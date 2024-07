Shooter floppt auf Steam: Doch als die Entwickler auf hübsche Anime-Waifus setzen, kommt der Erfolg

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

In Shell Runner müsst ihr euch in top-down Kämpfen beweisen

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

In China ist das Spiel inzwischen mit einer Altersbeschränkung versehen, die es nur für Erwachsene erlaubt. In Deutschland ist das Spiel bei Steam und im Playstore jedoch weiterhin mit einer USK-Freigabe ab 12 Jahren belegt. Diese Freigabe erhielt es vermutlich vor der Umstellung der Content-Strategie.

In einem neuen Soulslike auf Steam kämpft ihr mit 4 verschiedenen Charakteren – aber die stecken alle in eurem Körper

Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset

Ein Video, das das Spiel bewerben soll, zeigt beispielsweise eine Spielfigur, die in engen Klamotten vor einem taktisch geschickt platzierten Spiegel Yoga betreibt. In einem anderen Video tanzt eine Spielfigur eine Minute lang an einer Poledance-Stange.

Inzwischen setzt das Spiel voll auf die Sexualisierung ihrer Charaktere, die sich bereits in den Videos auf YouTube in aufreizenden Posen zeigen und den Hauptcharakter anhimmeln.

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

In Shell Runner müsst ihr euch in top-down Kämpfen beweisen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to