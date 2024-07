The First Descendant Freyna Build: So schmilzt ihr Bosse im Hard-Mode

Die Gift-Expertin Freyna hat ihre Stärken im Schaden über Zeit. Mit diesem Build zerstört ihr dennoch die Bosse in The First Descendant in Sekunden.

Was ist das für ein Build? Freynas Spezialität sind Angriffe, die Gift verursachen. Wir wollen also mit der Damage-Dealerin in erster Line Schaden über Zeit (DoT) verursachen. In Bosskämpfen ist vor allem Freynas Ult ein starkes Werkzeug, das viel Schaden verursacht.

In der Ult wechselt Freyna zu einer Waffe, die giftige Kugeln verschießt. Um aus der Ult das maximale herauszuholen, müssen wir Waffen-Stats wie die Magazingröße und die Feuerrate erhöhen. Ebenso ist es wichtig, unsere Fähigkeiten zu boosten.

Freyna Build – Alle Komponenten in der Übersicht

Reaktor: Toxic Mechanic Reactor (Fallen hope mounting, Toxic +Tech Skill Boost Ratio)

Externe Komponenten: (Set-Bonus nutzen) Hilfsenergie: Metzler-Hilfsaggregat Sensor: Metzler-Sensor Speicher: Metzler-Speicher Prozessor: Metzler-Prozessor

(Set-Bonus nutzen) Nachfahren-Module (für Bosskämpfe): Neurotoxin Synthese Konditionskampf Fertigkeit-Konzentration Speer und Schild Gefährlicher Hinterhalt Stärke Maximierung Frontlinien Fertigkeit-Erkenntnis/ Erhöhte LP Notfallmaßnahmen Giftspezialist Gift-Syncytium

Waffen #1 Python

Waffe #2 Verlorene Hoffnung



Der hier vorgestellte Build basiert auf den Empfehlungen des YouTubers MxgicIQ.

Wie holt ihr das Beste aus dem Build raus? Idealerweise geht ihr während des Bosskampfes nach einem bestimmten Schema vor, um mit dem Build noch mehr Schaden zu verursachen.

Wechselt im Bosskampf zu eurer Zweitwaffe „Verlorene Hoffnung“. Setzt eure Gift-Skills auf den Boss ein, um den Ultimate-Perk von „Verlorene Hoffnung“ zu aktivieren und euren Schusswaffen-ANG zu erhöhen. Feuert einen Schuss mit „Verlorene Hoffnung“ ab und ladet nach, um das Waffen-Modul „Feuer Fiesta“ zu aktivieren. Wechselt zur Python – Feuer-Fiesta ist weiterhin aktiv. Schießt mit der Python auf die Schwachpunkte des Bosses. Wenn der Boss in die Knie geht, aktiviert ihr eure Ult (vierte Fähigkeit: Gifttaufe).

Wenn der Cooldown von Feuer-Fiesta bereits abgelaufen ist, könnt ihr erneut zu der „Verlorene Hoffnung“ wechseln, wieder einen Schuss abzugeben und Feuer-Fiesta ein weiteres Mal auslösen. Wenn ihr Gifttaufe mit aktivierter Feuer-Fiesta startet, verbraucht ihr mit der Fähigkeit kurzzeitig keine Munition und könnt somit noch mehr Schaden austeilen.

Freyna Build – Reaktor, externe Komponenten und Module

Reaktor: Toxic Mechanic Reactor

Wieso diesen Reaktor? Der Toxic Mechanik Reaktor eignet sich aus mehreren Gründen für den Freyna Build. Zum einen hat er die Optimierungs-Bedingung, dass ihr das Ultimate-Sturmgewehr „Verlorene Hoffnung“ ausrüsten müsst und dadurch einen Bonus auf eure Fertigkeitenstärke von 160 % bekommt. Verlorene Hoffnung ist durch den besonderen Ultimate-Perk ohnehin eine gute Waffe für Freyna – besonders beim Eliminieren von Mobs.

Außerdem erhöht der Reaktor eure „Toxic Skill Boost Ratio“ sowie eure „TechSkill Boost Ratio“, was dem Einsatz eurer Fähigkeiten entgegenkommt und der Build weiter verbessert.

Externe Komponenten: Metzler-Set

Hilfsenergie Metzler-Hilfsaggregat Sensor Metzler-Sensor Prozessor Metzler-Speicher Prozessor Metzler-Prozessor

Warum diese externen Komponenten? Das Metzler-Set hat einen Set-Bonus, der euch besonders beim Einsatz eurer Ultimate-Fähigkeit „Gifttaufe“ zugutekommt.

