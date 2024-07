Spieler von The First Descendant jubeln, weil sie die beste Gold-Quelle im Spiel behalten dürfen – Haben sie sich zu früh gefreut?

The First Descendant hat gerade eine extrem ertragreiche Gold-Farm. Die Spieler dachten, sie dürfen sie behalten. Haben sie sich getäuscht?

Was ist das für eine Gold-Quelle? Die Spieler von The First Descendant haben einen Spot entdeckt, bei dem sie bis zu 10 Millionen Gold in einer Stunde farmen können. Dazu nutzen sie die Nachfahrin „Valby“, weshalb die Farm-Methode auch „Valby Run“ (deutsch: Valby Lauf) genannt wird.

Die Farm befindet sich auf dem Gebiet „Festung“ und ist innerhalb eines feindlichen Außenpostens. Dieser heißt „Die Verteidigungslinie: strategischer Außenposten der Vulgus“. Dort lauft ihr mit Valby im Kreis und eliminiert immer wieder spawnende Mobs, die haufenweise Gold fallen lassen.

Zu früh gefreut: Entwickler korrigieren Statement

Warum jubeln die Spieler? Die Entwickler von The First Descendant haben sich zu dem „Valby Run“ geäußert. Dieser sei in der Form nicht geplant gewesen, die Mobs respawnen unendlich und ohne Cooldown, wodurch der Item-Drop deutlich zu hoch sei.

In dem ersten Statement schürten die Entwickler auch die Hoffnung, dass der Farm-Spot nicht generft werde. Sie schrieben:

Die aktuelle Problematik ist eindeutig durch unseren eigenen Fehler entstanden, aber wir wollen sie nicht plötzlich entfernen. Denn es ist bereits ein fester Inhalt von TFD geworden. Daher möchten wir euch mitteilen, dass wir einen Patch vorbereiten, der das Problem des Festung-Außenpostens nicht vollständig behebt und den Spielern weiterhin die Möglichkeit gibt, wie bisher zu spielen. Gleichzeitig werden wir aber auch andere Farming-Standorte aktualisieren, um die Effizienz des Außenpostens der Festung zu erreichen. Die Entwickler von TFD via nexon.com

Die Community von The First Descendant feierte die Entwickler für diese Aussage, denn sie dachten: Der Valby-Run bleibt, wie er ist und andere Farm-Spots werden auf das gleiche Niveau gehoben.

Nexon realisierte jedoch, dass sie sich etwas falsch ausgedrückt haben und korrigierte ihre Aussagen zum Valby-Run in einem zweiten Statement.

Haben sie sich zu früh gefreut? Ja, auf dem offiziellen Discord-Server von The First Descendant schreiben die Entwickler: „Wir bereiten den Patch 1.0.4 vor, um die Farming-Effizienz vom Festung-Außenposten an die anderen beliebten Farming-Positionen anzugleichen.“

Es werden also nicht – wie zunächst angenommen – andere Farming-Spots an das hohe Niveau des Festung-Außenpostens angepasst, sondern der Festung-Außenposten wird auf eine Stufe mit den anderen Farming-Spots gesenkt.

Mit Valby im Kreis laufen und abkassieren

Wie funktioniert die Gold-Farm? Ihr startet die Außenposten-Mission ganz normal und zerstört als Erstes die Generatoren. Anschließend aktiviert ihr Valbys dritte Fähigkeit „Wäsche“ und lauft im äußeren Ring des Außenpostens im Kreis. Wichtig: Den Boss, der in der Mitte des Außenpostens spawnt, lasst ihr in Ruhe.

Mit der Fähigkeit Wäsche verflüssigt sich der Körper von Valby, wodurch ihr Bewwegungstempo und ihre Verteidigung erhöht wird. Außerdem hinterlässt sie einen Wasserpfad, der Gegnern, die in dem Wasser stehen, kontinuierlich Schaden zufügt. Ihr eliminiert jetzt die spawnenden Gegner mittels des Wasserpfades automatisch, ohne selbst zu schießen.

Theoretisch geht der Run auch mit Bunny, doch sie fügt auch dem Boss Schaden zu. Wenn dieser versehentlich besiegt und der Außenposten erfolgreich abgeschlossen wird, habt ihr einen Cooldown. Ihr wollt stattdessen mit Valby im Kreis laufen, bis die Mission scheitert und anschließend sofort neu startet.

