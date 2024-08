The First Descendant: Ein neuer, freizügiger Skin sorgt für Diskussionen

Im Spiel The First Descendant gibt es eine neue Reihe an Outfits, die passend für den Sommer gestaltet wurden. Dabei zeigen die Charaktere viel Haut und bei einem ist es besonders markant.

Um welchen Skin geht es? Der Skin, um den sich die Diskussion dreht, ist der Sommer-Urlaub-Skin für Viessa. Während der Skin von vorn noch etwas bedeckter ist, zeigt er den Spielcharakter von hinten sehr freizügig.

In The First Descendant gibt es viele Skins, die aufreizend, freizügig und provokant gestaltet sind. Dafür gab es in der Vergangenheit bereits Kritik, wie beim Ultimate Skin von Bunny. Der neue Skin sorgt jetzt auch wieder für Diskussionen.

Hier könnt ihr mehr zu neuen Nachfahrin Luna sehen:

Diskussion um den Körper, nicht um den Skin

Worum dreht sich die Diskussion? Die Diskussion dreht sich bei den Skins um zwei Punkte. Das größte Thema ist der Körper von Viessa, der jetzt gut zu sehen ist. Den Fans gefällt allerdings nicht, dass der Charakter bei anderen Skins andere Körpermaße hat. Diese Körpermaße werden von den Fans vermisst.

Auf Reddit schreibt Glorious_Anomaly: „Einzige Sache, die ich nicht mag, ist, dass ich ziemlich sicher bin, dass sie ihre Brust von ihrem Standard-Outfit verringert wurde. Ich habe keine super tiefe Analyse gemacht, aber von einem kurzen Blick, der ihren Ult-Skin mit diesem vergleicht, sieht es verringert aus. In der Tat sieht es insgesamt wie ein anderer Körpertyp aus. Vor allem ihre Hüften sind mehr wie Valby-Hüften.“

LavianMizu klärt auf Reddit auf: „Wenn du durch die verschiedenen Skins (Rechtsklick) gehst, die jedem Descendant zur Verfügung stehen, wirst du sehen, dass ihre Proportionen tatsächlich ziemlich unterschiedlich sind, selbst in hautengen Outfits. […] Sie [Anmerkung der Redaktion: Die Entwickler] verwenden nicht für jede Figur eine Standardmodellreferenz und manipulieren diese.“

Worüber wird noch diskutiert? Der X.com-Nutzer @PaulTassi postete ein Foto des Skins auf der Plattform und erhielt daraufhin viele Kommentare. Nutzer wie @JezCorden freuen sich auf X.com über den Skin: „Meine unschuldigen Augen können diese wohlgeformten Pixel nicht ertragen.“

Aber es gibt auch Spieler, die keinen Gefallen an den freizügigen Skins finden. Darunter auch @kuraiholy, er schreibt auf X.com: „Ich bin schon viel länger mit jemandem zusammen, […] aber…..ich verstehe das nicht wirklich? lol. Ich denke, Rüstung und Ausrüstung ist viel cooler. Das wirkt einfach nur dumm? Und wie ein Scherz, klar. Aber die Leute machen das zu ihrer ganzen Persönlichkeit.“

Auch @Owen_Lars_2 findet die Designs der Charaktere eher langweilig auf X.com: „Ein Grund, warum ich aufgehört habe, war das langweilige Charakterdesign. Alle Frauen sind nur leicht unterschiedlich sexy und haben fast alle denselben Körpertyp, während die Männer alle nur wie Soldaten aussehen. […]“

