Steam: Loot-Shooter mixt Destiny und Warframe, hat schon in der Beta über 70.000 Spieler

Der Loot-Shooter The First Descendant lädt aktuell zu einer Open-Beta ein, an der bereits über 70.000 Spieler teilnehmen.

Was ist das für ein Spiel? The First Descendant ist ein kommender Loot-Shooter des koreanischen Entwicklerstudios Nexon, der als F2P-Titel auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint. Bereits am Wochenende zeigte der Shooter 17 Minuten Gameplay.

The First Descendant setzt dabei auf die Unreal Engine 5 und eine Third-Person-Perspektive. Obendrein spielt der Shooter in einem SciFi-Setting, in dem die Spieler außerirdische Invasoren bekämpfen müssen. Dazu stehen ihnen verschiedene Klassen zur Verfügung, die über spezielle Fähigkeiten verfügen.

Neben Shooter-Gameplay und bösen Aliens bietet The First Descendant zudem einen 4-Spieler-Koop inklusive Crossplay auf allen Plattformen, Raids und unterschiedliche Bosskämpfe. Als Belohnung einer abgeschlossenen Mission winken Loot und Materialien.

Den gamescom-Trailer von The First Descendant seht ihr hier:

Beta läuft bereits, Zugriff kann angefragt werden

Wann ist die Beta? Die Crossplay-Open-Beta von The First Descendant startete am 19. September 2023 und läuft noch bis zum 25. September, das gab Nexon auf der gamescom ONL 2023 bekannt gab.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels anmelden (via tfd.nexon.com). Dort wählt ihr dann eure Plattform aus und gebt eure E-Mail-Adresse an.

Als PC-Spieler habt ihr zudem die Möglichkeit, auf der Steam-Seite von The First Descendant Beta-Zugriff zu beantragen (via Steam).

Wie kommt die Beta an? Die Beta von The First Descendant hat bereits am ersten Tag über 70.000 Spieler nur auf Steam (via Steamcharts) – wie viele Spieler auf den Konsolen dazustoßen, ist nicht bekannt.

Die ersten Beta-Spieler fühlen sich vor allem an Destiny und Warframe erinnert – das war schon bei den ersten Trailern des Shooters abzusehen. Spielerisch sticht vor allem die Ähnlichkeit zu Warframe hervor (via Reddit). Destiny sei eher in der Gestaltung der Maps zu erkennen.

Insgesamt gibt es für The First Descendant gleichermaßen Lob und Kritik. Einige mögen die Steuerung sowie das Gunplay und haben trotz Bugs Spaß an dem Shooter (via Reddit).

Die Missionen seien zwar gemäß Reddit repetitiv, aber dennoch unterhaltsam. Insgesamt habe The First Descendant Potenzial, sei jedoch kein Destiny- oder Warframe Killer.

Auch MeinMMO-Autorin und Destiny-Expertin Britta hat bereits im Oktober 2022 an einer Beta zu The First Descendant teilgenommen und ihre Eindrücke zusammengefasst:

Neuer Shooter “The First Descendant” startet auf Steam – Spielt sich wie ein koreanisches Outriders