Wenn ihr zwei Komponenten des Sets ausgerüstet habt, erhöht ihr eure Munitionskapazität um 8 Prozent

Wenn ihr vier Komponenten des Sets ausgerüstet habt, erhöht ihr zudem eure Munition pro Magazin um 9 Prozent, eure Fertigkeitenkosten um 15 Prozent und eure Fertigkeitsstärke um 26,1 Prozent.

Durch die Set-Effekte macht ihr also mehr Schaden mit Gifttaufe und könnt zudem länger mit ihr Schießen, da sich die Steigerung der Munition pro Magazin auch auf die Fähigkeit auswirkt.

Nachfahren-Module

Warum diese Module? Die Module sind darauf ausgerichtet, noch mehr Schaden mit euren Fertigkeiten auszuteilen, besonders eurer Ultimativen-Fähigkeit „Gifttaufe“. Dementsprechend erhöht ein Großteil der gewählten Module eure Fertigkeitstärke, den Fertigkeiten-KritSchaden sowie die Fertigkeiten-KritTrefferrate.

Hier seht ihr nochmal alle verwendeten Nachfahren-Module und was sie bewirken:

Neurotoxin Synthese Ändert den Effekt von „Raum-0-Trauma“: Verbreitet keine Vergiftung, aber fügt „ANG-Verringerung“ und „Regenartion schwächen“ hinzu. Konditionskampf Erhöht max. LP und Fertigkeitendauer Fertigkeit-Konzentration Erhöht Fertigkeiten-KritSchaden Speer und Schild Erhöhung der VER und Fertigkeitstärke Gefährlicher Hinterhalt Bei erfolgreichem Fertigkeitsangriff, während der Gegner nicht auf euch zielt: Erhöhung der Fertigkeitsstärke

Bei Fertigkeitsangriff auf bewegungsunfähige Gegner: Erhöhung der Fertigkeitsstärke Stärke-Maximierung Erhöht Fertigkeitsstärke-Modifikator, erhöht Fertigkeiten-Abklingkeit Frontlinien Erhöht Fertigkeiten-KritSchaden und Fertigkeiten-KritTrefferrate Fertigkeit-Erkenntnis/ Erhöhte LP Erhöht Fertigkeiten-KritTrefferrate/ erhöht max. LP Notfallmaßnahmen Erhöht Fertigkeiten-KritTrefferrate und Fertigkeiten-KritSchaden Giftspezialist Erhöht Gift-Fertigkeitsstärke Gift-Syncytium Erhöht Widerstand gegen kritische Treffer; erhöht Gift-Fertigkeitsstärke

Freyna Build: Waffen – Python & Verlorene Hoffnung

Bei diesem Freyna-Build nutzt ihr die beiden Ultimate-Waffen „Python“ und „Verlorene Hoffnung“. Beide Waffen harmonieren durch ihre Ultimate-Perks besonders gut mit den Gift-Fähigkeiten von Freyna und erlauben ihr, hohen Schaden zu verursachen.

Warum solltet ihr diese Waffen nutzen? Wenn ihr mit der Python auf einen Schwachpunkt schießt, wird dem Gegner durch den Ultimate-Perk der Maschinenpistole der Effekt „Beute“ zugefügt. Beute verringert die Verteidigung und den Gift-Widerstand des betroffenen Gegners um 10 Prozent. Das heißt, ihr könnt einem Boss noch mehr Schaden zufügen – besonders mit eurer Fertigkeit „Gifttaufe“.

Wenn ihr mit „Verlorene Hoffnung“ auf einen vergifteten Gegner schießt, erhöht das euren Schusswaffen-Angriff. Außerdem explodieren vergiftete Gegner, wenn ihr sie mit „Verlorene Hoffnung“ eliminiert. Diese Explosion fügt Gegnern in der Nähe zusätzlichen Schaden zu. Zusätzlich werden nahe Gegner durch die Explosion ebenfalls vergiftet.

Wie nutzt ihr die Waffen am besten? Das Sturmgewehr „Verlorene Hoffnung“ eignet sich sehr gut, um Mobs auszuschalten. Die Python ist wiederum sehr stark für Bosskämpfe. Die beiden Waffen ergänzen sich aber nicht nur gut, sie lassen sich auch hervorragend in einem Bosskampf kombinieren:

Wenn ihr mit euren Gift-Skills erst einen Boss vergiftet, dann mit „Verlorene Hoffnung“ auf ihn schießt und anschließend zur Python wechselt, profitiert auch die Python von dem Boost des Schusswaffen-Angriffs der „Verlorene Hoffnung“.

Wenn ihr derzeit The First Descendant spielt und auf der Suche nach einem starken Build für die Damage-Dealerin Bunny seid, schaut gern auf MeinMMO vorbei. Wir haben ein Build für euch, dass die Elektro-Fähigkeiten der Sprinterin gezielt nutzt: The First Descendant Bunny Build: Das perfekte Loadout zum Farmen