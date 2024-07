The First Descendant verspricht einen der besten Builds nicht zu nerfen – Fordert Spieler heraus, noch bessere Builds zu bauen

Einige Spieler in der Community von The First Descendant haben befürchtet, die Entwickler könnten einen starken Build für Gley nerfen, doch diese gaben jetzt Entwarnung.

Um welchen Build geht es? Es gibt für die Nachfahrin „Gley“ einen sogenannten „Infinite Ammo/ Magazine“-Build (unendlich Munition). Bei diesem Build ist es Gley möglich, durch ihre Fähigkeiten „Raserei“ und „Erhöhte Sensorik“ durchgehend zu schießen, ohne nachladen zu müssen.

Mit dem Build könnt ihr besonders gegen Bosse großen Schaden anrichten, wenn ihr Waffen wie die „Zähmer“ benutzt. Das ist ein seltenes Maschinengewehr. Die „Zähmer“ gilt als Schadens-Monster, das Bosse schmilzt, obwohl es keine Ultimate-Waffe ist.

Ein Teil der Community befürchtete, dass die Entwickler den Build nerfen könnten, doch diese gaben jetzt Entwarnung.

Unendliche Munition ist sehr stark, aber im Rahmen

Was sagen die Entwickler? Am 11. Juni ging Hotfix 1.0.2 live. In den Patch Notes erklären die Entwickler, dass es derzeit keine Pläne gibt, den Infinite-Ammo-Build zu nerfen. Dieser sei zwar sehr stark, aber im Rahmen der Vorstellungen.

Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass die Community über mögliche Nerfs für Tamer und Gleys unendliche Magazin-Builds besorgt ist. Diese Meta ist sehr stark, aber da sie im Rahmen dessen liegt, was das Entwicklerteam geplant hat, gibt es keine unmittelbaren Pläne, dies zu tun. […] Wir haben uns schon darauf gefreut, zu sehen, wie die Nachfahren kreative Builds nutzen, um mächtige Kolosse schnell zu besiegen, und sind daher sehr erfreut, dies jetzt in Aktion zu sehen. Nexon via tfd.com

Anschließend forderten die Entwickler des Loot-Shooters die Spieler heraus, sich beim Bauen von Builds noch mehr anzustrengen.

Was für eine Herausforderung stellten die Entwickler? Das Team hinter The First Descendant versprach in den Patch Notes nicht nur, den Infinite-Ammo-Build nicht zu nerfen. Sie forderten die Spieler auch heraus, andere, noch bessere Build zu bauen.

Die Entwickler erklärten, dass es stärkere Waffen als das „Zähmer“-Maschinengewehr gebe und einige Charakter-Builds mit Gleys Infinite-Ammo mithalten können und ihr sie in ihrer Gänze genießen sollt.

Gley: Infinite-Ammo-Build

Wie genau funktioniert der Build? Der Build baut auf zwei Fähigkeiten von Gley auf: Raserei und Erhöhte Sensorik.

Raserei Verbraucht Lebenspunkte (LP), um den Raserei-Zustand zu aktivieren. Im Raserei-Zustand erhöhen sich Schusswaffen-Angriff und Durchdringung (Buff) Außerdem erhöht sich der erhaltene Schaden und die LP-Wiederherstellung wird verringert (Debuff).



Erhöhte Sensorik Gewährt ihr im Raserei-Zustand für eine bestimmte Zeit unbegrenzt Munition. Außerhalb des Raserei-Zustands werden Bewegungstempo, LP-Wiederherstellung und die Erzeugungsrate von Lebenskugeln erhöht.



Ihr wollt mittels dieser beiden Fähigkeiten einen Gameplay-Loop erzeugen, den ihr durchgehend wiederholt: Als Erstes aktiviert ihr Raserei, danach aktiviert ihr Erhöhte Sensorik. Jetzt habt ihr kurzzeitig unendlich Munition. Das seht ihr beim Schießen auch daran, dass euch trotz Dauerfeuer kein Schuss aus dem Magazin entfernt wird.

Sobald ihr „Erhöhte Sensorik“ aktiviert, startet auch der Cooldown für die Fähigkeit. Euer Ziel ist es jetzt, durch euren Reaktor und eure Module den Cooldown für „Erhöhte Sensorik“ so weit zu senken, dass er abläuft, ehe die Fähigkeit ein Ende findet. Wie euer Build dafür aussehen muss, zeigt euch der Content-Creator Dakquan auf YouTube.

Habt ihr den Build erfolgreich gebaut, könnt ihr „Erhöhte Sensorik“ sofort erneut aktivieren, nachdem es abgelaufen ist und das so lange wiederholen, bis der Boss eliminiert wurde.

Falls ihr weitere Builds entdecken wollt, haben wir euch auf MeinMMO einen Bunny Build vorgestellt, mit dem ihr kleine Gegner effektiv im Vorbeilaufen ausschaltet, ohne selbst einen Schuss abzugeben. Der Build eignet gut zum farmen. Hier erfahrt ihr mehr: The First Descendant Bunny Build – So eliminiert ihr Gegner im Vorbeilaufen