Mit The First Descendant ist am 2. Juli 2024 ein neuer Loot-Shooter auf Steam, PlaySation und Xbox gestartet. In dem Titel von Nexon könnt ihr zwischen 14 verschiedenen Charakteren wählen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten und Spielstile mitbringen. Doch welche Klasse passt am besten zu euch und was zeichnet sie aus? Wir geben euch eine Übersicht.

Welche Charaktere gibt es? Insgesamt hat The First Descendant 14 verschiedene Charaktere, doch beim ersten Start des Spiels könnt ihr nur einen von drei Anfangs-Klassen auswählen. Mit dieser müsst ihr dann den Prolog sowie die ersten Spielstunden verbringen.

Die ersten drei Charaktere sind:

Viessa

Lepic

Ajax

Nach dem Prolog könnt ihr 11 weitere Klassen freispielen oder kaufen. Zum Release des Shooters stehen euch die folgenden Charaktere zur Auswahl:

Bunny

Blair

Yujin

Freyna

Jayber

Gley

Valby

Kyle

Sharen

Enzo

Eseimo

Hier seht ihr eine Übersicht mit allen 14 Charakteren:

Hier seht ihr alle 14 Charaktere von The First Descendant

Worauf solltet ihr bei eurer Auswahl achten? Kurz nach dem Release von The First Descendant ist es schwierig zu sagen, ob es Charaktere gibt, die besonders stark oder nützlich sind und vor anderen Charakteren freigeschaltet werden müssen. Ihr solltet eure Auswahl demnach gemessen an eurem Spielstil und eurer bevorzugten Rolle innerhalb eines Teams treffen.

Am besten stellt ihr euch vor der Auswahl eures Charakters eine Reihe von Fragen und wählt dann entsprechend eurer Antworten.

Welche Rolle wollt ihr spielen, Damage-Dealer, Support oder Tank?

Wollt ihr Schaden primär mit euren Waffen oder euren Fähigkeiten verursachen?

Spielt ihr gerne bestimmte Effekte, wie Eis, Feuer oder Gift?

Bevorzugt ihr den Nah- oder Fernkampf?

Setzt ihr im Kampf lieber auf konstanten Schaden, Schaden über Zeit (DoT) oder Flächenschaden (AoE-Dmg)?

Möchtet ihr selbst Schaden verursachen oder Utility wie Geschütze und Drohnen dafür nutzen?

Wollt ihr möglichst flink sein und euch an schnellem Movement erfreuen?

Spielt ihr lieber einen männlichen oder einen weiblichen Charakter? (ihr könnt das Geschlecht eines Charakters nicht wechseln!)

Nicht jeder Charakter bietet eine Antwort auf all diese Fragen, aber wenn eine Klasse die für euch wichtigen Fragen zufriedenstellend beantwortet, ist sie für euch wahrscheinlich eine gute Wahl.

Nachdem ihr euren kostenlosen Start-Charakter gewählt habt, müsst ihr die anderen 13 Klassen erst freispielen oder sie für „Kaliber“ kaufen, das ist die kostenpflichtige Ingame-Währung von The First Descendent. Die Wahl, welchen Charakter ihr euch als erstes erspielt/ kauft ist also wichtig, denn ansonsten verschenkt ihr unnötig Zeit oder im schlimmsten Fall sogar echtes Geld.

Welchen Start-Charakter solltet ihr wählen?

Zu Beginn des Spiels stehen euch drei Start-Charaktere zur Verfügung: Viessa, Lepic und Ajax. Hier seht ihr, was die 3 auszeichnet, um euch entscheiden zu können, welcher zu eurem Spielstil passt.

Viessa:

weiblich

Rolle: Debuffer (ein eher unterstützender Spielstil)

Eis-Attacken, die Gegner schädigen und einfrieren können

Verursacht Schaden mit einem Mix aus ihren Skills und den Schusswaffen – die Gegner werden erst eingefroren und dann mit den Schusswaffen eliminiert.

Hat eine Fähigkeit, die ihre Sprintgeschwindigkeit und ihr Schild erhöht

Stärke: gut für die Crowd-Control durch das Einfrieren von Gegnern

Lepic:

männlich

verursacht primär AoE-Schaden durch den Einsatz von Granaten

Schaden ist eher von den Fähigkeiten (Granaten) als von den Schusswaffen

Rolle: Damage-Dealer

Stärke: leicht zu spielen

Ajax:

männlich

Rolle: Tank

erzeugt Barrieren, die euch und eure Mitspieler vor gegnerischen Angriffen schützen und die Projektile auf eure Gegner zurückwerfen

Eher auf kurze bis mittlere Distanz stark, da er auch Fähigkeiten besitzt, die Gegner in einem bestimmten Radius betäuben oder umwerfen können

Bei eurem Start-Charakter habt ihr dementsprechend die Auswahl zwischen Support, Damage-Dealer oder Tank und entscheidet euch entweder für einfrierende Angriffe, AoE-Schaden oder schützende Barrieren.

