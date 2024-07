Ein Trick in The First Descendant lässt euch Bosse viel einfacher besiegen

Bosse sind in The First Descendant große Brocken, die euch über den Haufen werfen können. Meist muss man Angriffen ausweichen und kann nicht durchgehend attackieren. Mit einem Trick habt ihr jedoch viel entspanntere Bosskämpfe – und den lernt ihr sogar schon im Intro.

Was ist das für ein Trick? Um Bosse einfacher zu besiegen, solltet ihr euch auf ihre Schwachpunkte konzentrieren. Diese sind bei allen Bossen blau markiert. Attackiert ihr diese Schwachpunkte konstant und mit viel Schaden, färbt sich der Schwachpunkt gelb. Nun könnt ihr mit eurem Greifhaken diese anvisieren und euch dran seilen.

Habt ihr euch angeseilt, könnt ihr auf den Punkten weitere Angriffe ausüben, um die Haltung des Bosses zu brechen. Ist die Haltung gebrochen, fallen die Bosse auf die Knie und sind für einen kurzen Moment bewegungsunfähig. In diesem Moment könnt ihr dann den Boss in Sekunden zerfetzten, ohne, dass ihr darauf achten müsst, auszuweichen oder Schüsse richtig zu platzieren.

Funktioniert der Trick bei allen Bossen? Der Trick mit den Schwachpunkten und dem Anseilen funktioniert bei allen Bossen, die sichtbare Schwachstellen haben. Diese werden farblich gut markiert und können nicht verfehlt werden.

Mit welchem Nachfahren sollte ich die Bosse angehen? Das hängt davon ab, welchen Spielstil ihr angehen wollt. Mit Bunny seid ihr schnell unterwegs und könnt gut ausweichen, aber die beste Option für einen mächtigen Schadensoutput stellt ein Gley Build dar. Dieser Nachfahre kann mit ihren Skills „Raserei“ und „Erhöhte Sensorik“ und der Waffe „Verkümmertes Organ“ mächtigen Schaden austeilen und muss sich zudem keine Gedanken über Munition machen, da diese nicht verbraucht wird.

Kanntet ihr den Trick schon oder ist er euch komplett neu? Lasst uns eure Tipps und Tricks zu den Bosskämpfen gerne in den Kommentaren erfahren und tauscht euch mit anderen Usern aus. Einen starken Bunny Build findet ihr zudem hier: The First Descendant: Bunny Build – So besiegt ihr eure Feinde im Vorbeispringen