall? Auch wenn Trymacs die Scooter-Tour von Mailand bis nach München ausrichtet, ist er nicht derjenige, der sich direkt zu Beginn der Tour verletzt hat. Getroffen hat es seinen Twitch-Kollegen Nooreax, der sich langlegt, wie man in dem Video auf YouTube sieht.

Trymacs scheint der Meinung zu sein, dass Nooreax ziemlich Glück gehabt haben muss. Gemeinsam schaut sich die Gruppe anscheinend ein Video des Unfalls an und Trymacs meint, dass er sich dabei auch den Arm hätte brechen können. „Da sieht man mal, wie wichtig ein Helm ist“, stellt Trymacs fest. Nach dem Unfall ist Nooreax trotzdem in der Lage, normal weiterzufahren, ein Helm hat wohl Schlimmeres verhindert.

Nachfolgend seht ihr den ersten Tag der Scooter Tour im YouTube-Video. Der Unfall passiert bei 10:15 Minuten:

Wie kam es zu dem Unfall? Zu dem Unfall kam es offenbar durch einen Stoppruf von einem der Teilnehmenden. Trymacs, der mit einem geringen Abstand zu Nooreax gefahren war, bremste laut Nooreax Aussage stärker ab, was dazu geführt habe, dass er selbst eine Vollbremsung machte. Daraufhin fiel er nach vorne und knallte mit seinem Helm auf den Boden.