Das zeichnet die übrigen 11 Charaktere aus

Support

Yujin

männlich

Rolle: Support / Healer

Nutzt Drohnen, um Teammitglieder zu heilen

kann Mitspielern Buffs gewähren

Stärke: er ist wahrscheinlich aktuell der beste Healer im Spiel

verursacht Schaden nur mit Schusswaffen

Enzo

männlich

Rolle: Support

unterstützt Verbündete in seiner Nähe und erhöht die maximale Munitionskapazität

besitzt Drohnen, die Munition an Verbündete verteilen oder Gegner Schaden zufügen (besitzt eine explosive Drohne und eine, die auf Gegner schießt)

nützlich im Team, aber hat solo keinen großen Damage-Output

Damage-Dealer

Bunny

weiblich

Rolle: Damage-Dealer

nutz elektrische Angriffe, die konstant Schaden verursachen

besitzt besonders schnelles Movement

Verursacht Schaden vor allem durch den Einsatz ihrer Fähigkeiten

Freyna

weiblich

Rolle: Damage-Dealer

verursacht mit ihren Angriffen Gift, die dann Schaden über Zeit (DoT) verursachen

Da die Skills schnell eingesetzt werden können und dann DoT verursachen, nutzt sie im Kampf viel die Schusswaffen

Blair

männlich

Rolle: Damage-Dealer

Nutzt Angriffe, die Gegner in Brand stecken und Schaden über Zeit (DoT) verursachen

kämpft auf relativ kurze Distanz, da seine Feuer-Angriffe begrenzte Reichweite haben

Schaden durch kritische Treffer ist erhöht, wenn brennende Ziele getroffen werden

Gley

weiblich

Rolle: Damage-Dealer

Verursacht Schaden nur mit Schusswaffen und nicht mit Fähigkeiten (hat Fähigkeiten, die den Schaden der Waffen boosten)

wenn sie Gegner eliminiert, lassen diese „Life Spheres“ fallen, die beim Aufsammeln Lebenspunkte regenerieren

erhöht ihren Waffenschaden, indem sie einen Teil ihrer eigenen Lebenspunkte opfert und sich selbst in den „Berserk mode“ versetzt.

kann ihre Lebenspunkte mit einer Fähigkeit teilweise wiederherstellen, indem sie Schaden an Gegnern verursacht

Sharen

weiblich

Damage-Dealer

Nahkämpferin, die elektrische Angriffe nutzt und sich tarnen kann (wird für Gegner dann komplett unsichtbar)

schleicht sich mit ihren Tarnfähigkeiten an Gegner heran und schaltet sie mit Assassinen-Angriffen aus

macht mehr Schaden, wenn sie nicht von Gegnern angegriffen wird

Jayber

männlich

Rolle: Damage-Dealer

nutzt im Kampf in erster Linie automatisch feuernde Geschütze

hat Geschütze, die Schaden verursachen und Geschütze, die Verbündete heilen (ein sehr passiver Spielstil)

perfekt für Spieler, die nicht selbst Schaden austeilen, sondern einen Großteil der Arbeit den Geschützen überlassen wollen

Stärke: auch für Spieler mit eher schwachem Aim geeignet

Valby

weiblich

Rolle: Damage-Dealer

nutzt Wasser für ihre Angriffe und Fähigkeiten

verursacht mit ihren Fähigkeiten Flächenschaden (AoE-Damage) und Schaden über Zeit (DoT)

kann ihren Körper verflüssigen, wodurch ihre Bewegungsgeschwindigkeit und ihre Verteidigung zunimmt (kann währenddessen aber keine anderen Fähigkeiten einsetzen oder springen)

Eseimo

männlich

Rolle: Damage-Dealer

kämpft primär mit Bomben und Minen

Explosionen der Bomben und Minen verursachen Flächenschaden (AoE-Damage)

Tank

Kyle

männlich

Rolle: Tank, der Damage dealen kann

generiert und manipuliert im Kampf magnetische Felder

hat eine Dash, mit er vorwärts stürmt und Schaden verursacht

kann vor sich ein magnetisches Schild erzeugen

hat eine Fähigkeit, die ihm kurzzeitig erlaubt zu fliegen, wobei er Schaden rund um seine Landezone verursacht

Die Wahl, welchen Charakter ihr in The First Descendant als Erstes freischaltet, ist gar nicht so einfach und kann euch keiner abnehmen. Ihr müsst für euch entscheiden, wie ihr spielen wollt und was euch wichtig.

Wenn ihr derzeit überlegt, euch einen Charakter mit der kostenpflichtigen Ingame-Währung „Kaliber“ freizuschalten, solltet ihr vielleicht noch ein paar Tage warten. Einige Spieler melden Probleme mit dem Cash-Shop des Loot-Shooters und auch der Entwickler hat sich dazu schon geäußert: The First Descendant: Echtgeld-Währung Caliber nicht erhalten – Entwickler äußern sich zu Problemen mit dem Cash-Shop