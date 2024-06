Im neuen Loot-Shooter The First Descendant könnt ihr die Schwierigkeit individuell erhöhen und dadurch besseren Loot bekommen

The First Descendant ist ein kommender Loot-Shooter, der am 2. Juli erscheint. Ein Entwickler-Talk auf YouTube bietet jetzt zusätzliche Einblicke in den Endgame-Content.

Worum geht es in The First Descendant? Das Spiel The First Descendant ist ein Loot-Shooter, der am 2. Juli als Free-to-Play-Titel erscheint und bereits in der Beta über 70.000 Spieler verzeichnete. Euer Ziel in dem PvE-Shooter ist es, gegen die Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und die Menschen, die darauf leben, zu schützen.

Das Spiel bietet nicht nur eine Storyline, sondern auch viel Endgame-Content. In einem Video auf YouTube gehen die Entwickler des Studios Nexon Games auf das Endgame des Shooters ein. Hierbei zeigen sie auf, dass Spieler das Spiel individuell schwieriger gestalten können und sich das auch noch richtig lohnen kann.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Die Schwierigkeitsstufe individuell erhöhen

Inwiefern kann man die Schwierigkeit individuell erhöhen? In The First Descendant, was seit seiner Ankündigung bereits als Baby von Destiny und Warframe bezeichnet wird, schaltet ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad nach dem Beenden der Story frei. Einige dieser Missionen erlauben es euch, mit anderen Spielern zu spielen. Diese Missionen nennt man Infiltration-Missionen.

Wenn ihr euch bei den Infiltration-Missionen für die höhere Schwierigkeitsstufe entscheidet, erhaltet ihr die Möglichkeit, individuell zusätzliche Challenges hinzuzufügen. Diese machen eure Missionen nochmal schwieriger, wenn euch die höhere Schwierigkeitsstufe nicht ausreichen sollte.

Im Entwickler-Talk sehen wir bereits folgende Optionen:

Descendant-HP um 10 % verringern

Schusswaffen-ATK um 10 % verringern

DEF um 10 % verringern

Gegner erhält 10 % mehr HP

Gegner erhält 10 % mehr ATK

Welchen Vorteil bringt euch das? Natürlich bringt es euch auch einen Vorteil, solltet ihr euch dazu entscheiden, neben der erhöhten Schwierigkeitsstufe weitere Challenges auszuwählen. Spielt ihr in höherer Schwierigkeitsstufe, erhaltet ihr Punkte dafür, Gegner zu besiegen. Je mehr Challenges ihr individuell hinzufügt, desto mehr Punkte könnt ihr erhalten.

In dem Video sehen wir, dass ihr ohne ausgewählte Challenge einen Score von 100 % habt und pro ausgewählte Challenge 10 % hinzukommen. Bei insgesamt fünf Challenges kommt ihr gemäß des Videos also auf maximal 150 %. Neben den höheren Punkten erhaltet ihr durch die erhöhte Schwierigkeit auch besseren und mehr Loot. Wie das konkret aussehen wird, wissen wir allerdings noch nicht.