The First Descendant Valby Build: So kontrolliert ihr entspannt das Schlachtfeld

Valby ist in The First Descendant eine Nachfahrin, die mit Wasser das Schlachtgeld kontrollieren kann. Ihr Stärken liegen im CC, da sie mit ihrem Element großen Flächenschaden austeilen kann. Wir zeigen euch deshalb einen starken Build, mit dem ihr entspannt große Gruppen von Gegnern zerlegen könnt.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich hierbei um einen CC-Build, mit dem ihr durch eure Gegner flitzen und ihnen konstant kritischen Schaden zufügen könnt. Valby beherrscht das Wasser-Element und so kann sie sich verflüssigen, Pfützen erschaffen und Gegner schwächen, um noch mehr Schaden austeilen zu können.

Valby eignet sich hervorragend, um viele kleinere Gegner gleichzeitig zu besiegen. Deshalb ist sie auch die Top-Wahl, um Gold zu farmen. Wir zeigen euch jetzt in unserer Übersicht, welche Komponenten ihr benötigt und welche Waffen ihr in Kombination mit Valby nutzen solltet.

Valby Build: Alle Komponenten in der Übersicht

Reaktor: Materiemechanik-Reaktor Fokussiert sich auf: Skill Cooldown Skill Duration Up

Materiemechanik-Reaktor

Externe Komponenten: Acrobat Set Bietet Boni je nachdem wie viele Teile ihr habt: Effekt für 2-Teile: Skill Power+ 1,7 %, Firearm ATK +2,8 % Effekt für 4-Teile: Firearm Critical Hit Rate +5,9 %, Skill Critical Hit Rate +21 %

Acrobat Set

Module: Supply Moister (erhöht im Wasser die Skill Critical Hit Rate, Skill Duration, and Firearm Attribute Trigger Rate) HP Collector (beim Besiegen eines Feindes erhaltet ihr sofort 9 % eurer maximalen LP) Emergency Measures (Skill Critical Hit Rate +16 %, Skill Critical Hit Damage +7 %) Time Distribution (Skill Cooldown -4 %, Max HP +13 %) Focus on Non-Attribute (Skill Non-Attribute Power +19 %, Skill Cooldown -6,1 %) Focus on Dimension (Skill Dimension Power Modifier +17 %, Skill Cooldown -6,1 %) Shock Punch Skill Insight (Erhöht die Skill Critical Hit Rate um 14 %) Skill Expansion (Erhöht die Skill-Reichweite um 12 %) Nimble Fingers (reduziert Skill-Cooldown)



Wichtiges zu den Modulen: Bei Valby ist es wichtig, vier Dinge zu fokussieren, wenn ihr euch für Module entscheiden müsst: Skill-Cooldown reduzieren, Skill-Dauer erhöhen und Skill-Crit-Schaden und Skill-Reichweite erhöhen. Die restlichen Module sind Geschmackssache und können je nach Setting auch ausgetauscht werden. Unsere vorgeschlagenen Module sind also kein Muss, sondern eine ungefähre Richtung, die ihr einschlagen, aber auch bearbeiten könnt.

Wie funktioniert der Build? Je nachdem, in welcher Gefahrensituation ihr seid, müsst ihr euch zwischen drei Skills entscheiden:

Seifenblasenkugel: Werft eine Seifenblasenkugel auf eure Feinde und erzeugt so eine Pfütze. Diese erzeugt kontinuierlich Schaden an euren Feinden und belegt sie mit Wäsche. (eher für die Entfernung gedacht)

Blubb Blubb: Erschafft eine große Pfütze, an der ihr steht und in der ihr abtaucht. Nun springt ihr an einer gewählten Stelle heraus, sorgt für kontinuierlichen Schaden durch die Pfütze und belegt Feinde mit Wäsche.

Wäsche: Valby nimmt an Bewegungstempo zu, kann den Boden aber nicht verlassen. Sie skatet durch die Umgebung, hinterlässt eine flüssige Spur, die Schaden erzeugt und belegt so eure Feinde mit Wäsche. Zudem erhält Valby in diesem Zustand mehr Verteidigung.

Der wichtigste Skill ist vor allem „Wäsche“, denn mit diesem durchnässt ihr schnell eure Feinde und erzeugt so massiven Flächenschaden. Da alle Feinde in euren Pfützen mit „Wäsche“ belegt sind, solltet ihr eine Waffe mit keinen Attributen oder Elektro-Schaden führen.

Die Gegner sind mit diesem Debuff nämlich anfällig auf diese Schadenstypen. Rutscht also mit Valby durch eure Gegner und beschießt diese mit euren ausgewählten Waffen. So könnt ihr schnell und entspannt viele Gegner vernichten.

Achtet auch darauf stets in euren Pfützen zu stehen, denn durch den passiven Skill „Wasserzufuhr“ werden eure MP-Kosten der eingesetzten Fertigkeiten reduziert.

Valby Build: Alle Waffen, die ihr braucht

Waffen, die Valby führen sollte, sind rar, doch diese stärken in Kombination mit „Wäsche“ den Schaden, den ihr austeilen könnt. Folgende Optionen solltet ihr wählen:

Alle Waffen in der Übersicht: Donnerkäfig Blauer Käfer



Warum sind diese Waffen so gut? Der Donnerkäfig ist die perfekte Synergie für den Debuff „Wäsche“. Die MP erzeugt mit etwas Glück elektrische Explosionen, wenn ihr Gegner damit besiegt. Da eure Feinde durch eure Valby-Skills anfällig für Elektro-Schaden sind, werden diese durch den Donnerkäfig noch schneller besiegt.

Der Blaue Käfer ist die perfekte Wahl, wenn ihr auf mittlere Distanzen feuern wollt. Wenn ihr Fusion-Skills verwendet, erhaltet ihr den Effekt „Arcane Energy“. Dieser Effekt erhöht eure Feuerrate und die Skill Critical Hit Rate. Das ist passend, wenn ihr mit Valby durch die Gegend flitzt und „Wäsche“ aktiviert.

Das war unser Valby Build für euch. Wie findet ihr den Nachfahren? Konntet ihr schon viele Gegner in eurer Umgebung durchnässen oder habt ihr einen eigenen Build zusammengebaut? Tauscht euch gerne mit anderen Usern darüber aus. Falls ihr einen Build zu Bunny sucht, haben wir für euch den passenden parat: The First Descendant: Bunny Build – So besiegt ihr eure Feinde im Vorbeispringen