The First Descendent: Falls ihr euch mühselig Valby freischalten wollt, solltet ihr vielleicht bis August warten

Die Wasser-Bändigerin Valby sieht für viele Spieler von The First Descendant nach einer spaßigen Klasse aus, doch vielleicht ist es für euch sinnvoll, mit dem Freischalten zu warten.

Wer ist Valby? Valby ist eine von insgesamt 14 spielbaren Nachfahren in The First Descendant und durch ihren „Archea-Hydro-Symbioanzug“ in der Lage, ihren Körper zu verflüssigen. Sie ist Damage-Dealerin und greift mittels Wasser an. Ihre Angriffe verursachen Flächenschaden und Schaden über Zeit.

Wieso solltet ihr vielleicht bis August warten? Nexon hat bekannt gegeben, dass Ultimate-Valby im August veröffentlicht wird. Ultimate-Versionen sind besondere Varianten von Nachfahren, die verbesserte Werte haben und einzigartige Outfits tragen.

Falls ihr aktuell vorhabt, euch Valby freizuschalten, kann es deshalb sinnvoll sein, auf den Release von Ultimate-Valby zu warten und euch direkt die verbesserte Variante der Damage-Dealerin zu holen. Das Freischalten eines neuen Nachfahren ist nämlich mit viel Grind verbunden.

Außerdem könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Nachfahren haben. Wenn ihr also sowohl die normale und Ultimate-Version eines Charakters habt, verschwendet ihr möglicherweise einen wertvollen Platz. Ihr könnt das Nachfahren-Kontigent nur erhöhen, indem ihr echtes Geld investiert.

Ist es dennoch sinnvoll, sich direkt Valby freizuschalten? Das hängt ganz davon ab, wie sicher ihr seid, dass euch Valby Spaß machen wird. Wenn ihr die Wasser-Bändigerin schon in einer vorangegangenen Beta testen konntet und sie euch da schon gefallen hat, dann ist das Warten sinnvoll.

Wenn ihr Valby allerdings noch nie gespielt habt und noch nicht wissen könnt, ob euch ihr Spielstil letztendlich gefällt und ihr mit ihren Fähigkeiten Spaß haben werdet, dann solltet ihr vielleicht die normale Variante der Damage-Dealerin testen, bevor ihr viel Zeit oder Geld in das Freischalten von Utlimate-Valby investiert.

Der August bringt mehr als nur Ultimate Valby

Was kommt im August sonst noch? Im August soll eine neue Nachfahrin veröffentlicht werden, die „Luna“ heißen soll. Viel ist noch nicht über die kommende Klasse bekannt, doch ihre Fähigkeiten sollen Gerüchten zufolge auf Musik oder Akustik basieren.

Ein Ultimate-Nachfahre, der viel Aufsehen in der Community von The First Descendant erregte, ist die besondere Version von Bunny. Einige Spieler glauben, der Skin könnte den Entwicklern einen Topf voll Gold bescheren: Spieler sagen: Ein besonderer Skin wird The First Descendant ein Vermögen einspielen