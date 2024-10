New World Aeternum: Bringt beschäftigten Vätern die MMO-Erfahrung zurück, die sie seit Jahren vermissen

New World Aeternum bringt alte Hasen wieder zurück zum MMORPG, besonders Väter scheinen von dem Spiel angetan zu sein.

Was macht New World Aeternum so besonders? Viele Spieler berichten, dass sie nach Jahren endlich wieder in ein MMO eintauchen können, das sie wirklich fesselt. Vor allem Veteranen, die schon lange nach einer ähnlichen Erfahrung wie in ihren jüngeren Jahren gesucht haben, loben New World als erfrischend und motivierend.

Die Rückkehr dieser Begeisterung hängt vor allem mit dem immersiven Open-World-Design und dem actiongeladenen Kampfsystem zusammen. Viele Spieler, darunter besonders Väter mit wenig Freizeit, schätzen die Möglichkeit, das Spiel in ihrem eigenen Tempo zu genießen.

New World Aeternum ist vielleicht ein Blick wert:

New World Aeternum begeistert beschäftigte Väter

Was New World für diese Gruppe von Spielern besonders attraktiv macht, ist wohl die Freiheit, das Spiel entspannt und ohne Druck zu genießen. Der Mix aus klassischen MMO-Elementen und einer offenen, erkundungsreichen Welt erlaubt es den Spielern, sich nach einem langen Arbeitstag oder nach dem Familienleben in entspannende, aber dennoch spannende Abenteuer zu stürzen.

Auf Reddit hat sich diesbezüglich sogar schon eine kleine Gemeinschaft gebildet:

bwheels13 ist begeistert (via Reddit): „Auch ich spiele, nachdem meine Frau und die Kinder schlafen gegangen sind, und es ist fantastisch. Ich habe es am Freitagabend gekauft und bevor ich mich versehe, sind 3 Stunden vergangen. Ich bin Level 14, mit etwa 5 Stunden Spielzeit.“

FlattedFifth sucht Gleichgesinnte (via Reddit): „Das gilt auch für mich! Das letzte MMO, in dem ich so viel Spaß hatte, war WoW im Jahr 2004. Jemand muss eine Väter-Gilde gründen!“

Frostythesowman geht es entspannt an (via Reddit): „Bisher nur Stufe 30 mit etwa 15 Stunden Spielzeit, ich nehme mir Zeit und genieße die Reise. Ich spiele nur etwa 2 Stunden pro Sitzung, da ich Vater bin und nur wenig Freizeit habe.“

Latter-Environment86 genießt seine Spielzeit (via Reddit): „Bin auch Papa, meine Frau hat mir bei der Veröffentlichung einen Urlaubstag geschenkt, also habe ich 17 Stunden am Stück gespielt. Ich bin 65, aber ich genieße es wirklich zu sehen, wie eine neue Welt aufblüht, es ist so erfrischend zu sehen, dass alle Spaß daran haben!“

setleaf verbringt seine Zeit gerne mit dem Erkunden der Welt (via Reddit): „Ich bin Vater von zwei Kindern und habe Level 28 mit etwa 18 Stunden Spielzeit. Nachdem ich eure Level und Spielzeit gesehen habe, glaube ich, dass ich zu viel erforsche, haha!“

Mehr zu New World Spielerzahlen des MMORPG New World klettern weiter, neuer Rekord auf Steam für 2024, obwohl das PC-Lager unzufrieden ist von Karsten Scholz

Was erwartet die Spieler in New World Aeternum? New World Aeternum soll das MMORPG mehr in Richtung Action-RPG weiterentwickeln. Das Kampfsystem ist jetzt deutlich actiongeladener und auch an eine Controller-Unterstützung wurde gedacht.

Besonders ansprechend ist der erstmals eingeführte 10-Spieler-Raid, zudem wurde eine spannende PvP-Zone mit der Erweiterung eingeführt. Spieler, die sich für die Story interessieren, kommen nun auch auf ihre Kosten, da die Dialoge und der Plot überarbeitet wurden.

New World Aeternum bietet euch zudem Crossplay, das heißt, dass ihr die Welt gemeinsam erkunden könnt, egal ob ihr auf PC, Xbox oder Playstation 5 spielt. Die Charaktere sind dabei allerdings Plattform gebunden. Alle weiteren Informationen zum Spiel, sowie alle neuen Inhalte, findet ihr in unserer Übersicht zu New World Aeternum: New World Aeternum: Alle Infos zum Start auf Konsole (PS5 und XBOX) – Release, Map, neue Inhalte, PC-Version, Preis.