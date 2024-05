Twitch-Streamerin wollte nur entspannt ein Valorant-Turnier spielen, landete aber in der Notaufnahme

Während des Eligella-Valorant-Turniers verletzte sich die Twitch-Streamerin HoneyPuu so schwer an ihrem Finger, dass sie in die Notaufnahme musste. Dennoch ließ sie sich davon nicht abhalten und nahm später sogar am Halbfinale teil.

Wer ist die Streamerin?

Isabell „HoneyPuu“ Schneider oder auch bekannt als Isa, hat sich in der Welt des Live-Streamings einen Namen gemacht.

Sie begann ihre Twitch-Karriere Ende 2018 mit League of Legends. Anfang 2024 war HoneyPuu mitten im Minecraft-Hype, was sie zwischenzeitlich zur meistgesehenen Frau auf Twitch machte.

Sie ist vor allem für ihre „Just Chatting“-Sessions und verschiedene Gaming-Formate bekannt.

Hier könnt ihr mehr über HoneyPuu erfahren:

Was ist das für ein Turnier? Kürzlich nahm HoneyPuu am „Eligella Cup” teil, einem Turnier, das von dem bekannten Content Creator EliasN97 organisiert wurde.

Spiel: Valorant

Anzahl Teams: Acht

Datum: 21. und 22. Mai

Preisgeld: 11.000 € (pro Teammitglied 2.200 €)

Wie verlief das Turnier für die Streamerin? HoneyPuu spielte im Eligella Cup im Team Chefstrobel, zusammen mit Fibii, Mertabimula und MausAbi. Die ersten Matches haben sie gewonnen. Dadurch zogen sie ins Halbfinale gegen Team Unfair ein.

Ein dramatischer Unfall im Team Chefstrobel

Was ist vor dem Halbfinale passiert? Bevor das Halbfinale jedoch stattfand, spielte HoneyPuu mit ihrem Team einige Übungsrunden und wollte sich vor dem wichtigen Spiel noch etwas zu Essen machen. Sie ließ ein anderes Match des Turniers im Hintergrund laufen, während sie in die Küche ging.

Wenig später kehrte sie weinend zurück, hielt ihre Hand und rief panisch im Discord-Call, dass sie nicht mitspielen könne und ein Problem habe. Doch niemand hörte sie, da alle ihre Mikrofone stumm geschaltet hatten. Nur Chefstrobel hatte seinen Ton an, war jedoch nicht am Computer.

Unter Tränen erklärte HoneyPuu: „Ich habe mir in den Finger geschnitten. Es tut so weh. Man sieht alles innen drinne, das ist so ekelig.“

Musste sie ins Krankenhaus? Der Chat forderte sie auf, ins Krankenhaus zu fahren. Sie antwortete unsicher, dass sie nicht wisse, ob sie krankenversichert sei, da sie sich derzeit auf Madeira befindet. Sie schilderte weiter: „Das ist sehr tief. Wenn ich die Haut wegmache, sehe ich alles darunter. Nur Knochen zum Glück nicht.“ Kurz darauf stellte sie ihr Mikrofon aus und verließ panisch den Raum.

Ihr Team wurde kurze Zeit später auf die Situation aufmerksam und versuchte, sie mehrfach telefonisch zu erreichen. Schließlich wurde bekannt gegeben, dass ein Fahrer ihres Managements sie ins Krankenhaus gebracht hatte, da dieser zufällig nur wenige Minuten entfernt war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Wie es nach dem Krankenhausaufenthalt weiter ging

Was ist genau vorgefallen? Ungefähr eine Stunde später kehrte HoneyPuu lächelnd vor die Kamera zurück und setzte sich wieder an ihren Platz.

Im Discord-Call erklärte sie ihrem Team, wie der Unfall passiert war: „Und auf einmal merke ich so, warum tut das so übertrieben weh. Ich gehe raus, gucke meinen Finger an und ich sehe, da hängt das Fleisch so raus. Man konnte so reingucken. Und dann habe ich ein Zewa geholt, habe das zugedrückt und dann war das Zewa voller Blut. Ich habe es aufgeklappt und gesehen, dass es immer noch voll rumhängt. Dann habe ich ein neues Zewa geholt, habe versucht dich zu erreichen, du warst nicht da und dann bin ich zum Krankenhaus gefahren.“

Was wurde ihr im Krankenhaus gesagt? HoneyPuu erzählte weiter, dass die Wunde im Krankenhaus geklebt wurde und sie diese beobachten solle. Auf die Frage ihres Teams, ob sie noch am Turnier teilnehmen könne, erklärte die Streamerin, dass ihr im Krankenhaus gesagt worden sei, dass sie weiterspielen könne, allerdings ihren linken Mittelfinger, an dem die Wunde ist, nicht benutzen dürfe.

Sie fügte hinzu, dass sie jetzt gleich Tabletten nehmen würde und danach schauen wolle, wie sie die Tastenbelegung anpassen könne, um trotzdem spielen zu können. Der Streamer und Teammitglied Chefstrobel kommentierte dies trocken: „Ja, das ist krank. Da handikapt sich einer unserer besten Spieler selber.“

Wie verlief das Halbfinale? Kurze Zeit später schmierte sich HoneyPuu vor laufender Kamera ein Nutella-Brot und trainierte mit dem bandagierten Finger weiter Valorant. Entschlossen nahm sie auch am Halbfinale teil, doch trotz ihrer Bemühungen schied ihr Team leider aus.

Schon zu Beginn des Turniers hatte sie gescherzt, dass sie sich vom Preisgeld gerne eine neue Handtasche kaufen würde – nach den aufregenden Ereignissen scherzte sie nun, dass sie sich aufgrund der Erlebnisse sowieso eine neue Handtasche gönnen wolle.

Hier findet ihr ein Update von ihr, zu ihrem Finger:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

