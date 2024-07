The First Descendant Gley Build: So geht euch nie die Munition aus

Gley ist in The First Descendant ein Nachfahre mit der „Utility Dealer“-Rolle. Sie besitzt kein bestimmtes Element, kann jedoch mit ihren Skills punkten und mächtig austeilen. Wir zeigen euch deshalb einen starken Build, mit dem euch nie die Munition ausgeht.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich hierbei um den Gley Build, der temporär über unendlich Munition verfügt. Wir hatten schon am 12. Juli über diesen mächtigen Build berichtet, da viele Spieler einen Nerf erwartet hatten, doch dieser fand nicht statt.

Bevor es sich also NEXON anders überlegt und den Build doch nerft, zeigen wir euch, wie ihr eure Feinde und Bosse mit Blei durchsieben könnt und das so munitionsparend wie kein anderer Nachfahre. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller Komponenten sowie Waffen, die in diesem Build harmonieren. Wir erklären euch, wie die Rotation funktioniert und worauf es in diesem Build ankommt.

Gley Build: Alle Komponenten in der Übersicht

Reaktor: Materialized Phase Reactor Fokussiert sich auf: Skill Cooldown Skill Duration Up

Materialized Phase Reactor Externe Komponenten: Veteran Marksman Set Bietet Boni je nachdem wie viele Teile ihr habt: Effekt für 2-Teile: Firearm Critical Rate +5,1 % Effekt für 4-Teile: Firearm ATK +6,6 %, Weak Point DMG +5,8 %

Veteran Marksman Set Module: Maximize Duration (für erhöhte Skill-Dauer) Skill Extension (für erhöhte Skill-Dauer) Increased HP (für erhöhte LP) Increase DEF (für erhöhte Defensive) Nimble Fingers (reduziert Skill-Cooldown) Predator Instinct (Erhöht ATK eurer Waffe, wenn ihr während eurer Raserei feuert) HP Collector (beim Besiegen eines Feindes erhaltet ihr sofort 9 % eurer maximalen LP) MP Conversion (reduziert Skill-Cooldown, reduziert eure maximale MP) Accelerated Driveshaft (erhöht eure Feuerrate nach dem Rollen für 8 % für 5 Sekunden bei einer 15-prozentigen Chance) Agony (erhöht eure maximale MP sowie eure Defensive)



Wichtiges zu den Modulen: Bei Gley ist es wichtig, zwei Dinge zu fokussieren, wenn ihr euch für Module entscheiden müsst: Skill-Cooldown reduzieren und Skill-Dauer erhöhen. Die restlichen Module sind Geschmackssache und können je nach Setting auch ausgetauscht werden. Unsere vorgeschlagenen Module sind also kein Muss, sondern eine ungefähre Richtung, die ihr einschlagen, aber auch bearbeiten könnt.

Wie funktioniert der Build? Die Rotation ist relativ simpel. Ihr aktiviert zuerst euren Skill „Raserei“, um eure Angriffskraft zu erhöhen, gefolgt vom Skill „Erhöhte Sensorik“, um unendlich Munition durch die Synergie von „Raserei“ zu erhalten. Nun müsst ihr nur noch auf eure Gegner ballern und darauf achten, dass eure Skills in dieser Reihenfolge auf Cooldown sind.

Mit dem Skill „Lebenssog“ könnt ihr zudem nach und nach umliegenden Gegnern Schaden zufügen und ihnen ihre LP rauben um euch zu heilen.

Gley Build: Alle Waffen, die ihr braucht

Gley kann einige starke Waffen führen, doch nicht alle bieten sich in diesem Build an. Wir empfehlen euch deshalb folgende Optionen für den Kampf:

Alle Waffen in der Übersicht Python Zähmer Verkümmertes Organ



Warum sind diese Waffen so gut? Die Zähmer gilt schon jetzt als starke Waffe gegen Bosse. Sie hat eine hohe Feuerrate sowie exzellenten Schaden auf kritische Punkte. Kombiniert ihr das mit dem Build von Gley vernichtet ihr eure Gegner im Sekundentakt.

Die Waffe „Verkümmertes Organ“ ist ein schwerer Werfer und nicht für jeden Nachfahren gemacht, doch in den Händen von Gley wird aus der Waffe ein Laser gegen Bosse. Mit diesem Build schmeißt ihr nur Raketen auf eure Feinde, die nur hilflos zuschauen können, wie ihre LP-Leisten versiegen.

Die Python hat mit ihrem besonderen Effekt die Möglichkeit, eure Gegner pro Schuss zu schwächen. Da Gley jedoch über unendlich Munition verfügt, werden die Resistenzen eurer Gegner schnell zerstört und sie gleich mit dazu.

Das war unser Gley Build für euch. Wie findet ihr den Nachfahren? Konntet ihr schon Bosse mit diesem Build schmelzen lassen oder habt ihr einen eigenen Build zusammengebaut? Tauscht euch gerne mit anderen Usern darüber aus. Falls ihr einen Build zu Bunny sucht, haben wir für euch den passenden parat: The First Descendant: Bunny Build – So besiegt ihr eure Feinde im Vorbeispringen